@intersk said in Раскрасить значки в почте разным цветом:

и выделить цветом значок или вкладку почты

На самом деле нет ничего сложного.

Нажимаем например на флажке правую кнопку и выбираем в контекстном меню: "Инспектировать".

Далее смотрим "координаты"

Видим кусок кода отвечающего за стиль элемента:

.button-toolbar > button > span { display: flex; flex: 1; justify-content: center; align-items: center; pointer-events: none; }

Но это для всех подобных элементов, а нам нужен конкретно флаг - ищем что его отличает по коду от других. Находим - это имя кнопки:

button[name="MailMsgFlag"]

Отлично. Используем - сделаем флаг красным:

.button-toolbar > button[name="MailMsgFlag"] span{ color:red !important; }

Но тут проблема - красится не только флаг, но второй его элемент - стрелка с раскрывающимся списком, а это не хорошо. Значит нужно сказать что нас интересует только первый элемент child(1)

Добавим в свой CSS это условие :nth-child(1):

.button-toolbar > button[name="MailMsgFlag"] span:nth-child(1) { color:red !important; }

Получилось по коду так:

Вуаля:

ps: Как подключать свой CSS надеюсь все в курсе, везде описано.