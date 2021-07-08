Механизм поиска и удаления неработающих (мертвых) закладок.
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Реализуйте в менеджере закладок механизм поиска и удаления неработающих (мертвых) закладок. А также дубликатов. Нормальных расширений для vivaldi я не смог найти. Ну ведь очень всем надо!
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@orsker said in Механизм поиска и удаления неработающих (мертвых) закладок.:
Реализуйте в менеджере закладок механизм поиска и удаления неработающих (мертвых) закладок. А также дубликатов. Нормальных расширений для vivaldi я не смог найти. Ну ведь очень всем надо!
Поддерживаю!
Например, по типу программы AM-DeadLink:
http://www.aignes.com/deadlink.htm
Раньше она и удалять могла, но теперь удаление закладок не поддерживается.
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А как вы себе вообще представляете его работу ? Ну есть вот у человека штук 200 закладок и браузер будет пытаться зайти на все 200 адресов за раз ? А если тупо сервер на день отвалился по какой-то причине, а его посчитает уже мёртвым.
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@mark2580 said in Механизм поиска и удаления неработающих (мертвых) закладок.:
А как вы себе вообще представляете его работу ? Ну есть вот у человека штук 200 закладок и браузер будет пытаться зайти на все 200 адресов за раз ?
Отдельным потоком с низким приоритетом - и хоть 5 тысяч. Только нужно помнить позицию проверки.
А если тупо сервер на день отвалился по какой-то причине, а его посчитает уже мёртвым.
Понятно, что нужен какой-то не слишком тупой алгоритм.
Во первых, проверять те, которые давно не открывались.
Во вторых, не удалять автоматом, а помещать в отдельную папку типа корзины с возможностью востановления как вручную так и автоматом при повторной проверке.
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Вещь нужная.
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Люто плюсую!
@gozhiy said in: 10 июл. 2021
Отдельным потоком с низким приоритетом - и хоть 5 тысяч
помню как то, на
новойопере (20-22 билд), импортировал закладки из HTML, потом заходил в папки на панели закладок,
чтобы проверить - всё ли прогрузилось, и был удивлён тем, что фавиконки сайтов подтягивались автоматически,
достаточно было насести курсор на закладку-ссылку.
вот бы и нам такую штуку.
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@vrnRaptor said in Механизм поиска и удаления неработающих (мертвых) закладок.:
@gozhiy хорошо бы сделать пометку на закладке о том, сколько дней недоступен сайт, пользователь сам решит, что ему удалять. а что пока оставить.
Честно говоря, я не очень понимаю, как это можно сделать физически. Тыкаться во все сайты каждый день? А если проблема в сети? (У меня два провайдера, через один Хабр доступен, через другой - нет) Или в стране проживания? Зашел через VPN - и уже другая картина?
Могу предложить другое, более реальное:
Бывает, что понадобилась информация с сайта, который уже многие годы как здох. Иногда выручает веб-архив. Я вот подумал, что кнопка (или поп-ап меню) ссылки на веб-архив на иконке с сайтом была бы очень кстати. А еще лучше, чтобы по состоянию этой кнопки можно было понять - а есть ли вообще в архиве этот сайт.
И в продолжение идеи - действие этой кнопки настраивать на разные действия. Например, часто сайт недоступен из-за блокировки а не внутренних проблем. Тогда можно предусмотреть какой нибудь прокси, гугл-транслейт, да и вер-архив может помочь.
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@gozhiy согласен, предложенное мной решение не очень хорошее, это то что пришло в голову. В таком случае можно сделать проверку закладок и подгрузку фавиконок нажатием на кнопку. Недоступные сайты будут помечены и выведены в отдельную место, чтобы пользователь мог проверить их вручную. Вариант с вебархивом тоже интересный, можно развить тему. Только наверное, надо создать тикет с запросом этой функции, вряд ли разработчики читают русскую ветку.
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@vrnRaptor said in Механизм поиска и удаления неработающих (мертвых) закладок.:
@gozhiy Вариант с вебархивом тоже интересный, можно развить тему.
Недавно (к сожалению ) узнал об одной фиче вебархива - если у вас есть ссылка на сайт, которую хочется сохранить, а его нет в архиве, то это можно сделать с помощью того же вебархива. Это хорошо ложится на мою идею с соответствующей кнопкой