Строка с адресом для перехода для нового URL
-
В прошлых версих Vivaldi была возможность вставить любой URL в адресную строку и внизу первой строчкой был пункт "Перейти на такой-то адрес". Как выяснилось, это так работало из-за бага, но по факту функционал был.
Этот функционал есть у всех современных браузеров: когда вставляешь новый URL в адресную строку, то сначала браузер предлагает перейти на этот URL (и если не получится, то откроется поисковик):
https://snipboard.io/Awh9Mt.jpg
В Vivaldi это не работает. Если вставляешь новый URL, то предлагает только поиск:
https://snipboard.io/WZyoQn.jpg
А если вставляешь URL, на который когда-то переходил, то сначала предлагает открыть поиск и только потом этот URL:
https://snipboard.io/SPLHeY.jpg
Лично мне не хватает этой функции, потому что на Линуксе можно вставить текст средней кнокой мыши. И если переключаться на клавиатуру - то теряется время, и это не очень хороший UX.
Нажатие на лупу или значок слева - единственный возможный выход, чтобы не нажимать Enter.
Нажать на значок слева от URL сложнее, т.к. на него надо прицеливаться. А строка под адресной строкой - идеальное решение, которое уже давно работает на всех современных браузерах.
Поэтому прошу добавить такую функцию.
-
@ryukusu said in Строка с адресом для перехода для нового URL:
В Vivaldi это не работает. Если вставляешь новый URL, то предлагает только поиск:
- Кнопка лупы перед адресом.
- Нажмите Enter.
- В контекстном меню есть пункт "Вставить и перейти".
- Сделайте себе кнопку с цепочкой команд.
- Используйте комбинацию клавиш.
- Используйте жест мышкой.
-
Эти все штуки сами по себе неплохие.
Но мне только первый вариант более-менее удобен.
Enter подходит только если работаешь с клавиатуры. Тогда я и так открываю новую вкладку, вставляю адрес и перехожу на него. Остальные - это лишние кнопки мыши или клики в тех местах, к которым не привык.
Жест мышкой я и так использую, чтобы открыть новую вкладку не глядя. Почти не промахиваюсь и вставляю URL. Потом нажимаю на лупу (хотя строка внизу была бы удобнее).
Я понимаю, что у этой фичи низкий приоритет, т.к. наверняка есть более важные вещи. Поэтому не требую, чтобы это добавили.
Но если уберут то, что сейчас работает, то снова придётся встать на путь модификации браузера с помощью JS-файлов. Тогда уже сделаю сам себе эту строку. И придётся обновлять браузер намного реже.
-
В каком-то обновлении 6.5 эта фича снова стала так работать.
Спасибо!