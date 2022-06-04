Показывать дублирующие вкладки (с одинаковым url))
-
Dark_Stalker
Добавить фичу чтобы подсвечивало дублирующие вкладки (вкладки с одинаковым url) как это сделано в Opera.
-
@Dark_Stalker said in Показывать дублирующие вкладки:
Добавить фичу чтобы показывало дублирующие вкладки как это сделано в Opera.
Это как?
-
Dark_Stalker
@kurai Вкладки с одинаковым url подсвечиваются -
-
Да, этого реально не хватает и в реализации, думаю не сложно.
-
@Capushon said in Показывать дублирующие вкладки (с одинаковым url)):
Да, этого реально не хватает...
@Capushon, а голосовать за функцию кто будет?
-
@RX21 said in Показывать дублирующие вкладки (с одинаковым url)):
а голосовать за функцию кто будет?
Да разве ж это первое голосование за данную функцию... -)
Лет через 100, может быть сделают.
-
Так-то лучше!
-
Dark_Stalker
@RX21 Это где такое узнать кто проголосовал?
-
@Dark_Stalker said in Показывать дублирующие вкладки (с одинаковым url)):
@RX21 Это где такое узнать кто проголосовал?
Циферку ткните
-
Dark_Stalker
This post is deleted!