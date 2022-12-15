Автоматическое включение темного режима для веб страниц
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Автоматическое включение тёмного режима для веб страниц по пользовательскому расписанию или согласно цветовому оформлению системы. Когда тёмный режим веб страниц переключается самостоятельно вслед за системой
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@3vXp7pe2 ага. Или по формуле, рассчитывающей время восхода/заката на данной долготе.
Или вообще, по датчику освещения: если закрываешь днём шторы - браузер автоматом переключается в дарк-режим.
Но при этом с поддержкой скрипт-настроек, чтобы все эти триггеры как-то упорядочивать между собой и подстраивать при необходимости.
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AmericaAuto
@far4 для автомобильной версии очень даже востребованная функция, в головном устройстве моего авто реализована в том же древнем Навител, как только темнеет включается темная тема и экран не слепит глаза.
Если Навител дошел до этого лет 7-8 назад, то думаю и для Вивальди труда не составит.
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Согласен с предыдущим комментатором.