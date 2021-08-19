Пожалуйста, сделайте удобный полноэкранный режим. Например: Открываем полноэкранный режим через f11 и появляется неудобная красивая кнопка в верхнем левом углу. Во многих сайтах и приложениях она мешает и конкурирует с "родными" менюшками, например figma (сложно попасть в меню фигмы в полноэкранном режиме Vivaldi).

Еще удобно было бы выбирать вкладки в полноэкранном режиме. Сейчас это возможно, к сожалению, только через ctrl+tab. А было бы удобно выбрать вкладку из бокового меню (которое, почему-то закрывается в полноэкранном режиме), или сверху, как обычно. Посмотрите как это сделано у firefox.

Спасибо заранее )