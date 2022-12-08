Список введённых адресов в адресной строке
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С давних времён привык использовать список введённых адресов. После недавнего обновления он пуст и не заполняется. Ни адресами, ни поисковыми запросами. В нём только два каких-то древних запроса.
Ещё заметил, что вся история браузера очистилась.
Это баг или фича? Как вернуть список введённых адресов? Почему история очистилась?
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Shpankov Vivaldi Team
@Vidocq С выпадающим списком - баг, разбираемся.
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@Shpankov
Отлично. Буду ждать.
И хотелось бы, чтобы этот список не очищался автоматически. По ощущениям, иногда некоторые адреса пропадали из него. Или тогда флажок вынести "удалять старые адреса".
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xogorxogorich
@Vidocq said in Список введённых адресов в адресной строке:
По ощущениям, иногда некоторые адреса пропадали из него.
Вот, кстати, да. Я уже как-то писал об этом. Иногда из адресной строки пропадают введённые ранее адреса, причём случайным образом (т.е. в том числе может пропасть адрес, по которому ходил не очень давно, а более старые на месте). Бывало такое и сразу после обновления, и просто после очередного запуска браузера.
И к сожалению, пока не придумал как отловить этот баг, т.к. происходит это довольно редко, и какого-то стабильного алгоритма воспроизведения не нашёл
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У меня, например, в адресной строке в выпадающем поиске для сайта author.today отображается только история поиска по авторам. Другие страницы категорически отказывается подтягивать из истории. Если открыть историю, то там они есть. В мобильной версии для этого сайта такой проблемы нет. Сайтов с подобной проблемой после последнего обновления стало заметно больше. Хотя и до этого был у меня один сайт который почему-то наглухо игнорировался.
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Shpankov Vivaldi Team
@Vidocq said in Список введённых адресов в адресной строке:
@Shpankov
Отлично. Буду ждать.
И хотелось бы, чтобы этот список не очищался автоматически. По ощущениям, иногда некоторые адреса пропадали из него. Или тогда флажок вынести "удалять старые адреса".
Баг со списком уже должен быть исправлен в обновлении стабильной версии.
нет, ещё не исправили, в работе.
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@Shpankov
Сейчас было обновление. Вернулись все старые адреса. И новые сохраняются.
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Опять введённые адреса не сохраняются. И постепенно очищаются. За это отвечает какая-то настройка? Или опять баг?
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sedative29rus
@Vidocq said in Список введённых адресов в адресной строке:
Или опять баг?
Баг.
Вроде сейчас они сохраняются, только если поставлена галочка
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Действительно. Если включить поиск в адресной строке, то введённые сайты сохраняются.
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xogorxogorich
@Vidocq said in Список введённых адресов в адресной строке:
И постепенно очищаются.
Не так давно посылал по этому поводу баг-репорт. Время от времени пропадает 1-2 сохранённых введённых адреса.
Пока не пофиксили. Видимо, из-за сложности стабильного воспроизведения проблемы, чтобы отловить и устранить причину