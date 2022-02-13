Пункт меню «тёмная тема»
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Я не понял как работает пункт темная тема в главном меню. Индивидуально для каждой вкладки? Зачем? Гораздо удобнее глобально вкл/выкл тёмную тему.
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@Alexeus said in Пункт меню «тёмная тема»:
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Я вас не совсем понял.
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@Alexeus said in Пункт меню «тёмная тема»:
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Яснее не стало.
Прежде чем публиковать сообщения на форуме, пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьёй https://help.vivaldi.com/ru/services-ru/forum-ru/post-on-the-forum/
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This post is deleted!
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грамотно оформленная по правилам NodeBB ссылка текста на URL картинки.
Выше тоже грамотная ссылка, но там текст , еще плюс предпросмотр картинки, плюс ссылка на полную .
Можно обвинить человека с издевательстве, но я не уверен. Куда пропали линки ? Или просто начал , и не закончил свой пост. Тренировки на Темную тему. Что-то секретное хотел показать.
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@sphera said in Пункт меню «тёмная тема»:
![alt text](image url)
грамотно оформленная по правилам NodeBB ссылка текста на URL картинки.
Выше тоже грамотная ссылка, но там текст , еще плюс предпросмотр картинки, плюс ссылка на полную .
Можно обвинить человека с издевательстве, но я не уверен. Куда пропали линки ? Или просто начал , и не закончил свой пост. Тренировки на Темную тему. Что-то секретное хотел показать.
️ Его полтора года не было в сети. Либо спамер, либо случайно на форум зашёл.