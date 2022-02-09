Показывать масштаб страницы в панели адреса
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ПРи масштабировании страницы через ctrl+- в хроме/опере появляется кнопкак в адресной панели, на ней масштаб, выпадающее меню с ползунком и кнопкой сброса. В firefox просто кнопка с масштабом и при нажатии сброс. Тут же совсем никакой индикации.
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@kot040188 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
ПРи масштабировании страницы через ctrl+- в хроме/опере появляется кнопкак в адресной панели, на ней масштаб, выпадающее меню с ползунком и кнопкой сброса. В firefox просто кнопка с масштабом и при нажатии сброс. Тут же совсем никакой индикации.
Индикация вынесена на нижнюю панель состояния. Смотрите в правом нижнем углу возле системных часов.
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@kurai said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
@kot040188 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
ПРи масштабировании страницы через ctrl+- в хроме/опере появляется кнопкак в адресной панели, на ней масштаб, выпадающее меню с ползунком и кнопкой сброса. В firefox просто кнопка с масштабом и при нажатии сброс. Тут же совсем никакой индикации.
Индикация вынесена на нижнюю панель состояния. Смотрите в правом нижнем углу возле системных часов.
И к ней хорошо бы перетаскивание по шифту прикрутить.
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@kurai said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Индикация вынесена на нижнюю панель состояния
А у меня она отключена. Она мне ни к чему, только место занимает на экране. Как быть в этом случае?
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@kot040188 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
@kurai said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Индикация вынесена на нижнюю панель состояния
А у меня она отключена. Она мне ни к чему, только место занимает на экране. Как быть в этом случае?
Есть промежуточный вариант.
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@kurai said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Есть промежуточный вариант.
И где он?
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@kot040188 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
@kurai said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Есть промежуточный вариант.
И где он?
Там же, где вы отключили строку состояния
Настройки / Внешний вид / Строка состояния
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@kurai ничего не понял, у меня как раз и включены подсказки внизу экрана, но как мне это поможет с тем вопросом, что я задал в самом начале?
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@kot040188 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
@kurai ничего не понял, у меня как раз и включены подсказки внизу экрана, но как мне это поможет с тем вопросом, что я задал в самом начале?
При изменении масштаба появится всплывающее уведомление.
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@kurai вопрос тот же. Какой смысл в этих всплывающих уведомлениях о масштабе? Я и так знаю, что его изменяю. Но потом как мне увидеть сколько я изменил, я ведь уже забыть мог. Ну и мышкой иногда удобнее это сделать в конретный случай, я и клавиатурой и мышкой пользуюсь по ситуации.
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@kot040188 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Но потом как мне увидеть сколько я изменил, я ведь уже забыть мог.
Ctrl+Scroll
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@kurai said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Ctrl+Scroll
Из пустого в порожнее. Мне не надо изменять, мне надо просто увидеть сколько сейчас процентов. Просто глазами увидеть, без вмешательства рук. И возможно мышкой подкорректировать.
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@kot040188, я в машине закрыл приборную панель красивым ковриком потому что мне эта панель на фиг не нужна. Как мне теперь узнать, с какой скоростью я еду? Сделайте отображение скорости на стекле как в истребителе.
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@nikolay68 не знаю при чём тут автотематика. Ни в опере, ни в хроме, ни в firefox нет панели состояния и всё норм, масштаб виден в панели адреса. Как говорится, не надо выёживаться и изобретать велосипед Вивальди конечно оригинальный обозреватель, но в данном случае хочется, чтобы было как везде сделано.
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FoxWMulder
@nikolay68 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
я в машине закрыл приборную панель красивым ковриком потому что мне эта панель на фиг не нужна. Как мне теперь узнать, с какой скоростью я еду? Сделайте отображение скорости на стекле как в истребителе.
посмеялся от души
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Как по мне, то явно не хватает кнопок "+" и "-" при масштабировании страниц. Ползунком пользоваться совершенно не удобно, а если использовать Ctrl+ / Ctrl- или Ctrl+Scroll, то приходится делать лишние телодвижения. Добавьте эти кнопки (+ / - ) , а ползунок можно вообще убрать и вместо него между кнопками "-" и "+" вставить величину Зума в процентах.
Для меня не так важно где это будет - вверху или внизу в строке состояния. Хотя, вверху, может, и удобнее.
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@KOT040188 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Но потом как мне увидеть сколько я изменил, я ведь уже забыть мог. Ну и мышкой иногда удобнее это сделать в конретный случай, я и клавиатурой и мышкой пользуюсь по ситуации.
Вы можете:
- Переключить со слайдера на кнопки
- Перетащить индикатор масштаба на другую панель. Она будет у вас перед глазами и всегда показывать масштаб просматриваемой страницы.
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@fetser59 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Как по мне, то явно не хватает кнопок "+" и "-" при масштабировании страниц.
Включите в настройках браузера "Кнопки вместо слайдеров".
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@Shpankov said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Включите в настройках браузера "Кнопки вместо слайдеров".
Это где?
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@KOT040188 said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
@Shpankov said in Показывать масштаб страницы в панели адреса:
Включите в настройках браузера "Кнопки вместо слайдеров".
Это где?
Настройки - Внешний вид.
Ну, и поиск по настройкам работает.