18 июля — Международный день Нельсона Манделы

Этот день — его день рождения в далеком 1918 году. Он прожил 95 лет, 67 из которых посвятили себя миру и гуманизму. Как активист в борьбе за права человека при существовании апартеида в Южной Африке он провел 27 лет в тюрьме, не отказываясь от своих убеждений, продолжая выражать свой мирный протест и несогласие с несправедливостью, которая процветала и была установлена официальными властями для его коренного народа. В 1993 году он получил Нобелевскую премию мира. С 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года он был президентом Южной Африки. Один из немногих, в честь которого при его жизни был установлен специальный международный праздник - «День Нельсона Манделы», который подтверждается резолюцией №64/13 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 2009 года. Он умер 5 декабря 2013 года в своем доме в пригороде Йоханнесбурга, Хотон-Эстейт, тихо и мирно, в кругу семьи.