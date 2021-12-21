Вкладки в облаке
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я так понял очень наглядно, меньше текста.
Вот решил украсить форум, предновогоднее предложение
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FoxWMulder
так понимаю предложение в том чтобы иметь возможность закрывать вкладки открытые на другом устройстве? вообщем-то поддерживаю. мелочь но иногда не помешает.
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разумеется , ни ответа , ни привета.
Из того что на картинке -- мне ничего не надо. Как это убрать ?
Я считаю, это не нормально
Когда мы этого дождемся ?
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sedative29rus
@seregas said in Вкладки в облаке:
Как это убрать ?
Выполнить сброс данных на сервере.
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@seregas была недавно такая же ситуация, как писали выше, помогает сброс данных на сервере и новая синхронизация.
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FoxWMulder
@sedative29rus said in Вкладки в облаке:
Выполнить сброс данных на сервере.
сам я не сталкивался с этим почти т.к. залогинен только на домашнем пк и телефоне, но решение мягко говоря не удобное и не разумное
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хорошо, когда ничего не надо из сохраненных на скрине Сессий. Я их посмотрел , можно и удалить, они на 95 % дублируются между собой и с открытыми сейчас в браузере.
Но я бы хотел иметь копию открытых вкладок на сервере -- одну копию, разумеется, последнюю.
Но как определить какая из них последняя ? Ответа нет.
Тем более, очистка на сервере, сбросит и сессии с мобильных устройств, а их там всего 1 штука.
Стояла бы дата сессии, и красивый красный крестик. было бы good.
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@seregas said in Вкладки в облаке:
я так понял очень наглядно, меньше текста.
Вот решил украсить форум, предновогоднее предложение
что-то понял что возможность закрыть вкладку с ПК на телефоне на самом деле весьма не помешала бы. так удобней это раз.
Во-вторых, открыл я на ПК статью, прочитал или сохранил, и вместо того чтобы просто тыкнуть чтобы она закрылась на телефоне, её на телефоне ещё найти надо, а ориентироваться в большом количестве вкладок в мобильном Вивальди мягко говоря не удобно, а всё потому, что не списком сделано а миниатюрами.
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@FoxWMulder said in Вкладки в облаке:
возможность закрыть вкладку с ПК на телефоне на самом деле весьма не помешала бы
впервые отправляю багрепорт, только в данном случае это фичреквест. VB-101638
вроде где-то писали на форуме что допустимо фичреквест отправить через форму багрепорта. мне этой функции очень не хватает.
получилось что-то корявое. поймут ли? да, переводчик есть, да, английский вцелом понимаю в текстовом виде, но описать то что хочется..
попробую как-нибудь собраться с силами и баг какой-нить зарепортить, желание есть, но никак не собраться. да, наверно желания маловато раз не собраться))). но есть опасение что мои изъяснения не поймут и получится что только заваливаю лишними "заявками".
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Shpankov Vivaldi Team
@FoxWMulder said in Вкладки в облаке:
впервые отправляю багрепорт, только в данном случае это фичреквест. VB-101638
вроде где-то писали на форуме что допустимо фичреквест отправить через форму багрепорта. мне этой функции очень не хватает.
получилось что-то корявое. поймут ли? да, переводчик есть, да, английский вцелом понимаю в текстовом виде, но описать то что хочется..
попробую как-нибудь собраться с силами и баг какой-нить зарепортить, желание есть, но никак не собраться. да, наверно желания маловато раз не собраться))). но есть опасение что мои изъяснения не поймут и получится что только заваливаю лишними "заявками".
Хотел поправить английский, но совершенно не понял сути запроса.
Можете подробнее описать, что вы хотите и как себе представляете?
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@Shpankov said in Вкладки в облаке:
но совершенно не понял сути запроса
:(((. Вот и проблема, что надо не только хорошо сформулировать мысль на русском, но и внятно перевести.
Можете подробнее описать, что вы хотите и как себе представляете?
Для примера откроем просмотр Закладок в отдельном табе, vivaldi://bookmarks/. Вот такую же страницу, но со списком открытых страниц на моём телефоне. Так как просмотр списка по кнопке "облачка" не удобен. Соотвественно такой же список будет удобно иметь в боковой панели. Это первая часть хотелки.
Вторая часть хотелки. Чтобы с компьютера можно было не только открыть страницу которая открыта на телефоне, но и закрыть её. Закрыть страницу на телефоне по нажатию кнопки на ПК.
Реальный мой, как это, рабочий процесс короче:
- я сижу в телеграме, открываю какую-то страницу на Хабре. Читаю.
- я сел за ПК, открыл эту страницу (в меню по "облачку" её крайне не удобно искать в списке), сохранил себе на ПК. (сейчас я понял что для этого удобней использовать список для чтения, чем это меню)
- вероятно самое главное. я не беру телефон в руки и не ищу где эта страницу у меня чтобы закрыть её. я на ПК беру и жму кнопку, а на телефоне эта страница в браузере закрывается.
это то с чего начиналась эта тема вроде. только я предлагаю не в меню добавить кнопку закрытия страницы на телефоне, а сделать отдельное окно со списком страниц на телефоне. по аналогии с vivaldi://bookmarks/
понятно описал?
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Shpankov Vivaldi Team
@FoxWMulder said in Вкладки в облаке:
Вот такую же страницу, но со списком открытых страниц на моём телефоне. Так как просмотр списка по кнопке "облачка" не удобен. Соотвественно такой же список будет удобно иметь в боковой панели. Это первая часть хотелки.
Хм, ну, я лично не вижу необходимости открывать отдельную вкладку для списка, который умещается в небольшое контекстное меню. Плюс, надо всегда рассматривать новые функции не только в одном направлении, но и в другом - как это можно реализовать на мобильной версии.
Текущая реализация, конечно, не идеальна, но и не так критична, чтобы срочно что-то предпринимать. Повторю - это на мой взгляд. Как решат тестировщики - не знаю.
@FoxWMulder said in Вкладки в облаке:
Вторая часть хотелки. Чтобы с компьютера можно было не только открыть страницу которая открыта на телефоне, но и закрыть её. Закрыть страницу на телефоне по нажатию кнопки на ПК.
Здесь логика есть, и у нас уже были обсуждения чего-то подобного. Но пока конкретное решение не сформулировано. Тут завязка на синхронизацию, с которой сейчас и так пока много хлопот.