Искусство привлекать внимание
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Всем привет!
Сегодня у нас пятничный опрос на тему - как вы узнали о браузере Vivaldi?
https://ru.vivaldi.net/where-did-you-know-about-vivaldi-2022/
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Semenov-Sherin
Вот это поворот! Кто ж уже вспомнит? Столько лет прошло!
Наверное, где-то писали, что создатели Оперы решили возродить пользовательские блоги, ну а потом уже начал следить за командой.
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Впервые узнал о Vivaldi, прочитав новость о выходе версии 1.8(или около того), на одном из сайтов. Установил, протестировал и отложил в долгий ящик. Основным браузером Vivaldi стал с версии 3.4.
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Друг со словами (не цитата) "Тебе же нравится тестировать всякое" дал ссылку на одну из первых ТР-версий. Я её установил, потыкал и положил в долгий ящик. Основным у меня браузер стал уже после релиза версии 1.0
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Semenov-Sherin
@kurai said in Искусство привлекать внимание:
Друг со словами (не цитата) "Тебе же нравится тестировать всякое" дал ссылку на одну из первых ТР-версий.
Кстати, я со словами "Да надоело мне тестировать всякую дичь" отказался устанавливать тестовые сборки и уселся ждать релиза.
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Судя по дате регистрации, я скачал посмотреть, что за зверь такой, когда вышла сборка 1.11.917.43. Смутно помнятся те времена, но вроде как сам гуглил что-нибудь не мейнстримное потестить.
Гораздо отчётливее помню первые сообщения на форуме - весной 2019 маялся дома от безделья и боли в сломанных рёбрах
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@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
Смутно помнятся те времена, но вроде как сам гуглил что-нибудь не мейнстримное потестить.
Вот, кстати, интересный вопрос. А что конкретно гуглил? Какой-нибудь обзор новых браузеров или статью про топ браузеров? Тогда надо отдавать голос за соответствующую опцию.
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@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
Но не волнуйтесь
Точно? )))
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@kurai said in Искусство привлекать внимание:
@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
Но не волнуйтесь
Точно? )))
Точно. Там заметок нет(
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@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
@kurai said in Искусство привлекать внимание:
@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
Но не волнуйтесь
Точно? )))
Точно. Там заметок нет(
Да он вообще странный
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@kurai said in Искусство привлекать внимание:
@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
@kurai said in Искусство привлекать внимание:
@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
Но не волнуйтесь
Точно? )))
Точно. Там заметок нет(
Да он вообще странный
Мне тоже больше нравится грузинская кухня, чем грузинские браузеры.
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@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
@shpankov ну ладно, "гуглил" - не совсем подходящее слово. Обычно я открываю подобные страницы и смотрю. Сейчас вот увидел какой-то Stack, уже качаю. (Но не волнуйтесь )
Да, я это и имел в виду. Поиском находится софтпортал или обзор, а затем уже загружается конкретное приложение.
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@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
@shpankov ну ладно, "гуглил" - не совсем подходящее слово. Обычно я открываю подобные страницы и смотрю. Сейчас вот увидел какой-то Stack, уже качаю. (Но не волнуйтесь )
А ведь столько планов было на день, столько планов... Зачем вы так со мной?
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@shpankov Софтпортал находится не поиском, а просто открывается. В адресной строке вводится адрес.
Чтобы посмотреть, какие там нынче дистрибутивы линукса есть, я не пишу в гугле "какие дистрибутивы линукса есть?", а просто открываю тот же distrowatch.com и смотрю.
Ну а уж откуда я об этих сайтах знаю - вообще дело тёмное, уходящее корнями в глубокое прошлое. Ну знаете, там, ICQ, ADSL, ЖЫВТОНЕ ЧОЧО УПЯЧКА...
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@kurai said in Искусство привлекать внимание:
@sedative29rus said in Искусство привлекать внимание:
@shpankov ну ладно, "гуглил" - не совсем подходящее слово. Обычно я открываю подобные страницы и смотрю. Сейчас вот увидел какой-то Stack, уже качаю. (Но не волнуйтесь )
А ведь столько планов было на день, столько планов... Зачем вы так со мной?
Я не хотел
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В интернете наткнулся на этот браузер. Почитал. Решил познакомиться поближе. Если понравится, то останусь на нем.
@Shpankov said in Искусство привлекать внимание:
Всем привет!
Сегодня у нас пятничный опрос на тему - как вы узнали о браузере Vivaldi?
https://ru.vivaldi.net/where-did-you-know-about-vivaldi-2022/
Наткнулся на Vivaldi в интернете, почитал про него, решил познакомиться поближе. Если понравится, то останусь.
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@Shpankov, я узнал о Vivaldi от своей подруги из США