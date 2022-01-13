Вы удивитесь, но я и эту новость могу перевести на Maxthon. Когда-то там была система уровней: чем дольше вы взаимодействовали с браузером, тем больше "опыта" (кредитов) получали и тем выше становился ваш "уровень пользователя". Вот только мериться им было нельзя. Народ не понимал, зачем это нужно, но сам факт где-то там растущих циферок им нравился. А потом кредиты и уровни заменили на токены и майнинг, и народ разбежался.

Это я к тому, что браузеру действительно нужна какая-то система поощрений. Это не обязательно, но и лишним не будет. Особенно, если это позволит мериться достижениями с другими пользователями. Это как плашка "Зарегистрировался на сайте в 2009".

Я вот несколько месяцев просидел на Brave, тестировал тамошнюю систему Brave Rewards, которая отсыпает токены BAT за просмотр рекламы (их потом можно задонатить любимым сайтам и авторам). Вроде бы мелочь, но действительно привязывает к браузеру. Уходить прям совсем не хотелось!