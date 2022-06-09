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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Почта, новости и календарь — незаменимые функции Vivaldi, которые поднимают работу в браузере на новый уровень
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разработчикам просьба больше внимания уделить темной теме (при работе в почте и календаре мало контрастности)
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@intersk said in Vivaldi Mail 1.0 — Больше, чем почта:
разработчикам просьба больше внимания уделить темной теме (при работе в почте и календаре мало контрастности)
Делайте багрепорты
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azatgilmanov
"Откройте Настройки — Общие, в самом низу этой секции есть раздел Производительность .."
У меня в браузере стоит название - ПРОДУКТИВНОСТЬ.
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@azatgilmanov: Извиняюсь - память подвела сейчас поправлю.
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azatgilmanov
А почему после прочтения письма, флаг Непрочитанное не снимается, пока вручную не нажму клавишу K? Или так задумано?
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Очень хотелось бы, чтобы появилась возможность синхронизации настроек почты, календаря и RSS между устройствами. А так, почтовик годный, использую его с момента выхода бета-версии. Поздравляю с выпуском релиза!
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@azatgilmanov said in Vivaldi Mail 1.0 - Больше, чем почта:
Или так задумано?
Да, так и задумано. Кажется, где-то на форуме был запрос функции автопрочтения.
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@Rinaldus said in Vivaldi Mail 1.0 - Больше, чем почта:
Очень хотелось бы, чтобы появилась возможность синхронизации настроек почты, календаря и RSS между устройствами. А так, почтовик годный, использую его с момента выхода бета-версии. Поздравляю с выпуском релиза!
Вот похожий запрос, можете проголосовать за него.
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@kurai: проголосовал.
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Привет!
Хех… В процессе чтения этого поста меня преследовало чувство, что я вернулся в начало 00-х (инет юзаю с конца 90-х). Когда стали популярны почтовые конфы на Yahoogroups’ах, но электропочта уже в большой степени сдала свои позиции ICQ. Уже более десяти лет электропочта нужна мне почти что только для авторизаций и для переписки с саппортом. Ещё и RSS… наверное, лет десять на мои глаза не попадали упоминания этой фичи.
Дорогой Илья, скажите, пожалуйста, Вы и команда Vivaldi фанаты инет-ретро?
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@VitaliyII said in Vivaldi Mail 1.0 - Больше, чем почта:
Дорогой Илья, скажите, пожалуйста, Вы и команда Vivaldi фанаты инет-ретро?
Наш браузер - это самый передний край современных технологий. И современная серьёзная работа невозможна без использования электронной почты и календаря. Именно поэтому мы их и добавили.
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kurai Moderator Translator
@VitaliyII said in Vivaldi Mail 1.0 - Больше, чем почта:
Уже более десяти лет электропочта нужна мне почти что только для авторизаций и для переписки с саппортом. Ещё и RSS… наверное, лет десять на мои глаза не попадали упоминания этой фичи.
Ну, я регулярно пользуюсь почтой по работе, а в списке источников RSS у меня 70+ сайтов с интересными статьями, чтобы можно было почитать за чашкой чая интересную мне статью, не отвлекаясь на мусор в сети. Я слушаю подкасты и смотрю видео прямо из RSS-клиента
Так что каждому своё
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Тестировал Vivaldi в сентябре 2019-го года. И вот каким был тогда мой отзыв:
«Фуф… Протестировал. Много чего не работает из заявленного [не помню уже, чего именно]. Однако это β-версия — поэтому 5 авансом. Более всего мне не хватает проигрывателя потоковых видосов (подобный был когда-то в браузере Samsung’a) — это № 1. Некритично, но желателен переводчик веб-страниц».
Переводчик появился. А вот сподручного видеопроигрывателя как не было, так и нет. Хотя в браузер от Samsung’a он давно вернулся. Посмотрите на него — подобного удобства нет ни в одном ином браузере, включая Vivaldi.
Почти все мои заказчики предприниматели средней руки. Даже самые ретроградистые ретрограды из них оставили электропочту в прошлом ещё пять-шесть лет назад. Основной канал связи Telegram. Ни моим знакомым, ни моим закам электропочта давно не нужна. ️
Сейчас у Vivaldi есть только одна нужная мне фича, отсутствующая в других известных мне браузерах, — полноэкранный разворот сайтов. Этой фичи мне сильно не хватало, везде отвлекала строка уведомлений. Только ради неё продолжу юзать Vivaldi.
Когда увидел сообщение о появлении в Vivaldi новостного клиента, обрадовался. Но в итоге увидел совсем не то, что хотел. А хочу я агрегатор новостей типа Google News, но с более удобным интерфейсом. Кроме прочего, с затемнением сайтов. Не почтовый клиент с RSS.
Сама мысль о том, чтобы в наше время вручную добавлять RSS или что-то подобное, признаться, слегка раздражает меня. За долгие годы юзания Google научился предлагать мне высоко релевантные рекомендации. О многих полезных источниках новостей я узнал только благодаря Google News.
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@kurai У меня в Google News инфомусора почти нет уже давно. Если б не некоторые уж очень неприятные недостатки интерфейса этого приложения, лучшего бы и не желал. ️
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@VitaliyII said in Vivaldi Mail 1.0 - Больше, чем почта:
@kurai У меня в Google News инфомусора почти нет уже давно. Если б не некоторые уж очень неприятные недостатки интерфейса этого приложения, лучшего бы и не желал. ️
У Google и Vivaldi диаметрально противоположные взгляды на работу с пользователями. Google видит в своих пользователях товар, который можно продать или купить Из-за этого и ведётся тотальная слежка за каждым пуком читателя Google News или любого другого сервиса, чтобы потом в ленте новостей или в рассылке предложить новое отличное (и очень дорогое) средство от метеоризма, которое точно-точно поможет именно вам. Для Vivaldi же пользователи - (не побоюсь этого громкого слова) равные с самой командой Vivaldi. Именно поэтому открыты сборы пожеланий для внедрения новых фич, именно поэтому разработчики присутствуют на форуме и общаются в пользователями. Именно поэтому вы можете написать в личку СЕО
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@VitaliyII said in Vivaldi Mail 1.0 - Больше, чем почта:
Почти все мои заказчики предприниматели средней руки. Даже самые ретроградистые ретрограды из них оставили электропочту в прошлом ещё пять-шесть лет назад. Основной канал связи Telegram. Ни моим знакомым, ни моим закам электропочта давно не нужна.
Современная серьёзная работа без почты невозможна. Мелкие проекты - может быть, хватит и чата. Но если нельзя делать переписку, и при этом сохранять всю историю - это не серьёзная работа а так, мелкая подработка.
@VitaliyII said in Vivaldi Mail 1.0 - Больше, чем почта:
За долгие годы юзания Google научился предлагать мне высоко релевантные рекомендации. О многих полезных источниках новостей я узнал только благодаря Google News.
Всё относительно. Для меня лично вот такая ваша рекомендация является важной причиной не пользоваться новостями google вообще. меньше всего я хочу рекомендаций от Google зная, что они проплачены.
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Спасибо команде Vivaldi! Действительно это круто. Обязательно попробую, особенно календарь.
Единственное, нужно как-то более значительнее уведомить об этом пользователя. У меня вот ваша страница об обновлении вообще открылась со 2 раза и то средиректила на какую-то основную страницу всех новинок. Нужен минимальный туториал, что у нас есть наконец это и где это включать. А то я залез в настройки и увидел одну мелкую галку, которую оказывается нужно отметить, чтобы включить все эти функции. Ну ладно я продвинутый, а другие...
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@sailars said in Vivaldi Mail 1.0 - Больше, чем почта:
Нужен минимальный туториал, что у нас есть наконец это и где это включать.
Туториал находится по ссылке в первом сообщении
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Дорогой камрад, сервисы от Google’a я юзаю с почти первых же суток их доступности. Всё это появлялось и развивалось на моих глазах с самого начала. И мне очень-очень по душе слежка за мной Google’a. Ибо в результате этой слежки я получал и даже сейчас (живу в юрисдикции РФ) продолжаю получать немало важного для себя. Такого, на что у меня когда-то уходили не недели и месяцы, а годы и даже десятилетия.
Например, Google в результате слежки за мной в течение нескольких месяцев создал для меня такую фонотеку, аналог которой я когда-то создавал четверть века. В результате слежки Google предлагает мне такую нужную мне инфу, которую я вместо нескольких суток/недель собирал бы долгие месяцы и годы. Что-то так бы и не нашёл, что-то в процессе долгих поисков потеряло бы свою актуальность. Именно для меня слежка Google’a только и исключительно во благо.
Реклама в инете зло и для меня. Здесь я с Вами согласен . Она не пригодилась мне ни разу за почти четверть века, только слегка раздражала. В то же время именно реклама сделала инет таким богатым возможностями, каким мы его знаем. Никакие подписки с донатами не компенсируют благодатный «навоз» рекламы. Ну и, у меня уже и не помню, как много лет, установлено приложение от AdGuard’a, которое удаляет с дивайса почти всю рекламу. Кстати, ещё и экономит 3-5 Гб/сутки трафика, для многих людей это всё ещё важно.
Проще говоря, слежка Google’a автоматизирует и радикально ускоряет множество моих рутинных процессов. Какого-либо неудобства вследствие этого я не испытал ни разу за все долгие годы. Ни одного-единственного разу.
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