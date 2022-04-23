@aindar said in Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках:

После завершения процесса вкладки в диспетчере задач в этой вкладке перестают работать горячие клавиши, такие как предыдущая\следующая вкладка (ctrl+pgUp\Down), обновить страницу (ctrl+R) и тд. Это баг или фича?

Думаю, баг. Какой диспетчер задач вы используете - системный (Ctrl+Alt+Del или Ctrl+Shift+Esc) или браузерный (Shift+Esc)?

У меня после использования последнего всё работает нормально.