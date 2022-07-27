Dá para configurar o tradutor para traduzir automaticamente as páginas que estão em determinado idioma.

Já deu uma vista de olhos às páginas de ajuda? Há lá referências a muitas opções e funcionalidades que podem ser interessantes. E esta em concreto até já está em português

Mas, já agora, o printscreen que colocou não parece ser o tradutor do Vivaldi, mas sim o da Google...