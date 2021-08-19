Полноэкранный режим для ПК
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Пожалуйста, сделайте удобный полноэкранный режим. Например: Открываем полноэкранный режим через f11 и появляется неудобная красивая кнопка в верхнем левом углу. Во многих сайтах и приложениях она мешает и конкурирует с "родными" менюшками, например figma (сложно попасть в меню фигмы в полноэкранном режиме Vivaldi).
Еще удобно было бы выбирать вкладки в полноэкранном режиме. Сейчас это возможно, к сожалению, только через ctrl+tab. А было бы удобно выбрать вкладку из бокового меню (которое, почему-то закрывается в полноэкранном режиме), или сверху, как обычно. Посмотрите как это сделано у firefox.
Спасибо заранее )
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sedative29rus
@wireinet said in Полноэкранный режим для ПК:
появляется неудобная красивая кнопка
что за кнопка?
@wireinet said in Полноэкранный режим для ПК:
Сейчас это возможно, к сожалению, только через ctrl+tab
Есть ещё переключение колёсиком при зажатой ПКМ.
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@sedative29rus said in Полноэкранный режим для ПК:
что за кнопка?
Присоединяюсь к вопросу.
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В новой версии ее уже нет.
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Как в ФФ сделать, было бы не плохо. Подводишь в полноэкранном режиме курсор к верхнему краю, и панельки выскакивают. Что особо ценно, делают это быстро, без тормозов, а то в других программах,(например ICE Book Reader) схожую функцию отключать приходится из-за мучающих глаза лагов.
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xogorxogorich
@follow said in Полноэкранный режим для ПК:
Как в ФФ сделать, было бы не плохо. Подводишь в полноэкранном режиме курсор к верхнему краю, и панельки выскакивают.
Главное, чтобы это было опционально и отключаемо. Мне наоборот нравится, что в Вивальди в полноэкранном режиме ничего не выскакивает при случайном наведении куда-либо курсором.
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@xogorxogorich said in Полноэкранный режим для ПК:
@follow said in Полноэкранный режим для ПК:
Как в ФФ сделать, было бы не плохо. Подводишь в полноэкранном режиме курсор к верхнему краю, и панельки выскакивают.
Главное, чтобы это было опционально и отключаемо. Мне наоборот нравится, что в Вивальди в полноэкранном режиме ничего не выскакивает при случайном наведении куда-либо курсором.
Ещё более главное, чтобы кнопка включения/выключения могла быть расположена непосредственно на панели за поведение которой она отвечает, а не была жёстко запрятана в настройки.
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xogorxogorich
@Follow как вариант
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Хотелось бы видеть всплывающую панель в полноэкранном режиме, поэтому присоединяюсь к запросу
Как, например, в Edge:
В Vivaldi: