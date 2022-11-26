Уведомление о скачивании
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добрый!
Не отображается процесс скачивания.
Даже после скачивания не вижу уведомления об окончании скачивания.
Только заглянув в /Загрузки увижу скаченный файл.
где и чего подкрутить?
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@lihacheff said in Уведомление о скачивании:
где и чего подкрутить?
Меню / Настройки / Загрузки
Прогресс скачивания отображается либо в боковой панели, либо в выпадающем меню, если вы не используете боковой панелью.
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@kurai said in Уведомление о скачивании:
Меню / Настройки / Загрузки
нет, ничего не оповещается...
т.е. ссылку браузер подхватил, спросил Куда сохранить и ... все... Тишина!
Ни отчет об окончании ни процесс-бара.
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@lihacheff есть еще идеи?
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@lihacheff said in Уведомление о скачивании:
@lihacheff есть еще идеи?
В настройках ОС уведомления для приложений разрешены?
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@kurai said in Уведомление о скачивании:
В настройках ОС уведомления для приложений разрешены?
Спасибо.
В соседней теме Вам ответил уже...
Переставил Вивальди с восстановлением истории и пр.
Тему можно закрывать.
Спасибо!
Добра!
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Чтобы не плодить новые темы, напишу здесь.
Уведомления о скачивании файлов, висят "бесконечно" долго.
Приходится закрывать в ручную.
Есть способ установить время исчезновения уведомлений о скачивании ?
Отключать их полностью не хочется.
(поиск в настройках и на форуме ни к чему не привёл)