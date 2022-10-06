Синхронизация всех настроек
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Синхронизация всех настроек, а не некоторых. При запуске и ввода данных профиля и синхронизации, восстанавливаются не все настройки:
-Моя созданная тема
-Экспресс панель - столбцов не более
-Панель состояния
-Прозрачность боковой панели-темы-изменить-настройки-прозрачность
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FoxWMulder
ой, да я жду уже долго синхронизацию hotkeys
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@FoxWMulder надеюсь нас услышат и сделают, не удобно каждый раз при переустановки браузера "лопатить" всё заново.
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@polosat1y said in Синхронизация всех настроек:
@FoxWMulder надеюсь нас услышат и сделают, не удобно каждый раз при переустановки браузера "лопатить" всё заново.
Сильно не надейтесь. Я уже спрашивал.
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@Nikolay68 Ну может на мои настройки отреагируют и сделают
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@polosat1y said in Синхронизация всех настроек:
@Nikolay68 Ну может на мои настройки отреагируют и сделают
О сохранении всяких там флагов и прочего непотребства речи не идет.
По идее, если vivaldi://settings может менять настройки, значит ко всем ним у него есть доступ. А раз доступ есть, можно все эти настройки сохранить и в другое место.
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@Nikolay68 said in Синхронизация всех настроек:
Я уже спрашивал.
Ну кстати импорт/экспорт они пилят-таки
В теории, наверное, в локальный импорт/экспорт (без задействования серверов Вивальди) можно запихать побольше всякой всячины.
Впрочем, они и синхронизацию настроек ещё пилят. Кто бы ещё намекнул, с какими сроками (месяцы, годы, десятилетия) соотносится слово пока во фразе
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@sedative29rus ну если пилят реально, то супер
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@sedative29rus said in Синхронизация всех настроек:
Ну кстати импорт/экспорт они пилят-таки
Отличная новость!
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Прошло 8 месяцев с даты моего сообшения, синхронизацию полной так и сделали
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@polosat1y said in Синхронизация всех настроек:
Прошло 8 месяцев с даты моего сообшения, синхронизацию полной так и сделали
Ну то, что сейчас синхронизируется, года три пилили.
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@kurai видать остаток пилить будут вечно, судя по времени, если вообще будут
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добавлю . В Настройках не вижу никаких сложностей сохранять настройки Почты и Синхронизировать их. Все ящики, сервера, порты, и конечно, логины с паролями. Глупо их скрывать при Синхронизации Паролей для сайтов.
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@sphera said in Синхронизация всех настроек:
не вижу никаких сложностей
Значит их и нет, да?
Логины с паролями от почтовых ящиков в почтовике, к слову, синхронизируются.
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@sedative29rus Синхронизация подразумевает автоматическое создание Ящиков при входе в аккаунт. А не ручками каждый раз, называя это Синхронизацией. Тем более, этого пункта нет в списке Синхронизации. Что еще вам объяснить ?
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@sphera said in Синхронизация всех настроек:
Что еще вам объяснить ?
Если собираетесь таким тоном что-то объяснять, то лучше промолчите.
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воспользуйтесь же своим советом перед тем, как писать
@sedative29rus said in Синхронизация всех настроек:
Логины с паролями от почтовых ящиков в почтовике, к слову, синхронизируются.
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@sphera said in Синхронизация всех настроек:
В Настройках не вижу никаких сложностей сохранять настройки Почты и Синхронизировать их
Это не значит, что их нет.
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@kurai я знал, что прицепитесь именно к началу фразы, а не к ее смыслу.
Постепенно сбывается все, что я говорю.
Помните , раньше при создании почты выводилось окно с пустыми серверами портами ? Лезешь на сайт своего почтовика, Справку, и выковыриваешь их . И так делали миллионы юзеров, и приносили в Вивальди Mail одинаковые байты !
Когда-то , на другом форуме, я писал коллеге Шпанокову - зачем вы спрашиваете сервера от Яндекса у юзера ? Вы что, их не знаете ? Запишите себе в код браузера эти не частные пару килобайт серверов с портами из первой 10 почтовиков, и не напрягайте юзера.
Что произошло ? Мое пророчество сбылось. Через 2 года.
Признаю, я это видел в почтовый проге на мобильном. Да во всех мобильных почтах это есть ! Во всех !
Вы где-нибудь видели в мобильной почте окна с серверами ? Да, есть . После 10 ГОТОВЫХ вариантов.
Вивальди до сих пор тянет старые методы из прошлого - юзер должен все указывать.
Следующий шаг - повторить то, что есть у всех мобильных почт. Готовые картинки с почтами. Как уже сделано у других.
Гугл все рано не пустит без собственной проверки. Тогда зачем юзеру писать [email protected] ? Не заставляйте юзера писать эти 9 лишних символов.
Клик на Google, ввел логин , и все ! Остальное сделает Google, мимо него все равно не проскочишь. А все сервера и порты от крупных почтовиков в Вивальди уже должны быть.
Все это уже сделано у других, как самый быстрый и удобный.
И 9 пункт — Почта в Синхронизации будет . Потому, что половина уже сделана — сервера где-то защиты. Ожидаемый размер файла настроек будет мегабайт. Там нет места для серверов Почты ?
Есть параноидальные личности, кто разделяет пароли "для сайтов", и "для почт". Специально для них — галку "сохранять пароли".
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Расскажу вам, как работает Twitter. У него очень грамотно внедрена авторизация через Google. Грамотнее, чем у других. Если в большинства надо выбрать Google, сходить в его окно ввести логин -пароль, то Twitter сам уже знает, что я у него в базе есть, и , главное, я уже проходил авторизацию через Google.
Twitter не спрашивает логин-пароль. Он сразу показывает 1 кнопку с моим логином. 1 клик, и все. Twitter не единственный , кто так умеет.
Я не сильно понимаю, зачем даже эта 1 кнопка с логином ? Если у юзера 1 логин в Twitter, зачем же его спрашивать ? Везде эти глупые вопросы, как будто все наши логины с паролями им не известны.
У Яндекса точно такая же авторизация. Работает везде , но только на своих сервисах, и в ВК тоже. Значит не такая , попроще.
Должно быть так: на новой ОС прошел юзер авторизацию в Гугл , кукис записался на комп, и все. Все сайты с его авторизацией не должны спрашивать этого юзера (с единственным логином) .
И Вивальди тоже. На чистой ОС юзер проходит авторизацию Гугл и Яндекс. Запускает Вивальди. И этих 2 почты уже готовы и настроены.
Торчу на 4pda. Там серьёзный юзер , с подписью Guru :), мне предъявляет — если он пройдет авторизацию гугл , то другие сайты узнают его пароль от Google :). Пусть сдаст свои медали, на переплавку. Здесь таких нет ?