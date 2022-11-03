@Aaron said in 大家好，请问Vivaldi浏览器有自动显示隐藏地址栏的方法吗？:

非常感谢及时回复，我研究了一下，按那个帖子里面说的，把代码保存为一个css文件，然后放在一个文件夹下，然后enable插件mod的功能，将mod目录指向这个文件夹，可是我重启vivaldi后，并没有发现有自动隐藏地址栏，不知道是否我的操作有误？还是这个css失灵了？能否麻烦你帮我查看一下？