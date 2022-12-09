Vivaldi Social – сеть, уважающая свободу
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Shpankov Vivaldi Team
Социальная сеть, построенная на принципах свободы и приватности
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Quattro_Bajeena
Аналог твиттера. Это совсем не интересно для меня.
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Semenov-Sherin
Я всецело за, но о таких штуках нужно предупреждать заранее. У меня вот уже есть учётная запись на Mastadon.Social, с другим ником. И теоретически я могу переехать на Vivaldi, вот только вы зачем-то копируете ник с форума, а сменить его уже нельзя. Остаётся удалять профиль, создавать новый, переносить данные с другого сервера. Удобно донельзя!
Я об этом сто лет назад ныл и снова ною: предупреждайте пользователя о том, что он не сможет сменить ник! Ну или добавьте уже такую возможность.
В общем, анонс прям слабый. Куча вопросов осталась без ответа. Я вот попытался сменить аватарку, и оказалось, что она подсасывается с форума. Может, тогда и при попытки зарегаться через вас в Mastadon, вы тоже создадите учётную запись на форуме? Кто вас знает? Ну вот зачем такие сложности? Зачем так стараться?
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Вопрос - почему нет самого Ильи?
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Shpankov Vivaldi Team
@Temo4kin said in Vivaldi Social — сеть, уважающая свободу:
Вопрос - почему нет самого Ильи?
В каком смысле?
https://social.vivaldi.net/@Shpankov
Но я лично не люблю соцсети, поэтому от меня ждать там постов можно долго
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cOAPerator
@Shpankov said in Vivaldi Social — сеть, уважающая свободу:
@Temo4kin said in Vivaldi Social — сеть, уважающая свободу:
Вопрос - почему нет самого Ильи?
В каком смысле?
https://social.vivaldi.net/@Shpankov
Но я лично не люблю соцсети, поэтому от меня ждать там постов можно долго
Прикольно, если вам(команде) это не надо, то нам тем более нахрена эта сеть? )))))))))
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Shpankov Vivaldi Team
@cOAPerator said in Vivaldi Social — сеть, уважающая свободу:
Прикольно, если вам(команде) это не надо, то нам тем более нахрена эта сеть?
Я - это не вся команда. Кто-то ею пользуется, кто-то нет. То же самое и пользователи - кому-то нравится, а кто-то пропускает мимо. Что плохого в свободе выбора?
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Why did you choose Mastodon (Twitter-like) and not Friendica (Facebook-like)?
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Shpankov Vivaldi Team
@1lya said in Vivaldi Social — сеть, уважающая свободу:
Why did you choose Mastodon (Twitter-like) and not Friendica (Facebook-like)?
Хороший вопрос. Mastodon уже пользовались некоторые сотрудники компании, так что это было проще реализовать.
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У Вас ошибка на странице https://vivaldi.com/ru/desktop/ если с телефона.
При клике на иконку для скачки десктоп для винды открывается для линуксов, да и вообще на все иконки кроме Андроид тоже самое
https://ibb.co/Gtzq8h4
https://ibb.co/r6YYprV
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Поставил fedilab, полистал сеть... ээээ... куча сообщений на англ. и китайском (или каком-то другом языке с иероглифами). Не впечатлился. Погуглил, нашёл, что русский сегмент обитает на mastodon-ml... тоже не впечалился. В сравнении с твиттером - как-то очень мало всего, в сравнении же с реддитом, фб, жж, dw, хабром - вообще пусто. И лонгридов, которые я люблю, практически нет.
И.... есть ли здесь какие-нибудь каталоги, интересные блоги, длинные обзоры... ну, ради чего эта сеть создана/существует, в чём её смысл и целевое предназначение? как в ней нарыть что-то интересное?
Да, и бурленья споров и громыханья аргументов я в комментах не увидел.
В принципе, по тегам искать можно... но когда поиск выдаёт сообщения разных авторов, разнесённые в хронологическом порядке на неделю-две, то как-то грустно.
Гм... набрёл на популяризатора астрономии с демонической внешностью, бородкой и сверкающими глазами... а я ведь помню статьи Левитана в "Науке и Жизни" и тв-лекции Капицы.
Кстати, было бы неплохо написать гайд для новичков по. Или дать несколько ссылок на уже написанные (на русском, не на китайском). Нашёл кое-что, вникаю.
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@far4 я так понимаю, эта сеть относительная молода, и бурления пока сюда не добрались
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sedative29rus
@far4 said in Vivaldi Social — сеть, уважающая свободу:
китайском (или каком-то другом языке с иероглифами)
Думаю, речь о японском
В википедии зачем-то акцентировано внимание, что там куча японцев. https://ru.wikipedia.org/wiki/Mastodon_(программное_обеспечение)#:~:text=говорящих по-японски
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@kurai нет, она уже не молодая, с 2008-го года. Я никогда не работал с Фидо, но по воспоминаниям тех, кто, она напоминает Фидо. Даже терминология: и тут есть ноды и местные модераторы. Позиционируется, как дружелюбное общение небольших групп людей. Кстати, список русскоязычных серверов/групп я нашёл (upd. маловато будет!). Ещё всё это дело мне напоминает dreamwidth-org: люди пишут пост, на него в лучшем случае отвечает 7-10 комментов (не комментаторов!), и всё затихает. Вообще, пока мне интересно!
Но здесь есть такой момент: войти в сложившееся небольшое сообщество людей с общими интересами и притом уже знакомых друг другу - задачка непростая.
Да, и тут нужно-таки внимательно читать правила, в том числе и чисто технически "как сделать это".
Ну, и ещё можно поднатаскаться в английском, если хватит терпения. Японский я точно не освою.
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Semenov-Sherin
Мне категорически не нравится настолько глубокая интеграция мастадоновского сервеса с тутошним форумом, но раз мы уже тут, ерепениться незаче.
А вот если удастся заинтересовать знакомых, но им почему-то не захочется связывать себя с Vivaldi, вот вам выбиралка сервера по критериям.
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@Semenov-Sherin дело в том, что там делать алиасы - в порядке вещей, как я прочёл. А клиент fedilab поддерживает мультилогин. Были бы интересные и более-менее открытые группы, где не остывают заварочный чайник и интересные разговоры! То есть для меня логин на вивальди - это как повод, а дальше стало интересно исследовать.
Кстати, а не создать ли нам, всем, отдельную тему в Общем разделе форума, посвящённую опыту работы с Федиверсом, с Мастодоном? чем дальше копаю, тем интереснее!
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@far4 said in Vivaldi Social — сеть, уважающая свободу:
Кстати, список русскоязычных серверов/групп я нашёл (upd. маловато будет!)
Ну и с нами поделитесь же
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Вы бы исходники сперва открыли под нормальной лицензией, Хромиум и то более открытый, brave тоже
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@Dmitry3452 said in Vivaldi Social — сеть, уважающая свободу:
Вы бы исходники сперва открыли под нормальной лицензией, Хромиум и то более открытый, brave тоже
Об этом уже неоднократно говорили. Вот даже статью написали с пояснением.
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@kurai: читал и там же писал про это
Как уже писал есть open source лицензии например CC BY-NC