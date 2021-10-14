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Раскрасить значки в почте разным цветом
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и выделить цветом значок или вкладку почты
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@intersk Три с половиной месяца назад вы уже делали этот же запрос.
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@kurai said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
@intersk Три с половиной месяца назад вы уже делали этот же запрос.
как вы сами видите не совсем этот
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@intersk said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
@kurai said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
@intersk Три с половиной месяца назад вы уже делали этот же запрос.
как вы сами видите не совсем этот
А, точно! В прошлом запросе "или", а в этом "и".
В прошлом запросе "значок", а в этом "значки".
Извините.
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@kurai said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
А, точно!
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@intersk said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
и выделить цветом значок или вкладку почты
На самом деле нет ничего сложного.
- Нажимаем например на флажке правую кнопку и выбираем в контекстном меню: "Инспектировать".
- Далее смотрим "координаты"
- Видим кусок кода отвечающего за стиль элемента:
.button-toolbar > button > span { display: flex; flex: 1; justify-content: center; align-items: center; pointer-events: none; }
Но это для всех подобных элементов, а нам нужен конкретно флаг - ищем что его отличает по коду от других. Находим - это имя кнопки:
button[name="MailMsgFlag"]
Отлично. Используем - сделаем флаг красным:
.button-toolbar > button[name="MailMsgFlag"] span{ color:red !important; }
Но тут проблема - красится не только флаг, но второй его элемент - стрелка с раскрывающимся списком, а это не хорошо. Значит нужно сказать что нас интересует только первый элемент child(1)
Добавим в свой CSS это условие :nth-child(1):
.button-toolbar > button[name="MailMsgFlag"] span:nth-child(1) { color:red !important; }
Получилось по коду так:
- Вуаля:
ps: Как подключать свой CSS надеюсь все в курсе, везде описано.
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@Capushon "инспектировать" на кнопках отсутсвует
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@intersk said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
"инспектировать" на кнопках отсутсвует
vivaldi://flags/#debug-packed-apps
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This post is deleted!
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@Capushon подскажи, а как здесь перекрасить значок?
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@intersk said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
как здесь перекрасить значок?
Это где вообще? Нужен побольше скрин чтобы понять.
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@Capushon said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
@intersk said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
как здесь перекрасить значок?
Это где вообще? Нужен побольше скрин чтобы понять.
Это навигационная панель на стартовой странице
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@Capushon главная (загрузочная) страница
А также просьба заглянуть и ответить здесь
(интересует или изменение вкладки или цвет названия вкладки)
https://forum.vivaldi.net/topic/63410/вкладку-страницы-почты-другим-цветом?_=1697007417685
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@intersk said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
главная (загрузочная) страница
.startpage-navigation-group [name="PanelNotes"] .button-icon svg {color:red !important;}
@intersk said in Раскрасить значки в почте разным цветом:
А также просьба заглянуть и ответить здесь
Ответил.
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@Capushon спасибо!