@Filipok said in Проблема: не открывается вкладка двойным кликом:

@kurai лучше поробовали бы воспроизвести у себя. У меня тоже стабильно воспроизводится.

Освободился. Да, у меня тоже стабильно воспроизводится. Причём, если создать новую вкладку нажатием на +, то все следующие вкладки создаются двойным кликом по свободному месту на панели. Или же можно переключить фокус с окна браузера куда-нибудь ещё, а потом вернуться к браузеру.