@Shpankov said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:

@ib321 said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства: В "облачке" отображаются не все открытые на устройствах вкладки Отображаются все, но синхронизация иногда подтормаживает и не сразу данные обновляются. Иногда подтормаживает сильно - пока не перезагрузишь браузеры.

Из 36 вкладок, которые были открыты на основном устройстве, прошедшем путь от андроид 11 до андроид 13, в синхронизации доступно только 15 вкладок с начала списка и так уже пол года точно.

На другом телефоне открыто 28 вкладок, в синхронизации доступно только 3.

Достал старый телефон, после обновления синхронизации, из открытой 21ой вкладки в облаке появилось только 6.

И останавливать пробовал приложения, ничего не менялось. "Последняя синхронизация: 1 минуту назад" и всё те же 6 вкладок.

ps. страница форума на телефоне намертво замирает уже 2й раз за первый день прибывания, нигде такого не было раньше