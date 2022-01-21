@shpankov Софтпортал находится не поиском, а просто открывается. В адресной строке вводится адрес.

Чтобы посмотреть, какие там нынче дистрибутивы линукса есть, я не пишу в гугле "какие дистрибутивы линукса есть?", а просто открываю тот же distrowatch.com и смотрю.

Ну а уж откуда я об этих сайтах знаю - вообще дело тёмное, уходящее корнями в глубокое прошлое. Ну знаете, там, ICQ, ADSL, ЖЫВТОНЕ ЧОЧО УПЯЧКА...