Синхронизация имеющихся почтовых ящиков
-
Хорошо чтобы почтовые e-mail адреса тоже синхронизировались - чтобы при переходе в другой браузер не приходилось почту настраивать , если уже это ящик вводил в другом браузере.
-
попытался из старого профиля просто перенести всё, что содержало слово "mail" - но e-mail ящики всё равно не появились.
Пришлось все свои 14 e-mail вводить заново, а с учетом что для yandex нужно было переустанавливать пароли ... то ещё удовольствие )
-
luckyrichpaulp
Присоединяюсь к запросу!
Очень неудобно боковую панель настраивать каждый раз на разных компьютерах и при переустановке Windows.
Аналогично и почтовики.