@jinjio said in Режим разработчика:

Действительно, в мобильной версии Chrome отсутствует стандартная страница chrome://extensions/, которая есть в десктопной версии браузера. Это связано с тем, что Google официально не поддерживает установку расширений в Chrome для Android. В отличие от Яндекс.Браузера, где можно загружать распакованные расширения, мобильный Chrome лишён такой возможности, и даже при вводе chrome://extensions/ страница либо не открывается, либо выдаёт ошибку. Однако если вам нужно использовать uBlock Origin или другие расширения, есть несколько альтернативных решений. Во-первых, можно воспользоваться браузерами, основанными на Chromium, но поддерживающими расширения, например, Kiwi Browser или Yandex Browser. В них есть встроенная поддержка установки расширений прямо из Chrome Web Store, что позволяет легко добавить uBlock Origin. Если же ваша цель – экспериментировать с настройками Chrome и режимом разработчика, то советую обратить внимание на возможности Developer Mode, которые помогают в тестировании и настройке системы. Подробный разбор режима разработчика в Android и ChromeOS, а также его применение можно найти в этой статье OOPS . Там описаны полезные функции и настройки, которые могут пригодиться для подобных задач