@kurai ну как же так-то? Мы же... это... sincerely eager and curious advanced users!

По сути дела, это нормальный процесс осваивания браузера и изучения его возможностей, логичный следующий шаг после обычных настроек. Меня, наоборот, удивляет то, что даже здесь, на официальном форуме, в разделе Вивальди4андроид до сих пор нет серьёзного, вдумчивого анализа твиков flags. В разделах, посвященных Вивальди на декстопе, намного больше интересной информации.

Кстати, здесь же можно затронуть работу со служебными экранами Хрома/Вивальди.