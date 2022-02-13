@kurai

![alt text](image url)

грамотно оформленная по правилам NodeBB ссылка текста на URL картинки.

Выше тоже грамотная ссылка, но там текст , еще плюс предпросмотр картинки, плюс ссылка на полную .

Можно обвинить человека с издевательстве, но я не уверен. Куда пропали линки ? Или просто начал , и не закончил свой пост. Тренировки на Темную тему. Что-то секретное хотел показать.