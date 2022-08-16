@kurai said in браузер Vivaldi не открывает ссылки:

Попробуйте в настройках адресной строки отключить пункт

Тут сам смысл в том, что с этой галочкой страницы с http найденные в поиске гугла, например, не открываются вообще, хотя должно появиться это:



Люди мучились, старались, выносили в настройки галочку, а вы говорите отключить((((