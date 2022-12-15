@far4 для автомобильной версии очень даже востребованная функция, в головном устройстве моего авто реализована в том же древнем Навител, как только темнеет включается темная тема и экран не слепит глаза.

Если Навител дошел до этого лет 7-8 назад, то думаю и для Вивальди труда не составит.