Проблема с тачпадом
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Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой: на ноутбуке настроены жесты на тачпаде (вперед, назад). Но при использовании в браузере переход происходит сразу на 2 страницы вперед или назад. Читал форумы, вроде как проблема старая, но без фикса. Система Windows 11, последняя версия.
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sedative29rus
@alanwkn said in Проблема с тачпадом:
проблема старая, но без фикса
А там кто-нибудь баг-репорт отправлял?
Отправьте сами, если на чистом профиле проблема остаётся.
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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@sedative29rus said in Проблема с тачпадом:
А там кто-нибудь баг-репорт отправлял?
Не уверен, но отправил на всякий случай, все таки баг очень неприятный и воспроизводится в 100% случаев.
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На макбуке ничего не могу сделать с жестами тачпада. Я не пользуюсь жестами вперед-назад, и из-за высокой чувствительности они постоянно срабатывают, когда мне это не надо. В настройках отключил абсолютно все жесты, но жесты на тачпаде (вперед, назад) все равно продолжают работать. То ли баг, то ли так задуманно. Как отключить эти жесты???