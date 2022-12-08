С давних времён привык использовать список введённых адресов. После недавнего обновления он пуст и не заполняется. Ни адресами, ни поисковыми запросами. В нём только два каких-то древних запроса.

Ещё заметил, что вся история браузера очистилась.

Это баг или фича? Как вернуть список введённых адресов? Почему история очистилась?