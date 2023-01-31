Всім гарного дня!

Помітив, що на сайті kinobaza.com.ua натискання Ctrl+W не закриває вкладинку, а спрацьовує як гаряча клавіша сайту. На цьому сайты натискання W = це перейти до форуму.

Налаштування - клавіатура - клавіши доступу я вимкнув.

Чи це тільки в мене?