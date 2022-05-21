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如何设置面板的暗色主题
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如图, 我的浏览器是设置的暗色主题, 所以, 希望面板打开的页面, 也能显示的是暗色主题. 但现在有些不行. 是不是我的设置上有什么要去修改一下的?
下图才是我希望看到的样子.
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Aaron Translator
@helfox
貌似还真没这个选项。
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@Aaron 那真是有点儿遗憾. 在暗色主题下看一个亮色的, 太刺眼了, 特别是夜里...
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Aaron Translator
@helfox 虽然可以自定义css，但是貌似只对主窗格有用
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@helfox , 唯一的方法是要么通过修改 CSS 来实现这一点，要么对“标志”中的网络内容使用暗模式
vivaldi://flags/#enable-force-dark
重启维瓦尔第
这将在所有页面以及 Vivaldi 窗口上激活暗模式。
在某些页面效果不太好的地方，可以使用页面上的操作菜单中的反转过滤器来缓解 (<>)
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Aaron Translator
@helfox 不过，我用的Viv自带的Blueprint主题，貌似对主窗格也没起作用
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是否有人能给他们提一个issue, 英文我不会写这么复杂的内容.
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Aaron Translator
@helfox said in 如何设置面板的暗色主题:
英文我不会写这么复杂的内容
用谷歌翻译吧
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@Aaron , 我使用 IM Translator 扩展，它有几个引擎（Google、Bing、Yandex y 翻译器）
这是店里最好的
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这个办法刚测试了一下, 挺不错的. 就是有些暖色调的字符, 被加粗了. 还是有点儿刺眼. 唉....
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最近的一次升级, 大概是什么地方又被搞坏了.
现在又是亮得刺眼.
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@helfox, 我也换了翻译器，现在用的是Linguist，比IMtranslate好，而且也是OpenSource。
或者，您可以使用 CrowTranslate，一个桌面应用程序，具有类似的功能并且也是开源的。.