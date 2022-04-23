спустя больше года ничего не изменилось.

с автором топика согласен. неинтуитивное поведение получается, а с учетом расположения вкладок группы на отдельной строке (как у автора и у меня) - вообще сомнительно: мне зачем тянуться к группе, когда я могу в ряде ниже нужную вкладку так закрыть.

в хромиум-браузерах (хром, эдж, опера) по умолчанию группы закрываются только через пкм. но там и крестика у имени группы нет, а сама кнопка закрытия группы находится недалеко от места клика, да и функций там в принципе 4 строки. тут же мне пришлось внимательно читать длиннющее меню, чтоб где-то в конце найти нужную кнопку. неудобно.

от себя отмечу, что конкретно в вивальди группы (особенно с функцией автогруппировки новых вкладок, открытых колесиком) воспринимаются скорее как в мобильном хроме, когда ты ищешь инфу, потенциально полезные страницы открываешь в этой же группе, когда тебе надоедает, начинаешь читать, либо же забываешь о теме и так и оставляешь, но мусорные вкладки объединены в одну группу и занимают меньше места.

в настольном же хроме группы воспринимаются как пространства в вивальди. их ты создаешь на долгое время и удаляешь очень нечасто, в них есть несколько постоянных/закрепленных страниц, от которых частельно появляются новые через колесико. и если мы посмотрим на функционал пкм пространств, то обнаружим, что он совпадает с группами хрома.

в опере группы глобально работают так же (*другой внешний вид), как и в хроме. но в опере есть пространства. как и в вивальди, они работают как отдельный рабочий стол. но работа групп от этого не изменяется. там по прежнему доступны только базовые функции, как и в пространствах вивальди.

итог: по моему субъективному мнению, разрабы концептуально сделали из групп какой-то дикий ультиматив, наделенный офигевшим количеством функционала, но про юзабилити подзабыли, т.к. глобально пользователь тупое маленькое дитё, которое которое лезет куда не надо, делает все так, как не надо, ломает неломаемое; просто нужно принять как факт, что зачастую юзер использует продукт вообще не так, как задумывал разработчик (хотя казалось бы, куда уж проще), а половиной функционала не пользуется, т.к. они либо не нужны ему, либо он о них не знает (т.к. они либо в попе мира спрятаны либо названы неочевидно). чем проще интерфейс и, зачастую, меньше функций, тем ниже порог входа (как с линуксом, где через командную строку можно сделать примерно всё). тут же хочется сделать отсылку к Стасу Асафьеву и его бомбёжке по поводу неочевидности в использовании мультимедий разных автомобилей. как автопроизводители, пишут подробную документацию по своим авто, так и для сложного (да, сложного, тут значительно больше функций в сравнении с хромом/яндексом) ПО надо писать подробный гайд, даже для самых очевидных функций (см. выше про тупого ребенка).

КОРОЧЕ. либо убрать нафиг крестик с вкладки группы, как у всех, чтоб непоняток не возникало (и таки переместить пункт "закрыть группу" на одну из первых позиций); либо переназначить на него закрытие всей группы по умолчанию и для прошареных добавить в настройках отдельный пункт с выбором, что крестик должен делать.

пасеба за потраченное время, всем всего