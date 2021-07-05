Как работает переводчик Vivaldi
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Shpankov Vivaldi Team
Разработчики Vivaldi рассказывают о встроенном переводчике веб-страниц.
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Semenov-Sherin
Я всё равно ничего не понял. Ну то есть я примерно понимаю, как это всё реализовано с технической точки зрения, но что-то тут явно не так. У LingvaNex есть веб-версия, и в вебе текст переводится в разы лучше. Возможно, я пользуюсь какими-то специфическими сайтами, но по субъективным ощущениям пока это всё работает как-то не очень. И я пока не понимаю, что с этим делать: в Google можно вручную корректировать перевод и тем самым обучать их алгоритмы. У вас что-то подобное есть? Как именно он обучается?
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@semenov-sherin said in Как работает переводчик Vivaldi:
У LingvaNex есть веб-версия, и в вебе текст переводится в разы лучше.
Так там переводится чистый текст, без форматирования, html-разметки, фреймов и прочей красоты, которой полны веб-сайты.
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@kurai если форматирование веб-страниц мешает нормально переводить текст, было бы логично ожидать что форматирование не будет учитываться. Иначе какой смысл использовать внутренний переводчик, если его уровень - промпт 2005 года?
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@sorofix said in Как работает переводчик Vivaldi:
@kurai если форматирование веб-страниц мешает нормально переводить текст, было бы логично ожидать что форматирование не будет учитываться. Иначе какой смысл использовать внутренний переводчик, если его уровень - промпт 2005 года?
Вот именно это и делает скрипт. Он должен быть универсальным, чтобы предусмотреть просмотрено все варианты комбинаций команд форматирования. А потом ещё и вернуть всё, как было, после перевода.
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HellGerhard
Пока Lingvanex достаточно плохо понимает контекст (IT новости), либо пытается перевести, то что не следует переводить
Да и по фреймам, пока не всегда заменяет текст
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@hellgerhard said in Как работает переводчик Vivaldi:
Пока Lingvanex достаточно плохо понимает контекст (IT новости), либо пытается перевести, то что не следует переводить
Да и по фреймам, пока не всегда заменяет текст
IT-тексты я не пробовал переводить, но общую тематику переводит довольно неплохо.
Мне не нравится, что переводчик изменяет структуру предложения. Я часто переводу с русского на украинский и обратно. Структура предложений не сильно отличается в двух языках (это вам не русский и английский языки), но переводчик иногда начинает переводить текст предложения с конца и в начало. Суть от таких изменений не меняется, но изменения слишком большие
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У меня бы не было вопросов, если бы переводчик оставался в снапшотах. Но выпускать в стабильный релиз такое
по меньшей мере странно.
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@kurai said in Как работает переводчик Vivaldi:
@semenov-sherin said in Как работает переводчик Vivaldi:
У LingvaNex есть веб-версия, и в вебе текст переводится в разы лучше.
Так там переводится чистый текст, без форматирования, html-разметки, фреймов и прочей красоты, которой полны веб-сайты.
Поэтому перевод выделенного текста сейчас (именно сейчас) нужен как никогда.
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@sedative29rus said in Как работает переводчик Vivaldi:
У меня бы не было вопросов, если бы переводчик оставался в снапшотах. Но выпускать в стабильный релиз такое
по меньшей мере странно.
Ссылку можно? А то у вас скриншоты.
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@sedative29rus said in Как работает переводчик Vivaldi:
С форматированием всё ещё проблемы есть, но в целом текст читаемый.
И приведённая вами фраза также переводится корректно.
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@kurai said in Как работает переводчик Vivaldi:
И приведённая вами фраза также переводится корректно.
Рад за вас.
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@sedative29rus said in Как работает переводчик Vivaldi:
@kurai said in Как работает переводчик Vivaldi:
И приведённая вами фраза также переводится корректно.
Рад за вас.
Хм... А теперь некорректно
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sedative29rus
@kurai Я попробовал перевести, предварительно разлогинившись, так там вообще вот такое)) Но фразу перевёл
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@sedative29rus said in Как работает переводчик Vivaldi:
@kurai Я попробовал перевести, предварительно разлогинившись, так там вообще вот такое)) Но фразу перевёл
Там, похоже, происходит сбой в длинных списках форматированного текста. Скрипт подхватывает текст "на лету" во время прокручивания страницы. И вот если несколько раз пройтись вверх-вних страницы, происходит сбой.
Вот как это сформулировать для багрепорта и как показать человеку, который не знает русского/украинского, что в переводе бред, - я не знаю
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@kurai said in Как работает переводчик Vivaldi:
как показать человеку, который не знает русского/украинского, что в переводе бред
Тоже об этом задумался)
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@sedative29rus said in Как работает переводчик Vivaldi:
Это совпадение, (наверное) не связанное с разлогином. Я такое ловил несколько раз на других сайтах.
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надо сделать, чтобы если на странице выделить текст, переводился только выделенный текст
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@skapunker said in Как работает переводчик Vivaldi:
надо сделать, чтобы если на странице выделить текст, переводился только выделенный текст
Всему своё время