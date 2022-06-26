Всякие интересные праздники
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26 июня 1780 года — День рождения зубной щётки
Производство зубных щёток было начато в 1780 году англичанином Уильямом Аддисом (William Addis). Попав в 1770 году в тюрьму за подстрекательство к бунту, Аддис изготовил щётку для чистки зубов. Для этого он просверлил в кусочке кости отверстия и пропустил через них пучки щетины, закрепив их с помощью клея. Выйдя на свободу, Аддис занялся промышленным выпуском зубных щёток. Основанная им фирма, Wisdom Toothbrushes, существует до сих пор.
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@kurai said in Всякие интересные праздники:
26 июня 1780 года — День рождения зубной щётки
Производство зубных щёток было начато в 1780 году англичанином Уильямом Аддисом (William Addis). ...
Зубная щетка существует уже тысячи лет:
Так, что Уильям Аддис только усовершенствовал технологию производства зубных щеток.
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@kichrot said in Всякие интересные праздники:
Уильям Аддис только усовершенствовал технологию производства зубных щеток
Угу, и начал серийное производство.
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28 июня — Международный день пирсинга
Датой торжества стал день рождения Джима Уорда, открывшего в 1978 г. в Калифорнии первую студию по модификации тела с помощью ювелирных украшений. Он также является изобретателем штанг для пирсинга, кольца для фиксации цепочек и других декоративных изделий. Их используют для украшения клиентов мастера, отмечающие 28 июня профессиональный праздник - International Body Piercing Day.
Боже, чего я насмотрелся, пока иcкал картинку для поста Вас я мучить не стану, поэтому вот:
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5 июля — Всемирный день бикини!
Фото строго 18+
Бики́ни (англ. Bikini [ˈbɪk.ɨˌniː] или [bɨˈkiː.ni], марш. Pikinni [pʲi͡ɯɡɯ͡inʲːii̯] — «кокосовое место», ато́лл Эшшо́льца) — атолл в Тихом океане в цепи Ралик (Маршалловы Острова). Наиболее известен как полигон ядерных испытаний США.
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6 июля — Всемирный день поцелуя
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7 июля — Ивана Купала
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sedative29rus
@kurai Тут с падежами надо определиться. Иван Купала или [день] Ивана Купалы.
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8 июля (вторая пятница месяца) - Всемирный день шашлыка
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11 июля — Всемирный день шоколада
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13 июля — Всемирный день музыки в парикмахерских
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14 июля — День взятия Бастилии
А теперь угадайте, что на картинке?
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16 июля — Всемирный день змей
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@kurai said in Всякие интересные праздники:
16 июля — Всемирный день змей
Ну вы, блин, даёте! А всемирный день кенгуру или тараканов тоже есть?
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@Nikolay68 said in Всякие интересные праздники:
А всемирный день кенгуру или тараканов тоже есть?
Был в марте.
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17 июля — Международный день эмодзи
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18 июля — Международный день Нельсона Манделы
Этот день — его день рождения в далеком 1918 году. Он прожил 95 лет, 67 из которых посвятили себя миру и гуманизму. Как активист в борьбе за права человека при существовании апартеида в Южной Африке он провел 27 лет в тюрьме, не отказываясь от своих убеждений, продолжая выражать свой мирный протест и несогласие с несправедливостью, которая процветала и была установлена официальными властями для его коренного народа. В 1993 году он получил Нобелевскую премию мира. С 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года он был президентом Южной Африки. Один из немногих, в честь которого при его жизни был установлен специальный международный праздник - «День Нельсона Манделы», который подтверждается резолюцией №64/13 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 2009 года. Он умер 5 декабря 2013 года в своем доме в пригороде Йоханнесбурга, Хотон-Эстейт, тихо и мирно, в кругу семьи.
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20 июля — Международный день торта
Впервые в международном масштабе День Торта отмечался 20 июля 2011 года, с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру. Поэтому и девизом праздника стала фраза «I CAKE YOU». Ведь что, как не ароматный чай с вкусным тортом сближает и располагает людей, заставляя забыть обиды и отодвинуть на второй план разногласия.
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21 июля - Международный день нездоровой еды
Нездоровую пищу часто называют «пустыми калориями». Он загружает наш организм чрезмерным содержанием жира, сахара и соли, в то же время содержат очень мало пищевых волокон, витаминов и минералов. Именно такой едой считаются конфеты, гамбургеры, сладкие напитки, кондитерские изделия, картофель фри и другие соблазнительные закуски. Существует много информации о вредности нездоровой пищи, поэтому все больше и больше людей исключают её из своего рациона в последнее время. Тем не менее, существует особый день года, который называется Международным днём нездоровой пищи. Он отмечается каждый год 21 июля, и в этот день вы можете позволить себе отойти от правил здорового питания и угостить вкусовые рецепторы чем-то бесполезным, но вкусным.
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sedative29rus
@kurai said in Всякие интересные праздники:
нездоровой еды
Во, это моя тема