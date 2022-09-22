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В связи со вчерашним чп с синхронизацией, у меня возник целый ряд пожеланий к функционалу Синхронизации.
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Реализовать возможность, создавать/хранить/администрить множество профилей в одном аккаунте;
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Реализовать и предоставить возможность пользователю выбирать несколько режимов синхронизации:
2.1 - => - Только с клиента на сервер
2.2 - <= - Только с сервера на клиент
2.3 - <=> - Полная (двусторонняя) синхронизация
Убежден - данные доработки резко повысят комфорт использования синхронизации!
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1 спорно в некоторых ситуациях
2 вот за это лайк
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@foxss said in Дополнительные возможности синхронизации:
1 спорно в некоторых ситуациях
А вы попробуйте, объедините (мысленно) первый пункт, со вторым. Тогда сразу увидите смысл (как минимум для одного применения. А у меня в голове их сразу гораздо больше! )
- "Профиль 01 => "Режим Бэкапа с клиента на сервер"
- "Профиль 02 <= "Ржим Восстановления данных на клиенте из бэкапа"
- "Профиль 03 <=> "Режим синхронизации"
Ну, а если пофантазировать - там еще столько разных интересных идей...
Например - разные наборы закладок/настроек/историй и т.д. на разных профилях!
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@ToniZa так спорно не с точки зрения удобства, а с точки зрения безопасности.
Собственно говоря, поэтому и спорно, а не ненужная хрень, ровно потому что вроде и полезно, но слишком уж не безопасно.