@sedative29rus said in Что то можно сделать с цветом полосы загрузки?:

Если в настройках под кнопкой "Изменить тему" не получается настроить, то можно через CSS подкрасить как-нибудь так:

.UrlBar-AddressField .pageload .pageload-indicator { background-color: #FF0000; }

Вот так работает. Только смысла мало, бар уже возвращается в исходный цвет, а загрузка еще идёт, циферки бегут. Видимо он не полную загрузку страницы обозначает. А по циферкам смотреть вообще неудобно.

Не хватает крутящейся анимации на месте иконки сайта в заголовке вкладки, как в хроме например. Сайт загрузился, иконка поменялась на обычную. Может плагин какой есть?