Как по мне, то явно не хватает кнопок "+" и "-" при масштабировании страниц. Ползунком пользоваться совершенно не удобно, а если использовать Ctrl+ / Ctrl- или Ctrl+Scroll, то приходится делать лишние телодвижения. Добавьте эти кнопки (+ / - ) , а ползунок можно вообще убрать и вместо него между кнопками "-" и "+" вставить величину Зума в процентах.

Для меня не так важно где это будет - вверху или внизу в строке состояния. Хотя, вверху, может, и удобнее.