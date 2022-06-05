При наведении курсора на вкладку, можно настроить чтобы показывалось превью сайта.

В самих закладках превью тоже имеется, однако на панели закладок оно не показывается!....

и только из-за этого приходится держать 100500 открытых вкладок....

Просто потому что эскизы намного более информативны, наглядны и легче запоминаются чем иконки.