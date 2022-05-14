Не хочется создавать отдельную тему, но...

У меня племянник воспринимает приложение Duolingvo как RPG в реальной жизни: качается, как перед непроходимым данжем и апает уровень за уровнем.

А нет чего-то подобного, но с математикой? Когда-то он залипал в игру на сложение/вычитание: там рыцарь бродил по лесу, и нужно было рассчитать маршрут так, чтобы ему HP хватило. Но сейчас нужно что-то с умножением. И что вообще есть из развивающих игр для детей?