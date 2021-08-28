Что то можно сделать с цветом полосы загрузки?
-
Не перевариваю вырвиглазные цвета, поставил тему Subtle, отключил цвета сайта на вкладках. В общем понять идёт ли еще загрузка страницы или нет, невозможно.
Найдите блин не приглядываясь, где начинается полоса загрузки?
-
sedative29rus
@ramzes said in Что то можно сделать с цветом полосы загрузки?:
понять идёт ли еще загрузка страницы или нет, невозможно
Если в настройках под кнопкой "Изменить тему" не получается настроить, то можно через CSS подкрасить как-нибудь так:
.UrlBar-AddressField .pageload .pageload-indicator::-webkit-progress-value { background-color: #FF0000; }
-
@sedative29rus said in Что то можно сделать с цветом полосы загрузки?:
Если в настройках под кнопкой "Изменить тему" не получается настроить, то можно через CSS подкрасить как-нибудь так:
.UrlBar-AddressField .pageload .pageload-indicator { background-color: #FF0000; }
Вот так работает. Только смысла мало, бар уже возвращается в исходный цвет, а загрузка еще идёт, циферки бегут. Видимо он не полную загрузку страницы обозначает. А по циферкам смотреть вообще неудобно.
Не хватает крутящейся анимации на месте иконки сайта в заголовке вкладки, как в хроме например. Сайт загрузился, иконка поменялась на обычную. Может плагин какой есть?
-
@ramzes said in Что то можно сделать с цветом полосы загрузки?:
Не хватает крутящейся анимации на месте иконки сайта в заголовке вкладки, как в хроме например. Сайт загрузился, иконка поменялась на обычную. Может плагин какой есть?
В настройках была опция. Посмотрите в разделе Вкладки. Я сейчас с телефона, на память не помню, где эта функция находится.
-
@ramzes said in Что то можно сделать с цветом полосы загрузки?:
Не хватает крутящейся анимации на месте иконки сайта в заголовке вкладки, как в хроме например. Сайт загрузился, иконка поменялась на обычную. Может плагин какой есть?
Вкладки\Отображение вкладки
-
Masterion13
Одна из красивейших тем для Вивальди. Но вот с полосой загрузки действительно засада. Индикаторы на вкладках это не то. А вот полоса - атмосфера той самой Оперы.