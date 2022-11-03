大家好，请问Vivaldi浏览器有自动显示隐藏地址栏的方法吗？
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就是鼠标移动到某个位置的时候可以自动显示，离开的时候就消失，我目前用的主力是edge。非常感谢。
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Aaron Translator
@EliteOtaku 搜一下论坛，我见过有人发mod
找到了：看看这个帖子
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@Aaron said in 大家好，请问Vivaldi浏览器有自动显示隐藏地址栏的方法吗？:
@EliteOtaku 搜一下论坛，我见过有人发mod
找到了：看看这个帖子
非常感谢及时回复，我研究了一下，按那个帖子里面说的，把代码保存为一个css文件，然后放在一个文件夹下，然后enable插件mod的功能，将mod目录指向这个文件夹，可是我重启vivaldi后，并没有发现有自动隐藏地址栏，不知道是否我的操作有误？还是这个css失灵了？能否麻烦你帮我查看一下？
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Aaron Translator
@EliteOtaku 我也不懂css，我只会照猫画虎，用的是其他的功能，能成功。
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Aaron Translator
@EliteOtaku 你是在这里设置的吗？
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@Aaron 是的，但重启后似乎没效果……
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@EliteOtaku 这里有一个自动折叠和展开标签栏的方法，或许可以参考https://zhuanlan.zhihu.com/p/698092714
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@EliteOtaku 也许你的css本体和文件夹命名中有空格，它会使css不加载
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效果如图所示：
这里的逻辑是：如果地址栏有文本框被激活，则显示地址栏。
在我的 Vivaldi 里地址栏有两个文本框：
- 用快捷键激活地址栏：
⌘ + L
- 也可以用快捷键激活搜索工具：
⇧ ⌘ + \
搜索工具相关的快捷键设置可以按下图查找：
把这段 CSS 代码粘贴到
mod.css文件里就可以生效：
/* Auto-hide address bar */ .mainbar { opacity: 0; height: 0; } .mainbar:focus-within { height: auto; opacity: 1; }
- 用快捷键激活地址栏：