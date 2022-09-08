@gozhiy said in Добавление закладок:

Хочу напомнить модераторам

А модераторы тут при чём? Модераторы следят, чтобы пользователи не писали слова на букву Х, Ж, Н, П и прочие нехорошие слова, не публиковали ссылки на всякие мутные сайты и не пытались задавить друг друга своим авторитетом по поводу и без него

Но с вашими замечаниями я согласен. Меню добавления закладки действительно ужасно неудобное, особенно на экране с низким разрешением (1280х733 или сколько там на бюджетных ноутбуках).