Ctrl+W на kinobaza.com.ua не закриває вкладинку
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Всім гарного дня!
Помітив, що на сайті kinobaza.com.ua натискання Ctrl+W не закриває вкладинку, а спрацьовує як гаряча клавіша сайту. На цьому сайты натискання W = це перейти до форуму.
Налаштування - клавіатура - клавіши доступу я вимкнув.
Чи це тільки в мене?
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@asvetl said in Ctrl+W на kinobaza.com.ua не закриває вкладинку:
Чи це тільки в мене?
Ні, не тільки у вас
PS: Я зробив звіт про помилку VB-94940
PS2: Я не знав, що на Кінобазі є гарячі клавіші
@asvetl said in Ctrl+W на kinobaza.com.ua не закриває вкладинку:
Налаштування - клавіатура - клавіши доступу я вимкнув.
Ви можете не вимикати ці клавіші доступу, а замінити їх на якийсь час. Знаю, це не зручно, але як тимчасове рішення може допомогти.
А, ну ще можна користуватися додатком Кінобаза для Android. Я так і роблю )))
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Адмін Кінобази просто крутезний мужик! Я написав йому, що є проблема з хоткеями, він додав перемикач, яким можна вимкнути хоткеї.
Якщо у вас його ще немає, почистіть кеш браузера та перезавантажте сторінку.
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@kurai Ооо, щиро дякую! Так, вони круті, і Ви теж
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@asvetl said in Ctrl+W на kinobaza.com.ua не закриває вкладинку:
@kurai Ооо, щиро дякую! Так, вони круті, і Ви теж
Дякую!
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У версії 7.2 з'явилась опція пріоритетів хоткеїв. Тепер комбінації клавіш, вказані у цьому полі (дивіться скриншот), будуть оброблятися браузером, а не сайтом.
Пізно, але краще, ніж ніколи