Linux Mint 20+ kullanıyorum. Son zamanlarda Vivaldi' de çok fazla yavaşlama ve kasma var. Sayfa yüklenmeleri yavaş, sekmeler arası geçişlerde kasılıyor, neredeyse kilitlenecek derecede ve buna benzer yavaşlama sorunları var. Bu yüzden neredeyse iki haftadır Firefox kullanıyorum. NOrmalde bu durum Firefox' ta olurdu. Şimdi Firefox en hızlı çalışan tarayıcım. Ne yapmalıyım? Teşekkürler.