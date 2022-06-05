Превью на ПАНЕЛИ закладок как на вкладках
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При наведении курсора на вкладку, можно настроить чтобы показывалось превью сайта.
В самих закладках превью тоже имеется, однако на панели закладок оно не показывается!....
и только из-за этого приходится держать 100500 открытых вкладок....
Просто потому что эскизы намного более информативны, наглядны и легче запоминаются чем иконки.
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поднять
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@foxss said in Превью на ПАНЕЛИ закладок как на вкладках:
При наведении курсора на вкладку, можно настроить чтобы показывалось превью сайта.
Как это сделать ?
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@foxss up
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@foxss said in Превью на ПАНЕЛИ закладок как на вкладках:
@foxss up
Последний лайк был 13 месяцев назад.
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@kurai поэтому и ап
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FoxWMulder
никогда не думал что закладкам нужны скриншоты сайта иль превью
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@foxss said in Превью на ПАНЕЛИ закладок как на вкладках:
@kurai поэтому и ап
А поможет?
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@kurai said in Превью на ПАНЕЛИ закладок как на вкладках:
А поможет?
Помогло - я проголосовал.
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@FoxWMulder said in Превью на ПАНЕЛИ закладок как на вкладках:
никогда не думал что закладкам нужны скриншоты сайта иль превью
Они (скриншоты) уже там, и давно:
https://forum.vivaldi.net/topic/60327
https://forum.vivaldi.net/post/633848
https://forum.vivaldi.net/post/634026
лежат мертвым грузом, и размер ни как не регулируется.
Почему бы, их не "легализовать"
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а воз и ныне там....