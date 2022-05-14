Мобильный гейминг, или Во что мы играем
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У меня тут образовалось некоторое количество свободного времени, которое я решил скоротать за играми на телефоне (конечно же, после образовательных подкастов, документалок и книг разных жанров). Уважаемые форумчане, а во что вы играете на своих мобильных устройствах и что можете мне посоветовать?
Например, я просто в восторге от игры Duskwood! Здесь сконцентрировано всё то, что мне нравится в играх (а также в кино, сериалах и литературе): сложный запутанный сюжет и яркие, практически живые персонажи.
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У СтопГейма есть целая рубрика про мобильны игры. В последний раз как раз рассказывали про бесплатные штуки.
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@Semenov-Sherin said in Мобильный гейминг, или Во что мы играем:
У СтопГейма есть целая рубрика про мобильны игры. В последний раз как раз рассказывали про бесплатные штуки.
Оно?
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На ютубе удобнее.
Ещё, кстаи, SuperTuxKart под Android есть. Толпой прям нормально заходит.
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sedative29rus
Сейчас метовая времяубивалка на ПК Vampire Survivors
Вот она же для андроида, но сам на нём не пробовал.
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@kurai said in Мобильный гейминг, или Во что мы играем:
Например, я просто в восторге от игры Duskwood! Здесь сконцентрировано всё то, что мне нравится в играх (а также в кино, сериалах и литературе): сложный запутанный сюжет и яркие, практически живые персонажи.
О, да! Вышел финальный эпизод! Пропаду на 2-3 дня! Был рад знакомству
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Не хочется создавать отдельную тему, но...
У меня племянник воспринимает приложение Duolingvo как RPG в реальной жизни: качается, как перед непроходимым данжем и апает уровень за уровнем.
А нет чего-то подобного, но с математикой? Когда-то он залипал в игру на сложение/вычитание: там рыцарь бродил по лесу, и нужно было рассчитать маршрут так, чтобы ему HP хватило. Но сейчас нужно что-то с умножением. И что вообще есть из развивающих игр для детей?
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@Semenov-Sherin said in Мобильный гейминг, или Во что мы играем:
Не хочется создавать отдельную тему, но...
У меня племянник воспринимает приложение Duolingvo как RPG в реальной жизни: качается, как перед непроходимым данжем и апает уровень за уровнем.
А нет чего-то подобного, но с математикой? Когда-то он залипал в игру на сложение/вычитание: там рыцарь бродил по лесу, и нужно было рассчитать маршрут так, чтобы ему HP хватило. Но сейчас нужно что-то с умножением. И что вообще есть из развивающих игр для детей?
Хороший вопрос Я вот такую нашёл, а с этой ещё и английский подтянет
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Мы играем только в проверенные временем игры)
https://www.youtube.com/watch?v=GVUY_uNfuqA
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ishooter, если конечно его можно до конца назвать мобильный гейминг, но устанавливается на мобилу или другой девайс. Я не могу дать другого ответа, так как обычные шутеры это явно не мое. Мне надо держать в руках хотя бы макет, но уж точно не мышку