кнопка загрузок возле адресной строки
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пользуюсь вивальди много лет, всегда раздражала эта боковая панель с загрузками очень сильно нехватало кнопки загрузок или возле адресной строки или в панели расширений, долгие годы испоользовал для этого альтернатиные расширения из магазина хром что приводило к другим неудобствам.
недавно на новой машине укстановил вивальди и при первоначально настройке выбрал минималистичный вариант использования и о чудо кнопка появилась там где мне ее нехватало (см скрин 2).
теперь вопрос, на на старой машине где вивальди обновлен до последней версии сделать так как на новой машине, а тоесть выключить боковую панель (это я впринципе нашел как сделать) и сделать что бы кнопка загрузок появилас с панели вверху.
сменить вариант с первого рисунка на вариант во втором рисунке.
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FoxWMulder
@rafaell0 мм, обновиться? эта кнопка появилась буквально в последнем-предпоследнем билде.
"...Вы можете теперь в настройках браузера включить соответствующую опцию отображения загрузок в диалоговом окне..."
в Настройках в Загрузках
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@foxwmulder
я в исходном посте указал что браузер обновлен до последней версии.
а вот то что опция "отображения загрузок в диалоговом окне" является активацией этой кнопки не показалась мне очевидной из названия. это помогло спасибо.
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FoxWMulder
@rafaell0 said in кнопка загрузок возле адресной строки:
"отображения загрузок в диалоговом окне"
согласен, есть немного. лично мне кажется что "диалоговое окно" это другое
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sedative29rus
@foxwmulder Я вообще было дело в какой-то момент подумал, что это убрали из снапшотов. Полчаса искал как включить.
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@RaFaeLL0 и вот опять, обновление браузера, и кнопка загрузок пропала и опять стала выскакивать боковая панель.
как вернуть как было?
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@RaFaeLL0 said in кнопка загрузок возле адресной строки:
@RaFaeLL0 и вот опять, обновление браузера, и кнопка загрузок пропала и опять стала выскакивать боковая панель.
как вернуть как было?
Посмотрите Настройки / Загрузки.
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@kurai
и что из этого вернет кнопку?
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sedative29rus
@kurai said in кнопка загрузок возле адресной строки:
Посмотрите Настройки / Загрузки.
Там вроде как нет такого.
Но можно по любому элементу панели тыкнуть ПКМ-Изменить-Настроить и мышкой перетащить кнопку из редактора в нужное место.
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благодарю помогло
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Если перетащить кнопку загрузок из боковой панели в адресную, то окно загрузок всё равно будет открываться в боковой панели. Если кнопку загрузок перетащить в адресную с редактора панелей, то окно загрузок будет открываться под кнопкой. Не знаю, баг это или фича.
К сожалению, не с каждой кнопкой этот простой фокус работает.
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@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
Не знаю, баг это или фича
Нет, не баг, так и длжно быть.
@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
К сожалению, не с каждой кнопкой этот простой фокус работает
А какие ещё кнопки Вам надо?
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@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
Не знаю, баг это или фича.
Думаю, это две разных кнопки ))) Кнопка "Загрузки" находится в двух категориях "Боковая панель" и "Адресная строка". До создания редактируемых панелей в браузере была опция отображения кнопки загрузок в адресной строке, оттуда и ноги растут.
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Я ничего не прошу, а только намекаю, что в данной конструкции присутствует некая двойственная заумность, которая заставляет больше думать над браузером, чем пользоваться им. Неплохо было бы провести некоторую универсализацию. Но, боюсь что кончится всё тем, что даже кнопка загрузок будет срабатывать только в боковой панели.
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@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
Но, боюсь что кончится всё тем, что даже кнопка загрузок будет срабатывать только в боковой панели.
Не будет. Это две разные кнопки, которые находятся в разных категориях, потому и поведение разное.
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@kurai said in кнопка загрузок возле адресной строки:
@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
Но, боюсь что кончится всё тем, что даже кнопка загрузок будет срабатывать только в боковой панели.
Не будет. Это две разные кнопки, которые находятся в разных категориях, потому и поведение разное.
А разный вид им сделать не стоит разве? Так чтобы людям было понятно, там одна кнопка, с одним поведением, а то, другая. Ну раз уж так сложилось, что они разные...
А может лучше сделать одну кнопку, посадил её в боковую панель, или в состояния, и она там открывается, так же как в адресной. Проще бы было... наверно.
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@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
А может лучше сделать одну кнопку, посадил её в боковую панель, или в состояния, и она там открывается, так же как в адресной.
Лучше. Как раз тема для запроса новой фичи
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@kurai said in кнопка загрузок возле адресной строки:
Думаю, это две разных кнопки )))
Да, так и есть. И так и должно быть. Должна быть возможность, вызывать именно то окно, которое требуется пользователю.
@Follow, Есть три разных варианта отображения, при вызове с кнопки:
• в боковой панели,
• в отдельном окошке (поп-ап),
• в полноэкранном виде (во вкладке).
На данный момент, тем или иным способом, возможно отображение каждого из вариантов, для практически любого инструмента(закладки, история и т.д.)
@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
А может лучше сделать одну кнопку, посадил её в боковую панель, или в состояния, и она там открывается, так же как в адресной.
А оно так и есть, уже сейчас так можно сделать(практически везде, где это имеет смысл). Где через редактирование панелей, где через цепочки команд, где через хромиумный интерфейс.
@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
А разный вид им сделать не стоит разве?
Я думаю, у разработчиков это в планах, просто ещё руки не дошли...
@Follow said in кнопка загрузок возле адресной строки:
Я ничего не прошу, а только...
Я не просто так спросил про то, какие Вам кнопки нужны. Есть много неочевидных вариантов. Вы спрашивайте, если что...