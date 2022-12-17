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Клавиатура на новой вкладке
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При открытии новой вкладке сейчас приходится второй раз тапать на адресную строку
Хотелось бы при открытии новой вкладки чтобы автоматом появлялась клавиатура.
Предлагаю сделать такую фичу включаемой/отключаемой в настройках
Подобный функционал есть в яндекс браузере
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@iworm Если отключаемо, то я за.
У меня основные закладки расположены на Экспресс-панели, поэтому клавиатура мне будет мешать.
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Благодарю, реализовали
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ruyseungmin
В настройках
Переключатель - Фокус в адресной строке на новой вкладке
Включён - клавиатура появляется
Выключен - клавиатуры нет