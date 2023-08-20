Полезная информация
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Shpankov Vivaldi Team
Ниже представлен список ссылок на полезные статьи и ресурсы, которые помогут вам освоиться на портале Vivaldi.net и научат максимально использовать все его возможности.
Письмо Йона фон Тэчнера к сообществу
Официальная русскоязычная группа Vivaldi Россия
Резервное копирование и перенос данных в браузере Vivaldi
Перенос паролей между браузерами Vivaldi
Официальная справка Vivaldi (англ)
Страница отправки баг-репортов (на английском)
Vivaldi: сбор пожеланий
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Добавил ссылку на перевод инструкций по переносу почтовой базы с My Opera на Vivaldi Mail.
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Добавил ссылку на отдельный пост о настройках серверов почты Vivaldi.net для почтовых клиентов.
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Плюс - ссылка на официальный FAQ (английский). Скоро будет и русский.
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Добавлена ссылка на инструкции по импортированию блога с MyOpera на Vivaldi.net.
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Круто. То, что нужно. Спасибо за ссылки.
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Добро пожаловать!
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Опубликована новая статья: "HowTo: Добавление лент новостей на свою страницу".
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В связи с изменением процесса импортирования блогов с MyOpera, внёс соответствующие поправки в статью.
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Перешел по ссылке : Официальный русскоязычный блог Vivaldi.net и что я вижу ? Левая колонка на английском, середина - на русском, а правая - также на английском. Ну если блог на русском, то и все должно быть на русском. Я так думаю. Если это официальный русскоязычный блог,то почему нажав на ссылку Forum (англ.)я перехожу на англоязычный форум ?
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Перешел по ссылке : Официальный русскоязычный блог Vivaldi.net и что я вижу ? Левая колонка на английском, середина - на русском, а правая - также на английском. Ну если блог на русском, то и все должно быть на русском. Я так думаю. Если это официальный русскоязычный блог,то почему нажав на ссылку Forum (англ.)я перехожу на англоязычный форум ?
Есть такой баг - ищем причины.
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Добавил ссылку на баннеры Vivaldi.net для размещения на сайтах, домашних страницах, в блогах и форумах. Баннеры на русском языке.
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Добавил ссылку на баннеры Vivaldi.net для размещения на сайтах, домашних страницах, в блогах и форумах. Баннеры на русском языке.
банеры закончились?
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Да, не проследил - ссылка на архив уже умерла. Архив с баннерами добавил к этому комментарию. Подумаю, куда лучше положить баннеры.
UPDATE
Всё, ссылку на архив поправил.
Attachments:
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При нажатии на ссылку Официальный русскоязычный блог Vivaldi.net закидывает в мой личный блог.
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Подскажите, почему не могу почитать официальный FAQ ? Мне пишут, что я не авторизован для его прочтения.
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Да, странно. Посмотрим завтра.
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Добавил ссылки на баг-репорты и на сбор пожеланий.
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Всё еще не починили ссылку на FAQ…
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@~UNIT~:
@antony3d:
Официальный русскоязычный блог Vivaldi.net
Две важные вещи, и обе не работают.
Все работают
нет, не работает.
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