@ Shpankov

Тестировал Vivaldi в сентябре 2019-го года. И вот каким был тогда мой отзыв:

«Фуф… Протестировал. Много чего не работает из заявленного [не помню уже, чего именно]. Однако это β-версия — поэтому 5 авансом. Более всего мне не хватает проигрывателя потоковых видосов (подобный был когда-то в браузере Samsung’a) — это № 1. Некритично, но желателен переводчик веб-страниц».

Переводчик появился. А вот сподручного видеопроигрывателя как не было, так и нет. Хотя в браузер от Samsung’a он давно вернулся. Посмотрите на него — подобного удобства нет ни в одном ином браузере, включая Vivaldi.

Почти все мои заказчики предприниматели средней руки. Даже самые ретроградистые ретрограды из них оставили электропочту в прошлом ещё пять-шесть лет назад. Основной канал связи Telegram. Ни моим знакомым, ни моим закам электропочта давно не нужна. ‍ ️

Сейчас у Vivaldi есть только одна нужная мне фича, отсутствующая в других известных мне браузерах, — полноэкранный разворот сайтов. Этой фичи мне сильно не хватало, везде отвлекала строка уведомлений. Только ради неё продолжу юзать Vivaldi.

Когда увидел сообщение о появлении в Vivaldi новостного клиента, обрадовался. Но в итоге увидел совсем не то, что хотел. А хочу я агрегатор новостей типа Google News, но с более удобным интерфейсом. Кроме прочего, с затемнением сайтов. Не почтовый клиент с RSS.

Сама мысль о том, чтобы в наше время вручную добавлять RSS или что-то подобное, признаться, слегка раздражает меня. За долгие годы юзания Google научился предлагать мне высоко релевантные рекомендации. О многих полезных источниках новостей я узнал только благодаря Google News.

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