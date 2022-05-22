Проблема: не открывается вкладка двойным кликом
-
Если расположить панель вкладок справа. Открыть штуки 3 вкладки. Потом вторую (среднюю) вкладку закрыть. Перестаёт работать открытие вкладок двойным кликом по свободному месту на панели вкладок. Из меню или кнопкой + открытие вкладок работает. Можно исправить открытие двойным кликом?
-
sedative29rus
@kurai я баг-репорт отправил))
-
@sedative29rus said in Проблема: не открывается вкладка двойным кликом:
@kurai я баг-репорт отправил))
Отправляйте
@Filipok Попробуйте для начала советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
-
sedative29rus
@kurai said in Проблема: не открывается вкладка двойным кликом:
Попробуйте для начала советы из этой статьи
Думаете, я перед отправкой репорта не проверил на чистой установке?
-
@sedative29rus said in Проблема: не открывается вкладка двойным кликом:
@kurai said in Проблема: не открывается вкладка двойным кликом:
Попробуйте для начала советы из этой статьи
Думаете, я перед отправкой репорта не проверил на чистой установке?
Я топикстартеру писал, но раз у вас стабильно воспроизводится...
-
@kurai лучше попробовали бы воспроизвести у себя. У меня тоже стабильно воспроизводится.
-
@Filipok said in Проблема: не открывается вкладка двойным кликом:
@kurai лучше поробовали бы воспроизвести у себя. У меня тоже стабильно воспроизводится.
Занят
-
@Filipok said in Проблема: не открывается вкладка двойным кликом:
@kurai лучше поробовали бы воспроизвести у себя. У меня тоже стабильно воспроизводится.
Освободился. Да, у меня тоже стабильно воспроизводится. Причём, если создать новую вкладку нажатием на +, то все следующие вкладки создаются двойным кликом по свободному месту на панели. Или же можно переключить фокус с окна браузера куда-нибудь ещё, а потом вернуться к браузеру.
-
Пока не исправляют, может более важные дела есть.
-
Этот баг всё ещё есть.