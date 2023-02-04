В прошлых версих Vivaldi была возможность вставить любой URL в адресную строку и внизу первой строчкой был пункт "Перейти на такой-то адрес". Как выяснилось, это так работало из-за бага, но по факту функционал был.

Этот функционал есть у всех современных браузеров: когда вставляешь новый URL в адресную строку, то сначала браузер предлагает перейти на этот URL (и если не получится, то откроется поисковик):



https://snipboard.io/Awh9Mt.jpg

В Vivaldi это не работает. Если вставляешь новый URL, то предлагает только поиск:



https://snipboard.io/WZyoQn.jpg

А если вставляешь URL, на который когда-то переходил, то сначала предлагает открыть поиск и только потом этот URL:



https://snipboard.io/SPLHeY.jpg

Лично мне не хватает этой функции, потому что на Линуксе можно вставить текст средней кнокой мыши. И если переключаться на клавиатуру - то теряется время, и это не очень хороший UX.

Нажатие на лупу или значок слева - единственный возможный выход, чтобы не нажимать Enter.

Нажать на значок слева от URL сложнее, т.к. на него надо прицеливаться. А строка под адресной строкой - идеальное решение, которое уже давно работает на всех современных браузерах.

Поэтому прошу добавить такую функцию.