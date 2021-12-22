пользуюсь вивальди много лет, всегда раздражала эта боковая панель с загрузками очень сильно нехватало кнопки загрузок или возле адресной строки или в панели расширений, долгие годы испоользовал для этого альтернатиные расширения из магазина хром что приводило к другим неудобствам.

недавно на новой машине укстановил вивальди и при первоначально настройке выбрал минималистичный вариант использования и о чудо кнопка появилась там где мне ее нехватало (см скрин 2).

теперь вопрос, на на старой машине где вивальди обновлен до последней версии сделать так как на новой машине, а тоесть выключить боковую панель (это я впринципе нашел как сделать) и сделать что бы кнопка загрузок появилас с панели вверху.

сменить вариант с первого рисунка на вариант во втором рисунке.