@Nikolay68 Не пью,не курю. Просто порой бываю в таком состоянии,когда всё кажется,простите за выражение,тленом. Или же пребываю в страхе,причину которого никак понять не могу Сплошной непонятный стресс. Как расслабляюсь…вообще,это может показаться достаточно инфантильным,но...смотрела различные видео,фильмы,прочее,но в какой-то момент этот непонятный стресс стал достаточно сильным,особенно из-за новостей,этих событий, что даже это стало меньше помогать. Вы можете смело сказать - не читайте вы эти новости! Я могу понять,но для меня это сложно. Впрочем,в этой теме я просто хотела поинтересоваться у людей,как они снимают сильный стресс обычно,если такое случается. Просто любопытно стало. Не знаю,насколько подобная тема уместна в этом форуме,но,вроде как я правильно понимаю болталка это разговоры на вообще любые темы,не связанные с браузером,так что меня никто растерзать за эту тему не должен.