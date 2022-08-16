браузер Vivaldi не открывает ссылки
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Всем привет . У меня такая ситуация . На ноуте стоит несколько браузеров для различных задач , всегда стояло . И вот я столкнулся с проблемой , после установки нового дополнительного , навороченого браузера Vivaldi , допустим копирую ссылку страницы с Опера и хочу её-же открыть в Vivaldi . Не открывает пишет ; такого нет , ошибка . Я менял поисковики в Vivaldi однако всё безрезультатно . Таких проблем с другими браузерами у меня нет , скопировал вставил нашел . Поделитесь , кто чем располагает .
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@Johngrin said in браузер Vivaldi не открывает ссылки:
допустим копирую ссылку страницы с Опера и хочу её-же открыть в Vivaldi . Не открывает пишет ; такого нет , ошибка .
Дайте примеры ссылок и скриншоты ошибок.
Для начала попробуйте советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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@kurai вероятно речь про сайты с просроченным сертификатом или вообще без него. тогда если перейти по ссылке (например из поисковика) на такой сайт то получим белый экран и пустую адресную строку. но если вставить прямую ссылку в адресную строку в новой вкладке через вставить и перейти, тогда все нормально открывается
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@foxss said in браузер Vivaldi не открывает ссылки:
@kurai вероятно речь про сайты с просроченным сертификатом или вообще без него. тогда если перейти по ссылке (например из поисковика) на такой сайт то получим белый экран и пустую адресную строку. но если вставить прямую ссылку в адресную строку в новой вкладке через вставить и перейти, тогда все нормально открывается
Возможно. Но без ответа топикстартера мы не узнаем, так ли это.
Кстати, я вашу проблему не могу воспроизвести у себя. Попробуйте в настройках адресной строки отключить пункт "Всегда использовать безопасные соединения".
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sedative29rus
@kurai said in браузер Vivaldi не открывает ссылки:
Попробуйте в настройках адресной строки отключить пункт
Тут сам смысл в том, что с этой галочкой страницы с http найденные в поиске гугла, например, не открываются вообще, хотя должно появиться это:
Люди мучились, старались, выносили в настройки галочку, а вы говорите отключить((((
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Подскажите по похожей проблеме
сайт открывается по http
при вставке адреса браузер автоматом меняет на https, в результате выдаётся, что страница не найдена
как запретить менять протокол с http на https.
В настройках адресной панели не стоит птичка использовать только безопасное соединение.