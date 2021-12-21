@Shpankov said in Вкладки в облаке:

но совершенно не понял сути запроса

:(((. Вот и проблема, что надо не только хорошо сформулировать мысль на русском, но и внятно перевести.

Можете подробнее описать, что вы хотите и как себе представляете?

Для примера откроем просмотр Закладок в отдельном табе, vivaldi://bookmarks/. Вот такую же страницу, но со списком открытых страниц на моём телефоне. Так как просмотр списка по кнопке "облачка" не удобен. Соотвественно такой же список будет удобно иметь в боковой панели. Это первая часть хотелки.

Вторая часть хотелки. Чтобы с компьютера можно было не только открыть страницу которая открыта на телефоне, но и закрыть её. Закрыть страницу на телефоне по нажатию кнопки на ПК.

Реальный мой, как это, рабочий процесс короче:

я сижу в телеграме, открываю какую-то страницу на Хабре. Читаю. я сел за ПК, открыл эту страницу (в меню по "облачку" её крайне не удобно искать в списке), сохранил себе на ПК. (сейчас я понял что для этого удобней использовать список для чтения, чем это меню) вероятно самое главное. я не беру телефон в руки и не ищу где эта страницу у меня чтобы закрыть её. я на ПК беру и жму кнопку, а на телефоне эта страница в браузере закрывается.

это то с чего начиналась эта тема вроде. только я предлагаю не в меню добавить кнопку закрытия страницы на телефоне, а сделать отдельное окно со списком страниц на телефоне. по аналогии с vivaldi://bookmarks/

понятно описал?