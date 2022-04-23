Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках
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После завершения процесса вкладки в диспетчере задач в этой вкладке перестают работать горячие клавиши, такие как предыдущая\следующая вкладка (ctrl+pgUp\Down), обновить страницу (ctrl+R) и тд. Это баг или фича?
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@aindar said in Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках:
После завершения процесса вкладки в диспетчере задач в этой вкладке перестают работать горячие клавиши, такие как предыдущая\следующая вкладка (ctrl+pgUp\Down), обновить страницу (ctrl+R) и тд. Это баг или фича?
Думаю, баг. Какой диспетчер задач вы используете - системный (Ctrl+Alt+Del или Ctrl+Shift+Esc) или браузерный (Shift+Esc)?
У меня после использования последнего всё работает нормально.
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@kurai Браузеный.
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Отключение расширений, сброс настроек удалением \AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default не помогает.
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@aindar said in Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках:
Отключение расширений, сброс настроек удалением \AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default не помогает.
А если после закрытия окна диспетчера задач ткнуть в окно браузера? Может, просто фокус не падает на окно браузера?
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Не помогло.
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@aindar said in Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках:
Не помогло.
Попробуйте советы из той статьи https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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А в других браузерах работает, странно...
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Ага, удалось воспроизвести.
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@kurai Можно инструкцию как не воспроизводить? Или ждать фикс?
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@aindar said in Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках:
Можно инструкцию как не воспроизводить?
Воспользуйтесь мышкой
Я сделал багрепорт (VB-88783), но сроков починки, увы, никто не знает.
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@kurai Спасибо за репорт, а вот за совет не скажу :с
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@aindar, а вы часто выгружаете вкладки через диспетчер? Может, воспользоваться специальной командой?
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@nikolay68 Часто. Нет такого пункта в меню, и не нашёл где включить.
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@aindar said in Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках:
@nikolay68 Часто. Нет такого пункта в меню, и не нашёл где включить.
ПКМ по вкладке.
P.S.
Только ПКМ не по активной вкладке. Для активной такой команды нет.
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@nikolay68 Нашёл, спасибо. Но мне в 10 раз быстрее нажать 2 доп. кнопки на мышке.
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xogorxogorich
@kurai said in Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках:
браузерный (Shift+Esc)
Век живи, век учись, блин Спасибо
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За 2 года это так и не исправили, и это всё так же раздражает т_т
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Shpankov Vivaldi Team
@Aindar said in Не работают горячие клавиши на выгруженных вкладках:
За 2 года это так и не исправили, и это всё так же раздражает т_т
Баг подтверждён, попробую привлечь к нему внимание.