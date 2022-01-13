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Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту
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Shpankov Vivaldi Team
Когда речь заходит о криптовалюте, стоит помнить о том, что на самом деле виртуальный блеск не является признаком золота.
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Мне нравится ваша позиция.
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Semenov-Sherin
Вы удивитесь, но я и эту новость могу перевести на Maxthon. Когда-то там была система уровней: чем дольше вы взаимодействовали с браузером, тем больше "опыта" (кредитов) получали и тем выше становился ваш "уровень пользователя". Вот только мериться им было нельзя. Народ не понимал, зачем это нужно, но сам факт где-то там растущих циферок им нравился. А потом кредиты и уровни заменили на токены и майнинг, и народ разбежался.
Это я к тому, что браузеру действительно нужна какая-то система поощрений. Это не обязательно, но и лишним не будет. Особенно, если это позволит мериться достижениями с другими пользователями. Это как плашка "Зарегистрировался на сайте в 2009".
Я вот несколько месяцев просидел на Brave, тестировал тамошнюю систему Brave Rewards, которая отсыпает токены BAT за просмотр рекламы (их потом можно задонатить любимым сайтам и авторам). Вроде бы мелочь, но действительно привязывает к браузеру. Уходить прям совсем не хотелось!
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Поддерживаю мысль о небезопасности любых криптовалют. У этих платежных средств есть два минуса:
- Отсутствие единого эмиссионного центра. У обычных валют это центробанк, национальный банк и т.д. Здесь же в случае каких-либо передряг, спросить будет не с кого.
- Криптовалюты превратились в эффективный инструмент для незаконного предпринимательства. Достаточно пройтись по Даркнету, и можно увидеть, что запрещенные товары продаются в основном за крипту. Недаром, правительства многих стран запретили хождение криптовалют на их территориях. Кроме того, крипта во многих странах используется для отмывания прибыли полученной от незаконных финансовых операций. Короче, минусы очень жирные.
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Хмм... Действительно, по своей сути это финансовая пирамида. Стоимость "валюты" зависит от вкладов её держателей.
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@tiger1974 Как раз это плюсы. А про минусы в статье написано.
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@follow said in Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту:
@tiger1974 Как раз это плюсы. А про минусы в статье написано.
В чём плюс того, что криптовалюта ничем, кроме взносов владельцев, не подкреплена?
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sedative29rus
мы призываем вас относиться к ним со скептицизмом, которого они заслуживают.
Как ещё можно относиться к "валюте" курс которой может обвалить один человек одним единственным твитом?
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@kurai Я на пост Tiger1974 отвечал.
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@kurai said in Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту:
@follow said in Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту:
@tiger1974 Как раз это плюсы. А про минусы в статье написано.
В чём плюс того, что криптовалюта ничем, кроме взносов владельцев, не подкреплена?
А чем подкреплён рубль например?
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@follow said in Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту:
@kurai Я на пост Tiger1974 отвечал.
Ну, можете не отвечать на мой вопрос Это же личный чат, а не публичное обсуждение
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@kurai said in Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту:
@follow said in Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту:
@kurai Я на пост Tiger1974 отвечал.
Ну, можете не отвечать на мой вопрос Это же личный чат, а не публичное обсуждение
Я вполне ответил на ваш вопрос. Просто вы ответа не поняли. Мой ответ, хотя и короткий, состоял из двух частей, во первых, я не утверждал что в неподкреплённости валюты есть какой либо плюс, во вторых, я утверждал что любая валюта ничем не подкреплена, то что вы верите в обратное всего лишь ваша вера. Хотя хитрые финансисты эту вашу веру обращают себе на пользу.
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@sedative29rus said in Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту:
мы призываем вас относиться к ним со скептицизмом, которого они заслуживают.
Как ещё можно относиться к "валюте" курс которой может обвалить один человек одним единственным твитом?
Это вы к сегодняшнему проседанию рубля после заявления какого то мидовца?
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@follow: Подкреплён наличием государства, выпускающего рубль.
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Shpankov Vivaldi Team
@sedative29rus said in Почему Vivaldi никогда не будет создавать собственную криптовалюту:
Как ещё можно относиться к "валюте" курс которой может обвалить один человек одним единственным твитом?
Вы зря верите журналистам. Никакого обрушения курса не было, и никакой твит тут ни при чём.
Если посмотрите хронологию изменения курса рубля к доллару, то можете найти за последние месяцы массу скачков курса гораздо больше, чем на 30 копеек за день. И распиаренное "обрушение курса" никак не выделяется из обычного шатания курса спекулянтами.
Максимум, что могло помочь спекулянтам - это намеченное на 13 января заседание американского сената по поводу новых санкций США против России. Но эти санкции не были приняты сенатом - поэтому курс рубля начал снова расти.
Зачем журналисты начали раздувать слона из мухи - другой вопрос. Может быть, кто-то хочет убрать того чиновника МИДа, а, скорее всего, просто попал под идиотский стиль работы журналистов, которым после нового года для привлечения аудитории нужны скандальные заголовки.
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@ivanbl Это очень ненадёжное подкрепление, иногда на гирю похожее. В России с 1917 года шестнадцать раз это подкрепление оборачивалось "кхе-кхе, прошу отнестись с пониманием, денежная реформа, дефолт, инфляция". В этом смысле крипта надёжней.
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@shpankov Скорее всего sedative29rus имел в виду историю с твитами Маска. Но ваша точка зрения подтверждает мою. Кто угодно шатает курс рубля, американский сенат, спекулянты, наличие эмиссионного центра не такой уж и торт.
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@follow: то есть, курс криптовалюты всегда стабилен и будет таковым оставаться на протяжении десятков лет?
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@ivanbl Нет.
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@follow: почему тогда криптовалюта надёжнее?