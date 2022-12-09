Я всецело за, но о таких штуках нужно предупреждать заранее. У меня вот уже есть учётная запись на Mastadon.Social, с другим ником. И теоретически я могу переехать на Vivaldi, вот только вы зачем-то копируете ник с форума, а сменить его уже нельзя. Остаётся удалять профиль, создавать новый, переносить данные с другого сервера. Удобно донельзя!

Я об этом сто лет назад ныл и снова ною: предупреждайте пользователя о том, что он не сможет сменить ник! Ну или добавьте уже такую возможность.

В общем, анонс прям слабый. Куча вопросов осталась без ответа. Я вот попытался сменить аватарку, и оказалось, что она подсасывается с форума. Может, тогда и при попытки зарегаться через вас в Mastadon, вы тоже создадите учётную запись на форуме? Кто вас знает? Ну вот зачем такие сложности? Зачем так стараться?