Счётчик непрочитанных писем
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У меня 22000 непрочитанных писем. Удалять их или читать я не хочу, мне часто достаточно прочитать заголовок. Счётчик с этим числом висит в боковой панели. И какой в этом смысл? Куда полезнее было бы показывать число новых писем с последнего захода в почту. В стороннем клиент почты у меня именно так и работает оповещение о новых письмах, я его открываю и счётчик обнуляется. Примерно как в канале в телеге.
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
Куда полезнее было бы показывать число новых писем с последнего захода в почту.
Нет А если у вас осталось важное непрочитанное письмо с момента позапрошлого захода в почту?
@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
У меня 22000 непрочитанных писем.
Отметьте их прочитанными.
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
А если у вас осталось важное непрочитанное письмо с момента позапрошлого захода в почту?
Не такое оно и важное значит. Но что мешает его прочитать?
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
Но что мешает его прочитать?
Это уже к вам вопрос.
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Это уже к вам вопрос.
Я тебя не понимаю.
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
У меня 22000 непрочитанных писем.
Покажите, пожалуйста, эту панель:
Мне интересно, почему так много непрочтённых писем. Да и саму панель почты тоже.
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Это уже к вам вопрос.
Я тебя не понимаю.
Как и зачем вы накопили 22К непрочтённых письма.
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Как и зачем вы накопили 22К непрочтённых письма.
Черезвычайно просто. Я просто ничего не делал.
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Как и зачем вы накопили 22К непрочтённых письма.
Черезвычайно просто. Я просто ничего не делал.
Ну, браузер за вас ничего не будет делать
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Покажите, пожалуйста, эту панель
Зачем? у меня такие же значки...
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Это уже к вам вопрос.
Я тебя не понимаю.
Как и зачем вы накопили 22К непрочтённых письма.
-
@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Ну, браузер за вас ничего не будет делать
Я и не предлагаю.
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Покажите, пожалуйста, эту панель
Зачем? у меня такие же значки...
Вселенная свидетель - я сделал всё, что мог.
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Вселенная свидетель - я сделал всё, что мог.
Я просто не понимаю зачем показывать такой же интерфейс?
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Ну, браузер за вас ничего не будет делать
Я и не предлагаю.
Тогда о чём это обсуждение?
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Покажите, пожалуйста, эту панель
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Тогда о чём это обсуждение?
В первом сообщении всё изложено предельно понятно.
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Вселенная свидетель - я сделал всё, что мог.
Я просто не понимаю зачем показывать такой же интерфейс?
У Vivaldi есть непрочтённые письма и непросмотренные. К тому же, в непрочтённых могут отображаться и сообщения из RSS, всё зависит от настроек на этой панели. В боковой панели видно и напрочтённые, и непросмотренные письма.
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@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
непросмотренные
А где они? Как это увидеть?
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@kot040188 said in Счётчик непрочитанных писем:
@kurai said in Счётчик непрочитанных писем:
Покажите, пожалуйста, эту панель
Можно нажать (деактивировать) кнопку RSS (третья в верхней панели), тогда будет меньше непрочитанных сообщений. После этого Ctrl+A, затем нажмите K - все сообщения отметятся прочитанными.