У меня 22000 непрочитанных писем. Удалять их или читать я не хочу, мне часто достаточно прочитать заголовок. Счётчик с этим числом висит в боковой панели. И какой в этом смысл? Куда полезнее было бы показывать число новых писем с последнего захода в почту. В стороннем клиент почты у меня именно так и работает оповещение о новых письмах, я его открываю и счётчик обнуляется. Примерно как в канале в телеге.