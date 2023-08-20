Перешел по ссылке : Официальный русскоязычный блог Vivaldi.net и что я вижу ? Левая колонка на английском, середина - на русском, а правая - также на английском. Ну если блог на русском, то и все должно быть на русском. Я так думаю. Если это официальный русскоязычный блог,то почему нажав на ссылку Forum (англ.)я перехожу на англоязычный форум ?