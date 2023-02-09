Нет возможности отправить страницу на свои устройства
-
bestperson
Здравствуйте, была когда-то тема о том что нет синхронизации, т.е. страницы отправленные с Андройд устройства и наоборот с ПК не приходят. Будет ли это исправлено и когда? Спасибо
-
-
Почитайте отсюда и до конца.
P.S.: Тему я перенёс. Вы либо пишите на английском, публикуя тему в англоязычном разделе, либо внимательнее изучите структуру форума
-
bestperson
@kurai прочитал, ни фига не понял про облачко и чего там. По поводу, что отправку выпилили, в Brave все приходит и уходит. Тема по отправки вкладки годы 3 уже вьется, и ни как не решается. Ну в общем понятно, это так лирика)
-
@bestperson said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
@kurai прочитал, ни фига не понял про облачко и чего там.
В нижней панели третья кнопка слева. Нажав на неё, вы увидите вкладки, открытые на ПК. И наоборот.
-
@bestperson said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
По поводу, что отправку выпилили, в Brave все приходит и уходит.
Там могли иначе реализовать...
-
@kurai said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
@bestperson said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
@kurai прочитал, ни фига не понял про облачко и чего там.
В нижней панели третья кнопка слева. Нажав на неё, вы увидите вкладки, открытые на ПК. И наоборот.
В "облачке" отображаются не все открытые на устройствах вкладки
-
Shpankov Vivaldi Team
@ib321 said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
В "облачке" отображаются не все открытые на устройствах вкладки
Отображаются все, но синхронизация иногда подтормаживает и не сразу данные обновляются. Иногда подтормаживает сильно - пока не перезагрузишь браузеры.
-
@Shpankov said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
@ib321 said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
В "облачке" отображаются не все открытые на устройствах вкладки
Отображаются все, но синхронизация иногда подтормаживает и не сразу данные обновляются. Иногда подтормаживает сильно - пока не перезагрузишь браузеры.
Из 36 вкладок, которые были открыты на основном устройстве, прошедшем путь от андроид 11 до андроид 13, в синхронизации доступно только 15 вкладок с начала списка и так уже пол года точно.
На другом телефоне открыто 28 вкладок, в синхронизации доступно только 3.
Достал старый телефон, после обновления синхронизации, из открытой 21ой вкладки в облаке появилось только 6.
И останавливать пробовал приложения, ничего не менялось. "Последняя синхронизация: 1 минуту назад" и всё те же 6 вкладок.
ps. страница форума на телефоне намертво замирает уже 2й раз за первый день прибывания, нигде такого не было раньше
-
Shpankov Vivaldi Team
@ib321 said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
Из 36 вкладок, которые были открыты на основном устройстве, прошедшем путь от андроид 11 до андроид 13, в синхронизации доступно только 15 вкладок с начала списка и так уже пол года точно.
На другом телефоне открыто 28 вкладок, в синхронизации доступно только 3.
Достал старый телефон, после обновления синхронизации, из открытой 21ой вкладки в облаке появилось только 6.
И останавливать пробовал приложения, ничего не менялось. "Последняя синхронизация: 1 минуту назад" и всё те же 6 вкладок.
Отправьте, пожалуйста, баг-репорт с подробным описанием, что и как происходит на каждом из устройств при синхронизации - это поможет тестерам в точности воспроизвести ваши шаги. А я попрошу разработчиков это тоже проверить. Только номер мне пришлите.
https://vivaldi.com/ru/bugreport/
-
@ib321 said in Нет возможности отправить страницу на свои устройства:
страница форума на телефоне намертво замирает уже 2й раз за первый день прибывания, нигде такого не было раньше
Похоже это из-за того, что разработчики сейчас явно активно
колдуютработают над форумом
Вы попали в самую гущу событий!