Управление группами вкладок.
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Почему крестик на группе вкладок закрывает одну случайную вкладку?
Сделайте пожалуйста чтобы крестик на сгруппированных вкладках закрывал все группу. Если нужно закрыть одну вкладку, у каждой вкладки есть свой крестик.
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@zmiter25, не случайную вкладку, а последнюю активную в данной группе.
Надо закрыть всю группу - ПКМ\Закрыть группу.
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@nikolay68 said in Управление группами вкладок.:
@zmiter25, не случайную вкладку, а последнюю активную в данной группе.
Надо закрыть всю группу - ПКМ\Закрыть группу.
Вот и я говорю зачем в двух местах дублировать одну и ту же кнопку.
Да я прошу избавиться от одного ЛИШНЕГО клика ПКМ.
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FoxWMulder
@zmiter25 said in Управление группами вкладок.:
Вот и я говорю зачем в двух местах дублировать одну и ту же кнопку.
спорно.. спорно.. а если случайно жмакнешь по кнопке закрытия (у меня например не такой редкий случай) то восстанавливать надо всю группу. это намного геморойней будет. голосую ПРОТИВ того чтобы кнопка закрывала всю группу сразу.
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Shpankov Vivaldi Team
@zmiter25 said in Управление группами вкладок.:
@nikolay68 said in Управление группами вкладок.:
@zmiter25, не случайную вкладку, а последнюю активную в данной группе.
Надо закрыть всю группу - ПКМ\Закрыть группу.
Вот и я говорю зачем в двух местах дублировать одну и ту же кнопку.
Да я прошу избавиться от одного ЛИШНЕГО клика ПКМ.
Вообще, логично было бы сделать закрытие группы по Shift+Клик на крестике. Можете отправить такое предложение через баг-репорт.
А пока можно выйти из положения быстрыми клавишами для команды "Закрыть группу". Например, Shift+X. Клик на группе, затем Shift+X - вся группа закрывается.
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@shpankov said in Управление группами вкладок.:
Shift+Клик на крестике
для этого нужна третья рука, так как одна на мышке а вторая подпирает голову
@foxwmulder said in Управление группами вкладок.:
а если случайно жмакнешь по кнопке закрытия то восстанавливать надо всю группу
ну это как бы логично, когда нажимаешь на крестик должно закрыться, хуже когда нажимаешь на крестик и выскакивает сообщение "вы уверены?", нажимаешь "да", выскакивает сообщение "вы уверены что вы уверены?"... крестик создан для того что бы закрывать
@shpankov said in Управление группами вкладок.:
Можете отправить такое предложение через баг-репорт.
это что ошибка?
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может тогда лучше вовсе убрать этот дублирующий крестик?
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@zmiter25 said in Управление группами вкладок.:
это что ошибка?
Пожелания тоже можно отправлять через форму багрепорта. Его переделают в запрос новой функции.
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FoxWMulder
@zmiter25 said in Управление группами вкладок.:
ну это как бы логично, когда нажимаешь на крестик должно закрыться, хуже когда нажимаешь на крестик и выскакивает сообщение "вы уверены?", нажимаешь "да", выскакивает сообщение "вы уверены что вы уверены?"... крестик создан для того что бы закрывать
я согласен что вы предлагаете логичную вещь. но не соглсаен с ней и указал почему.
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sedative29rus
@foxwmulder said in Управление группами вкладок.:
восстанавливать надо всю группу. это намного геморойней будет.
Значит прикрутить к корзине восстановление закрытой группы целиком.
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FoxWMulder
@sedative29rus said in Управление группами вкладок.:
Значит прикрутить к корзине восстановление закрытой группы целиком.
вообщем-то прекрасная демонстрация фразы "в споре рождается истина". мне и так нормально как сейчас, но аргументов против больше нет.
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Можно сделать это опциональным. Согласен с автором, я бы пользовался этой функцией.
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спустя больше года ничего не изменилось.
с автором топика согласен. неинтуитивное поведение получается, а с учетом расположения вкладок группы на отдельной строке (как у автора и у меня) - вообще сомнительно: мне зачем тянуться к группе, когда я могу в ряде ниже нужную вкладку так закрыть.
в хромиум-браузерах (хром, эдж, опера) по умолчанию группы закрываются только через пкм. но там и крестика у имени группы нет, а сама кнопка закрытия группы находится недалеко от места клика, да и функций там в принципе 4 строки. тут же мне пришлось внимательно читать длиннющее меню, чтоб где-то в конце найти нужную кнопку. неудобно.
от себя отмечу, что конкретно в вивальди группы (особенно с функцией автогруппировки новых вкладок, открытых колесиком) воспринимаются скорее как в мобильном хроме, когда ты ищешь инфу, потенциально полезные страницы открываешь в этой же группе, когда тебе надоедает, начинаешь читать, либо же забываешь о теме и так и оставляешь, но мусорные вкладки объединены в одну группу и занимают меньше места.
в настольном же хроме группы воспринимаются как пространства в вивальди. их ты создаешь на долгое время и удаляешь очень нечасто, в них есть несколько постоянных/закрепленных страниц, от которых частельно появляются новые через колесико. и если мы посмотрим на функционал пкм пространств, то обнаружим, что он совпадает с группами хрома.
в опере группы глобально работают так же (*другой внешний вид), как и в хроме. но в опере есть пространства. как и в вивальди, они работают как отдельный рабочий стол. но работа групп от этого не изменяется. там по прежнему доступны только базовые функции, как и в пространствах вивальди.
итог: по моему субъективному мнению, разрабы концептуально сделали из групп какой-то дикий ультиматив, наделенный офигевшим количеством функционала, но про юзабилити подзабыли, т.к. глобально пользователь тупое маленькое дитё, которое которое лезет куда не надо, делает все так, как не надо, ломает неломаемое; просто нужно принять как факт, что зачастую юзер использует продукт вообще не так, как задумывал разработчик (хотя казалось бы, куда уж проще), а половиной функционала не пользуется, т.к. они либо не нужны ему, либо он о них не знает (т.к. они либо в попе мира спрятаны либо названы неочевидно). чем проще интерфейс и, зачастую, меньше функций, тем ниже порог входа (как с линуксом, где через командную строку можно сделать примерно всё). тут же хочется сделать отсылку к Стасу Асафьеву и его бомбёжке по поводу неочевидности в использовании мультимедий разных автомобилей. как автопроизводители, пишут подробную документацию по своим авто, так и для сложного (да, сложного, тут значительно больше функций в сравнении с хромом/яндексом) ПО надо писать подробный гайд, даже для самых очевидных функций (см. выше про тупого ребенка).
КОРОЧЕ. либо убрать нафиг крестик с вкладки группы, как у всех, чтоб непоняток не возникало (и таки переместить пункт "закрыть группу" на одну из первых позиций); либо переназначить на него закрытие всей группы по умолчанию и для прошареных добавить в настройках отдельный пункт с выбором, что крестик должен делать.
пасеба за потраченное время, всем всего
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@BigBivis said in Управление группами вкладок.:
КОРОЧЕ. либо убрать нафиг крестик с вкладки группы, как у всех, чтоб непоняток не возникало (и таки переместить пункт "закрыть группу" на одну из первых позиций); либо переназначить на него закрытие всей группы по умолчанию и для прошареных добавить в настройках отдельный пункт с выбором, что крестик должен делать.
Предложение об удалении крестика либо о переназначении (для закрытия группы) считаю неправильным. Конечно, если в группе вкладок немного, то может показаться нелогичным, что клик по крестику вкладки и клик по крестику группы выполняет одно и то же действие. Но, а если вкладок много? Имеем вкладку группы (широкую, с надписью и крестиком) и несколько десятков мелких, на которых кроме крестика ничего и нет. А, учитывая, что активная вкладка это не обязательно рядом стоящая , попадание по крестику на ней - тот еще квест. Это может осложняться еще и выбраной темой - некоторые не утруждают себя особым контрастом между активными и неактивными вкладками. Поэтому я часто группирую пачку вкладок именно для того, чтобы иметь одну большую с крестиком, который не нужно искать. Понятно, что для закрытия группы нужно сделать лишний клик. Но это что-то вроде защиты от дурака, чтобы не удалить случайно. А если так хочется часто закрывать группы - можно повесить в меню на этот пункт эмодзи. И можно не приглядываться к длинному выпадающему списку.
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@gozhiy ну ок, ладно, будем ориентироваться на пользователей, узнавших про группы только в вивальди, либо очень сильно привыкших к ним в вивальди: дополнительная настройка с выбором функции крестика на вкладке группы с закрытием активной вкладки по умолчанию.
Смысл предыдущего длиннющего коммента в том, что меньшинство учитывать несомненно надо, но ориентироваться надо на большинство, т.к. вероятность, что вивальди у человека будет первым браузером, стремится к нулю, и в вивальди люди пришли из хрома, яндекса, эджа. Многомиллионные компании не будут делать всякое себе в убыток, т.е. они ориентированы на большинство. Как говорит мой препод про подобные вещи: "сотни леммингов не могут ошибаться".
И одно дело хром, который я периодически закидывал нехорошими словами, когда они с интервалом в полгода вводили/убирали/сильно изменяли функции/интерфейс, к которым я привык, там ребята делают большие бабки, им на кучку недовольных новой фичей плевать. и другое дело вивальди, где море функций с кастомизацией под себя и интеграцией почти примерно всего, что нужно среднему человеку в повседневной жизни, где интерфейс для этого самого среднего человека и так уже перегружен, и сильно хуже уже вряд ли будет, только группируй всё грамотно и явные непотребства не делай (допускать "сомнительно, но окэй").
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@BigBivis said in Управление группами вкладок.:
@gozhiy ну ок, ладно, будем ориентироваться на пользователей, узнавших про группы только в вивальди, либо очень сильно привыкших к ним в вивальди: дополнительная настройка с выбором функции крестика на вкладке группы с закрытием активной вкладки по умолчанию.
Смысл предыдущего длиннющего коммента в том, что меньшинство учитывать несомненно надо, но ориентироваться надо на большинство
Хромом пользуются - около 60% пользователей. Эдж - 6%. Яндекс, как и Вивальди топчется в разделе "Другие", которые занимают не больше 1-го процента.
Ну давайте ориентироваться на пользователей хрома и эджа. И там и там группы есть. Закрыть их можно через поп-ап меню, как и в вивальди. Т.е. леминги могут быть довольны. Единственное отличие Вивальди -это крестик на закладке групп. Можно, конечно, добавить настройку, чтобы его убирать. Но нужно ли? Человек, который специально полезет в километры пунктов настройки чтобы убрать какой-то крестик, и так не будет им пользоваться.