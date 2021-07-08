@mark2580 said in Механизм поиска и удаления неработающих (мертвых) закладок.:

А как вы себе вообще представляете его работу ? Ну есть вот у человека штук 200 закладок и браузер будет пытаться зайти на все 200 адресов за раз ?

Отдельным потоком с низким приоритетом - и хоть 5 тысяч. Только нужно помнить позицию проверки.

А если тупо сервер на день отвалился по какой-то причине, а его посчитает уже мёртвым.

Понятно, что нужен какой-то не слишком тупой алгоритм.

Во первых, проверять те, которые давно не открывались.

Во вторых, не удалять автоматом, а помещать в отдельную папку типа корзины с возможностью востановления как вручную так и автоматом при повторной проверке.