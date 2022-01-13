На макбуке ничего не могу сделать с жестами тачпада. Я не пользуюсь жестами вперед-назад, и из-за высокой чувствительности они постоянно срабатывают, когда мне это не надо. В настройках отключил абсолютно все жесты, но жесты на тачпаде (вперед, назад) все равно продолжают работать. То ли баг, то ли так задуманно. Как отключить эти жесты???