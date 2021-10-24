Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!
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Наверное, все знают о возможности настройки chromium-подобных браузеров с помощью chrome: //flags. У Вивальди есть аналог этой команды vivaldi: //flags - наверное, это одна и та же команда, просто синонимы.
Она открывает страницу с кучей опций-твиков, где можно что-нибудь включить, установить по умолчанию или выключить, бывают и более сложные варианты.
Наверное, не все опции можно трогать, чтобы не нарушить правильную внутреннюю согласованность настроек сделанных разработчиками браузера Вивальди. Но ведь хочется!
Вот я и предлагаю заинтересованным пользователям (т.е. нам) разобраться с твиками и сделать подробную базу данных. Разделить твики на полезные, условно полезные (при каких условиях?), безобидные (как ни меняй значение - на работе браузера это не скажется), частично нарушающие работу Вивальди (как именно?), опасные (почему нельзя применять, примеры). Особо нужно отделить те опции, менять которые крайне нежелательно с точки зрения сетевой безопасности (и грамотно объяснить, почему)
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@far4 На этой странице без крайней необходимости лучше ничего не трогать Там почти так и написано.
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@kurai ну как же так-то? Мы же... это... sincerely eager and curious advanced users!
По сути дела, это нормальный процесс осваивания браузера и изучения его возможностей, логичный следующий шаг после обычных настроек. Меня, наоборот, удивляет то, что даже здесь, на официальном форуме, в разделе Вивальди4андроид до сих пор нет серьёзного, вдумчивого анализа твиков flags. В разделах, посвященных Вивальди на декстопе, намного больше интересной информации.
Кстати, здесь же можно затронуть работу со служебными экранами Хрома/Вивальди.
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Кстати, а кто заметил, что у нас появилась новая кнопка рядом с адресной строкой?
Правда, пока она имеет только два варианта как на скрине выше и не поддерживает долгий тап¹. Но это шаг вперёд!
Включается с помощью флага
Adaptive button in top toolbar customization
Enables UI for customizing the adaptive action button in the top toolbar – Android
#adaptive-button-in-top-toolbar-customization
¹ Полезный нам, пользователям, долгий тап. Сейчас по долгому тапу можно только выбрать между двух вариантов или отключить эту кнопку полностью - как на 1-ом скрине. Кстати, когда я отключил, то вернуть её назад, твикая флаг, - не смог, пришлось переустановить браузер.
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А ещё у нас есть запрос биометрии (дактилоскопический датчик), когда используем сохранённые в браузере логины-пароли. Это флаг
#biometric-reauth-password-filling
По умолчанию флаг выключен.
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sedative29rus
@far4 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
запрос биометрии (дактилоскопический датчик), когда используем сохранённые в браузере логины-пароли
А зачем? Всем известно, что подобные вещи излишни. Очевидно, что перед тем как пользоваться браузером и вводить там пароли, человек должен был разблокировать устройство, а это мог сделать только владелец.
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@sedative29rus почитал ту тему, спасибо. Вот Мяу принято ругать, но здесь спокойно можно задать из коробки пароль и отпечаток для защиты на запуск любой программы из пользовательских. Жаль только, что отпечаток общий, один (или хоть все десять) - но открывает всё, и локскрин и любую защиту. Вот если бы была избирательность: этот палец для локскрина, а этот - для Вивальди а этот сугубо для паролей в Вивальди.
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@far4, А комбинация пальцев, в определённой последовательности - это был бы высший пилотаж!!!
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@far4 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
этот палец для локскрина, а этот - для Вивальди а этот сугубо для паролей в Вивальди.
Фрезеровщики вас не поймут
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sedative29rus
@kurai said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
@far4 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
этот палец для локскрина, а этот - для Вивальди а этот сугубо для паролей в Вивальди.
Фрезеровщики вас не поймут
Ещё 10 есть на ногах.
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@rx21 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
@far4, А комбинация пальцев, в определённой последовательности - это был бы высший пилотаж!!!
Угу, сломал один палец и всё - пока гипс не снимут, никаких запусков браузера и просмотра паролей.
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@rx21 между прочим, это решило бы проблему с незащищённым рут-доступом на андроид-смартах. Комбинация из 4 пальцев, известная только владельцу, - не хуже пароля. Ведь банковские кредитки со встроенной дактилоскопией уже появились.
Да и при старте смарта можно запрашивать - ещё на уровне бут-лого. И для входа в рекавери/фастбут. То есть идея вообще оч. перспективная.
А ещё можно функции назначать на управление пальцами с выключенным экраном - плеер стоп/плей, вперёд/назад... и такие вещи уже есть - свайп по сенсору.
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@kurai на этот случай можно предусмотреть сканирование радужки или анализ тембра голоса (кстати). Будущее всё ближе! Думаю, что лет через 10 уже будет распознавание хозяина по микромоторике рук - у каждого из нас руки чуть-чуть подрагивают, сердце у каждого бьётся уникальным почерком. А через 20 будет распознавание по выдыхаемому воздуху - экпресс днк-анализ, или по уникальному составу микрочастиц кожи... или даже уникальное для каждого биополе и т.д. Даже сейчас уже есть ультразвуковые датчики пальцев, которые труднее обмануть сосиской с прикленным к ней распечатком отпечатка.
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@kurai да, а на этот случай сейчас в Миуи можно сделать отпечаток ещё нескольких пальцев. Вот ведь зачем они нужны!
То есть может быть несколько резервных вариантов комбинаций.
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@kurai said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
Угу, сломал один палец и всё
Резервная аутентификация по другому методу, с более сложной комбинацией шифра, обязательно должна быть.
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@far4 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
Комбинация из 4 пальцев, известная только владельцу, - не хуже пароля
Вот и я об этом же! И она не просто не хуже - она значительно лучше! Она гораздо более защищённая, при этом простая, и при этом практичная по методу и скорости ввода. Это, по сути, комбинированная крипто-биометрическая защита.
@far4 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
может быть несколько резервных вариантов комбинаций
Такой резервный метод тоже может быть, но он обязательно должен быть не единственным. Так как на практике, могут быть, ещё более затруднительные случаи, чем тот, который привёл в пример @kurai. Могут быть случаи, когда ВСЕ отпечатки пальцев перестанут считываться. И это не обязательно ожоги. Банально из-за отсутствия перчаток, халатности, или по неопытности и незнанию, люди могут работать голыми руками со всякими растворителями, абразивами, цементными смесями и т.д. В результате, кожа на ладонях может быть и не облезет, но при этом может растрескаться и начать шелушиться, настолько сильно, что отпечатки станут просто нечитаемыми.
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@rx21 самый банальный вариант - глюкнула ФС и повредила файлы с отпечатками или вышел из строя дактилодатчик. А так - да, я токо "за". Притом можно ведь комбинировать отпечатки и, например, ритм прикосновений, можно касаться, постукивая мелодично... Та-та ти та! ...почему-то пан Станислав Лем вспомнился с его техническими фантазиями. Но это требует уже быстрого и надёжного датчика. Пятая симфония в исполнении на дактилосенсоре
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@far4 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
Притом можно ведь комбинировать отпечатки и, например, ритм прикосновений
А вот это уже, на мой взгляд, слишком сложно. Сложно технически и сложно в реализации. На данный момент, это не для бытовых/гражданских применений.
@far4 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
пан Станислав Лем вспомнился с его техническими фантазиями
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@far4 said in Давайте сделаем базу твиков "vivaldi:flags", допустимых к использованию!:
@kurai на этот случай можно предусмотреть сканирование радужки или анализ тембра голоса (кстати). Будущее всё ближе! Думаю, что лет через 10 уже будет распознавание хозяина по микромоторике рук - у каждого из нас руки чуть-чуть подрагивают, сердце у каждого бьётся уникальным почерком. А через 20 будет распознавание по выдыхаемому воздуху - экпресс днк-анализ, или по уникальному составу микрочастиц кожи... или даже уникальное для каждого биополе и т.д. Даже сейчас уже есть ультразвуковые датчики пальцев, которые труднее обмануть сосиской с прикленным к ней распечатком отпечатка.
2030 год. Типичный пользователь Vivaldi пытается посмотреть сохранённые пароли. Видео в цвете: https://www.youtube.com/watch?v=60ng1jlKplo
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@rx21 на самом деле, уже есть программы, которые управляют смартом за счёт постукивания по корпусу, гироскоп задействуется. Конечно, мы тут полушутя полувсерьёз обсуждаем. Но технические возможности и api уже есть - вот ведь что интересно! прикрутить можно многое! И аутентификацию, выбивая пальцами чечётку, -запросто.
@kurai спасибо, понравилось