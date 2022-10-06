@kurai я знал, что прицепитесь именно к началу фразы, а не к ее смыслу.

Постепенно сбывается все, что я говорю.

Помните , раньше при создании почты выводилось окно с пустыми серверами портами ? Лезешь на сайт своего почтовика, Справку, и выковыриваешь их . И так делали миллионы юзеров, и приносили в Вивальди Mail одинаковые байты !

Когда-то , на другом форуме, я писал коллеге Шпанокову - зачем вы спрашиваете сервера от Яндекса у юзера ? Вы что, их не знаете ? Запишите себе в код браузера эти не частные пару килобайт серверов с портами из первой 10 почтовиков, и не напрягайте юзера.

Что произошло ? Мое пророчество сбылось. Через 2 года.

Признаю, я это видел в почтовый проге на мобильном. Да во всех мобильных почтах это есть ! Во всех !

Вы где-нибудь видели в мобильной почте окна с серверами ? Да, есть . После 10 ГОТОВЫХ вариантов.

Вивальди до сих пор тянет старые методы из прошлого - юзер должен все указывать.

Следующий шаг - повторить то, что есть у всех мобильных почт. Готовые картинки с почтами. Как уже сделано у других.

Гугл все рано не пустит без собственной проверки. Тогда зачем юзеру писать [email protected] ? Не заставляйте юзера писать эти 9 лишних символов.

Клик на Google, ввел логин , и все ! Остальное сделает Google, мимо него все равно не проскочишь. А все сервера и порты от крупных почтовиков в Вивальди уже должны быть.

Все это уже сделано у других, как самый быстрый и удобный.

И 9 пункт — Почта в Синхронизации будет . Потому, что половина уже сделана — сервера где-то защиты. Ожидаемый размер файла настроек будет мегабайт. Там нет места для серверов Почты ?

Есть параноидальные личности, кто разделяет пароли "для сайтов", и "для почт". Специально для них — галку "сохранять пароли".