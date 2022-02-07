Легальное и бесплатное в интернете :)
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Сегодня нашёл небольшую библиотеку от Всенауки, где можно бесплатно и легально скачать научно-популярные книги. Перечень не очень большой, но здесь книги Владимира Сурдина и Алексея Водовозова, Митио Каку и Карла Сагана, Станислава Дробышевского и Александра Маркова, Стивена Хокинга и других учёных и популяризаторов науки.
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@kurai, Error 522. Connection timed out.
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@nikolay68 said in Легальное и бесплатное в интернете :
@kurai, Error 522. Connection timed out.
Немного поработал, снова не открывается, теперь 523.
Придётся по старинке на ютубчике Дробышевского фоном включать вместо юмористических шоу. Рекомендую.
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@nikolay68 said in Легальное и бесплатное в интернете :
@kurai, Error 522. Connection timed out.
Да, бывает иногда. Мне помогает обновление страницы разок-другой.
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@sedative29rus said in Легальное и бесплатное в интернете :
Придётся по старинке на ютубчике Дробышевского фоном включать вместо юмористических шоу. Рекомендую.
В таком случае рекомендую телеграм-канал SciTopus. Здесь собраны (почти) все научно-популярные ролики на русском языке. Каждый день канал пополняется десятком-другим новых видео.
Сообщество ВК: http://vk.com/SciTopus
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Игра Widnbound бесплатна на Epic Games до 17/02/22 до 18:00
Запретные острова ждут того, кто сумеет разгадать их тайны
Вы оказались на необитаемом острове после кораблекрушения. Исследуйте мир, адаптируйтесь, путешествуйте по суше и опасным морям, и попробуйте остаться в живых.
Вы играете за Кару, воительницу, выброшенную на берега таинственных Запретных островов в сильный шторм, вдали от своего племени.
У вас нет ни лодки, ни еды, ни инструментов, лишь желание выжить и безупречные навыки. Изучайте ресурсы этого прекрасного острова, создавайте инструменты и оружие, чтобы защитить себя от дикой природы и необычных местных обитателей.
Исследуйте далекие острова и окрестные руины, разгадайте тайны прошлого и узнайте, что ждет в будущем. Найдите дорогу домой, а может, и нечто большее.
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Semenov-Sherin
@kurai в стиме сегодня вроде как Дорогую Эстер раздают в честь 10-летия игры, но забрать нужно до завтра.
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@kurai а в EGS нужно устанавливать клиент или можно забирать игры тупо через сайт? Steam вот разрешил забрать без клиента.
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@semenov-sherin можно через сайт.
К слову, раз уж речь зашла, есть в природе такая штука. Вместо родного EGS приложения, у которого миллиарды каких-то процессов с телеметрией.
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@semenov-sherin said in Легальное и бесплатное в интернете :
@kurai а в EGS нужно устанавливать клиент или можно забирать игры тупо через сайт? Steam вот разрешил забрать без клиента.
Можно забирать через сайт.
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@semenov-sherin said in Легальное и бесплатное в интернете :
вроде как
Раздачи в стиме можно здесь мониторить.
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Сегодня стартовала раздача игры Brothers: A Tale of Two Sons, продлится она до 18:00 24.02.2022.
Управляйте двумя братьями в сказочном приключении от мечтательного шведского режиссера Джозефа Фареса и первоклассного разработчика Starbreeze Studios.
В инновационном одиночном режиме вам придётся управлять сразу двумя братьями.
Решайте головоломки, исследуйте игровые зоны и сражайтесь с боссами, управляя каждым братом с помощью своего мини-джойстика.
Один мужчина цепляется за жизнь. Его сыновья хотят исцелить отца, и у них только один выход. Они должны отправиться на поиски «воды жизни», и, чтобы выжить в этом путешествии, им нужно положиться друг на друга. Где один слаб — другой должен быть силён, где один боится — другой должен быть бесстрашен. Они должны быть... братьями.
Это приключение вы не забудете никогда.
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Не забываем забрать Cris Tales у эпиков до 03.03.2022
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Cтарая добрая XCOM 2 там же.
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@sedative29rus said in Легальное и бесплатное в интернете :
Cтарая добрая XCOM 2 там же.
Точно! Спасибо! Давно я на неё засматривался
UPD: Там же ещё одна бесплатная игра - Insurmountable
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Бесплатная раздача годовой лицензии на видеоредактор Vidmore Video Editor Giveaway.
- Перейдите на страницу промо-акции (на английском языке), укажите ваше имя и адрес электронной почты, отметьте пункт I Agree to Privacy Policy и нажмите кнопку Get Free License.
- На вашу электронную почту будет отправлено письмо с лицензионным кодом (license code).
- Скачайте и установите видеоредактор Vidmore Video Editor на ваш компьютер.
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Я в своём познании настолько преисполнился, что для меня временная халява теперь хуже проприетарщины.
Кстати, в Steam старые игры The Elder Scrolls раздают (в честь закрытия собственного магазина)..
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Бесплатная раздача Hasleo Data Recovery Professional - программы для восстановления удаленных файлов и папок. С её помощью вы сможете восстановить случайно удалённый файл, или данные, которые были потеряны из-за форматирования раздела или системного сбоя.
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@kurai said in Легальное и бесплатное в интернете :
Бесплатная раздача Hasleo Data Recovery Professional - программы для восстановления удаленных файлов и папок. С её помощью вы сможете восстановить случайно удалённый файл, или данные, которые были потеряны из-за форматирования раздела или системного сбоя.
Странно как-то.