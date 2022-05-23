Как/с помощью чего вы боритесь со стрессом?
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В последнее время я постоянно как на иголках,не могу никак успокоиться. Всё чаще хочется укутаться в одеяло как в кокон и лежать так целый день. Особенно после новостей,которые не могу перестать читать. Хотелось бы узнать ваши методы борьбы со стрессом/что вы делаете,чтобы не сойти с ума.
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- Вы не пьете и не курите? А как же вы расслабляетесь?
- А мы и не напрягаемся.
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Semenov-Sherin
Я впрягаюсь в открытые проекты и перевожу тексты о приватности. Кому-то это может быть полезно, так что, когда умру, буду знать, что сделал мир хотя бы немного лучше.
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@Nikolay68 Не пью,не курю. Просто порой бываю в таком состоянии,когда всё кажется,простите за выражение,тленом. Или же пребываю в страхе,причину которого никак понять не могу Сплошной непонятный стресс. Как расслабляюсь…вообще,это может показаться достаточно инфантильным,но...смотрела различные видео,фильмы,прочее,но в какой-то момент этот непонятный стресс стал достаточно сильным,особенно из-за новостей,этих событий, что даже это стало меньше помогать. Вы можете смело сказать - не читайте вы эти новости! Я могу понять,но для меня это сложно. Впрочем,в этой теме я просто хотела поинтересоваться у людей,как они снимают сильный стресс обычно,если такое случается. Просто любопытно стало. Не знаю,насколько подобная тема уместна в этом форуме,но,вроде как я правильно понимаю болталка это разговоры на вообще любые темы,не связанные с браузером,так что меня никто растерзать за эту тему не должен.
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Я стараюсь максимально загрузить мозг, чтобы просто не останавилась времени на новости и тревогу. В этом мне помогает перевод текстов, как писали выше, изготовление чертежей на заказ , также хорошо отвлекает работа по дому/саду/огороду. А, ну и конечно же сон! Если есть возможность, больше спите и четко следуйте режиму - ложитесь спать примерно в одно и то же время, а утром не залёживайтесь в кровати
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@kurai Спасибо за советы,особенно учту насчёт сна. Реализовать всё не получится,пока что лежу в гипсе. Но было интересно услышать от вас,и надеюсь,такая тема в болталке приемлема и в принципе имеет право существовать. Надеюсь,я не засоряю форум. Возможно,через некоторое время появятся ещё интересные сообщения насчёт снятия стресса
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@oreocookie Выздоравливайте!
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Shpankov Vivaldi Team
@oreocookie said in Как/с помощью чего вы боритесь со стрессом?:
@Nikolay68 Не пью,не курю. Просто порой бываю в таком состоянии,когда всё кажется,простите за выражение,тленом. Или же пребываю в страхе,причину которого никак понять не могу Сплошной непонятный стресс. Как расслабляюсь…вообще,это может показаться достаточно инфантильным,но...смотрела различные видео,фильмы,прочее,но в какой-то момент этот непонятный стресс стал достаточно сильным,особенно из-за новостей,этих событий, что даже это стало меньше помогать. Вы можете смело сказать - не читайте вы эти новости! Я могу понять,но для меня это сложно. Впрочем,в этой теме я просто хотела поинтересоваться у людей,как они снимают сильный стресс обычно,если такое случается. Просто любопытно стало. Не знаю,насколько подобная тема уместна в этом форуме,но,вроде как я правильно понимаю болталка это разговоры на вообще любые темы,не связанные с браузером,так что меня никто растерзать за эту тему не должен.
Всё-таки самое действенное - ограничить поток новостей. Книги начните читать, желательно - интересные. Классику - очень помогает. Вы поймите, что все новости сегодня - это информация, которая не соответствует действительности. Там враньё на 90%. Во всех абсолютно источниках. Просто имейте это в виду.
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@Shpankov Тоже учту. Спасибо.
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@oreocookie Попробуйте послушать АСМР: шум ветра, звуки улицы, дождя или морского прибоя. Мне такие видео с ютуба помогают сосредоточиться на работе
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@kurai Огромное спасибо.
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sedative29rus
Помимо сна, никак нельзя забывать о нормальном питании. Полноценном, так сказать. Здорово поднимают настроение физические нагрузки (если это не работа на дядю за еду), но тут с гипсом, конечно, не попрыгаешь(
А ещё книги я чередую с компьютерными играми.
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@sedative29rus Чередовать я не пробовала,попробую. Из-за побочек обезболивающего питание сильно ухудшилось,пытаюсь восстановить полноценное питание,но пока что тщетно. А гипс потом снимут,и потом мне эти физ. нагрузки не то что желательны,обязательны. Спасибо. Думаю,потом с вашими примерами и советами стресс,паранойя и страх уйдут.
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@oreocookie А ещё нужно как можно больше общаться — чаты, форумы, разговор по телефону, визит гостей. Одиночество тянет за собой и тревожные мысли, и стресс.
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Shpankov Vivaldi Team
@oreocookie said in Как/с помощью чего вы боритесь со стрессом?:
@Shpankov Тоже учту. Спасибо.
О, и ещё хороший способ - увлечься новой темой. Например, история Древнего Египта. Обалденные ролики Виктора Солкина:
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@Shpankov said in Как/с помощью чего вы боритесь со стрессом?:
@oreocookie said in Как/с помощью чего вы боритесь со стрессом?:
@Shpankov Тоже учту. Спасибо.
О, и ещё хороший способ - увлечься новой темой. Например, история Древнего Египта. Обалденные ролики Виктора Солкина:
Поддерживаю! Если найти интересную тему и хорошего лектора, можно залипнуть на весь день! Рекомендую:
- Владимир Сурдин - космонавтика, астрофизика и просто физика. Рассказывает очень просто и понятно;
- Алексей Водовозов - медицина и всё, что с ней связано. Рассказано очень просто, доступно и с юмором;
- Станислав Дробышевский - антрополог №1 во всём мире (по моему личному рейтингу топ-1);
- Александр Хабургаев - натуралист, рассказывает детям о дикой природе...
Продолжать можно до бесонечности
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sedative29rus
@kurai said in Как/с помощью чего вы боритесь со стрессом?:
Продолжать можно до бесконечности
Можно поползать по этим, например, каналам и подыскать рассказчика и тему по душе и по настроению:
https://www.youtube.com/c/AntropogenezRu
https://www.youtube.com/c/ЦентрАрхэ
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This post is deleted!
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muratalimov
Всем привет! Борюсь с помощью смехотерапии.
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@muratalimov Интересно. У Вас есть какие-либо упражнения?