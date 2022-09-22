@ foxss said in Дополнительные возможности синхронизации:

1 спорно в некоторых ситуациях

А вы попробуйте, объедините (мысленно) первый пункт, со вторым. Тогда сразу увидите смысл (как минимум для одного применения. А у меня в голове их сразу гораздо больше! )

"Профиль 01 => "Режим Бэкапа с клиента на сервер" "Профиль 02 <= "Ржим Восстановления данных на клиенте из бэкапа" "Профиль 03 <=> "Режим синхронизации"

Ну, а если пофантазировать - там еще столько разных интересных идей...

Например - разные наборы закладок/настроек/историй и т.д. на разных профилях!