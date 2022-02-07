Управляйте двумя братьями в сказочном приключении от мечтательного шведского режиссера Джозефа Фареса и первоклассного разработчика Starbreeze Studios.

В инновационном одиночном режиме вам придётся управлять сразу двумя братьями.

Решайте головоломки, исследуйте игровые зоны и сражайтесь с боссами, управляя каждым братом с помощью своего мини-джойстика.

Один мужчина цепляется за жизнь. Его сыновья хотят исцелить отца, и у них только один выход. Они должны отправиться на поиски «воды жизни», и, чтобы выжить в этом путешествии, им нужно положиться друг на друга. Где один слаб — другой должен быть силён, где один боится — другой должен быть бесстрашен. Они должны быть... братьями.

Это приключение вы не забудете никогда.