Tem algum extensão para resolver isso
Não suporto mais ficar clicando para traduzir a página quando preciso, no chrome já fica automático e mais suave também as traduções
pauloaguia Translator
Dá para configurar o tradutor para traduzir automaticamente as páginas que estão em determinado idioma.
Já deu uma vista de olhos às páginas de ajuda? Há lá referências a muitas opções e funcionalidades que podem ser interessantes. E esta em concreto até já está em português
Mas, já agora, o printscreen que colocou não parece ser o tradutor do Vivaldi, mas sim o da Google...
@DevEDdi , O tradutor de Vivaldi certamente não é o melhor. Por esse motivo, existem duas alternativas muito boas que podem ser usadas para melhorá-lo.
A primeira é a extensão IM Translator, que, com seus múltiplos mecanismos de tradução, talvez seja a melhor que você pode encontrar na loja.
O segundo é um aplicativo de desktop, muito semelhante em sua operação ao IM translate, também com vários mecanismos de tradução, Crow Translate.
Aliás, ambos entre outros também usam o Google translate, mas fora o do Bing, que na minha opinião é muito melhor que o do Google.
@Catweazle Obrigado
Com as features do Vivaldi, tenho tudo que preciso, pois meu foco é performance.
@lamarca , é por isso que prefiro aplicativos de desktop (Crow Translate) a extensões. Extensões Eu só tenho as poucas necessárias para mim, JShelter (Randomize Fingerprint data), Site Bleacher (exclua cookies, cache, serviceworkers e outros lixos de páginas não listadas), DarkReader (para meus pobres olhos), Extensions Control (luetage), Alow Right Click e Pesquisa reversa de imagens. Como o adblocker do Vivaldi. DNScrypt no SO. Estou indo muito bem com isso.
No Android com isso eu vou de sobra
@Catweazle Bom ver sua participação consisa e esclarecedora, de forma elaborada e simples de entender. Além disso, utilizando um Português correto, que não é seu idioma nativo.
Meu uso do Vivaldi inclui poucas das features populares.
.... Além disso, utilizando um Português correto, que não é seu idioma nativo.
Meu uso do Vivaldi inclui poucas das features populares.
Usando o Crow Translate eu posso fazer isso até em chinês e se você quiser também em klingon .
Claro que o Vivaldi tem quase tudo que você precisa e cada vez mais, mas no momento as funções das extensões que eu uso estão (ainda) faltando, além do Screenshot, mas para isso eu prefiro usar o ShareX no Desktop, que é muito Melhor.
fabianolinoa
@DevEDdi
Sugiro utilizar a extensão XTranslate ou a ImTranslator.
Elas possuem muitos recursos, sendo que o principal deles para mim é o tradutor de página inteira em clique único.
como extensão, o melhor é o Linguist
I don't think so. Does it know how to translate service pages?
-
@bryk, link?
@bryk, oh, well, extensions can't work direct in intern pages, you only can select the content and copy it in the translator as workarround, this works. without problems.
oh, well, extensions can't work direct in intern pages
Who did I attach a screenshot of the translation for?
I have no desire to argue or prove anything. Think whatever you want.