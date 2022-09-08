Добавление закладок
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Не так давно добавление закладок через поп-ап меню в адресной строке претерпело изменения. Теперь все папки находятся в нераскрытом состоянии, как много раз просили пользователи. Однако одно неудобство разработчики заменили двумя другими:
- не запоминается папка предыдущего добавления закладки.
Это не было заметно на предыдущей версии. Но, оказалось, что необходимость в этом гораздо большая, чем посчитали разработчики.
- В выпадающем меню почти две трети окна занимает адрес, описание и прочьи дескрипшены. Собственно дерево папок заменяет одну треть окна. И эта треть не ресайзится, только скролится . Т.е. имеется всего пять строчек дерева папок для редактирования. И это независимо от масштаба интерфейса.
Предложение: вместо поп-ап меню поставить нормальное окно с возможностью ресайза, настройками верхней адресной части и запоминанием предыдущего места добавления.
- не запоминается папка предыдущего добавления закладки.
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Поддерживаю. Даже здесь нужно более расширенное решение. На данный момент в браузере существуют 3 варианта закладок:
- Pop-up меню в адресной строке
- Окно закладок в боковой панели
- Вкладка vivaldi://bookmarks/
Проблема в том, что это независимые сущности, знать не знающие о существовании друг друга. А по-хорошему, по-уму тут должна быть тесная интеграция. Чтобы из поп-ап окна сразу перейти на vivaldi://bookmarks/ или на боковую панель. И чтоб находясь в какой-то папке, в какой-то закладке, в боковом меню я смог сразу перейти в тоже место в vivaldi://bookmarks/если мне понадобилось расширенное редактирование ну и т.п.
Просто даже на уровне перекрестных ссылок должно быть...
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@gozhiy тут в соседней теме предложили css чтобы поля новой закладки не такие огромные были... ну это так временное решение.
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Прошел год со времени первого поста. Хочется отметить, что изменилось по данному вопросу.
- Вместо полностью свернутого дерева папок снова появились полностью развернутые.
- браузер стал запоминать позицию последнего добавления закладки.
Все.
Я подозреваю, что у тестеров и разработчиков имеется в наличии не более 10 закладок и текущее состояние этой функциональности их вполне устраивает.
К сожалению.
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@gozhiy said in Добавление заклаок:
Вместо полностью свернутого дерева папок снова появились полностью развернутые
А ведь точно! Вот зачем? Неужели там действительно ярые противники закладок, что этот функционал все никак не устаканится до нормального состояния.
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@Nikolay68 said in Добавление заклаок:
этот функционал все никак не устаканится до нормального состояния.
До устаканивания там ещё очень далеко! Там хоть бы критические косяки устранили!
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С момента публикации заявки прошло два года. Хочу напомнить модераторам, что от выдержки функционал не становится удобнее.
Итак, проблемы:
- форма добавления закладки не ресайзится
- При увеличении размеров шрифта интерфейса ОС вместо 5 строчек дерева имеем то, что на скрине.
- Сколько бы ни было у тебя закладок, для скрола выделено только 5 строчек.
Что нужно:
- при открытии формы добавления закладки браузером все равно нельзя пользоваться. Зачем экономить на размере?
- дерево в имеющемся виде ущербно по функционалу по сравнению с боковой панелью. Так может, оставить на ней только то, что выше дерева, а вместо него открывать боковую панель с закладками?
Где-то так:
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@gozhiy said in Добавление закладок:
Хочу напомнить модераторам
А модераторы тут при чём? Модераторы следят, чтобы пользователи не писали слова на букву Х, Ж, Н, П и прочие нехорошие слова, не публиковали ссылки на всякие мутные сайты и не пытались задавить друг друга своим авторитетом по поводу и без него
Но с вашими замечаниями я согласен. Меню добавления закладки действительно ужасно неудобное, особенно на экране с низким разрешением (1280х733 или сколько там на бюджетных ноутбуках).
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@kurai said in Добавление закладок:
А модераторы тут при чём?
Да не серчайте Вы, наверное имелись ввиду разработчики
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@RX21 said in Добавление закладок:
@kurai said in Добавление закладок:
А модераторы тут при чём?
Да не серчайте Вы, наверное имелись ввиду разработчики
Я не серчаю Я даже смайлик в конце реплики поставил.
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на этом форуме теги стандартные не работают ?https://www.youtube.com/embed/IvRy7W_dQb0?start=266&end=274
здесь на 04:26 простая девка показывает, что изменение окна определяется ОДНОЙ СТРОКОЙ !!! Одном Свойством.
resize: none -- Размеры элемента не изменяются. both -- изменяет размеры элемента по горизонтали и вертикали. horizontal -- изменяет размеры элемента только по горизонтали. vertical -- изменяет размеры элемента только по вертикали. inherit -- Наследует значение родителя.
тут не надо быть гением CSS, чтобы понять, что потребности этой темы можно закрыть любым вариантом, например
resize: vertical
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sedative29rus
@sphera said in Добавление закладок:
ОДНОЙ СТРОКОЙ !!!
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@sphera said in Добавление закладок:
не надо быть гением CSS, чтобы понять, что потребности этой темы можно закрыть любым вариантом, например...
@sphera, Похоже, что Вы невнимательно читали, если Вы думаете, что эту тему, можно закрыть одной строкой...
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@sedative29rus said in Добавление закладок:
@sphera said in Добавление закладок:
Да... длинная но бестолковая колбасня...
У себя пока вот так сделал:
Всё никак доделать не могу...
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Тема не для 2 мододелов, а для разрабов, которые про resize не слышали.
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@sedative29rus @RX21 ладно проведу анализ ваших ограниченных картинок. С искусственно ограниченными входными данными.
Мало того , что проблема из-за одной строки
resize: vertical
тянется годами , так она и остается . В версии 6,2 все по-старому.
Вы оба пришли сюда позубоскалить над остальными ? Что только вы 2 знаете , где находится custom.css ? А остальные 2,5 млн ( (с) -- Шпанков) пусть ждут ?
@sedative29rus доигрался не с теми стилями, что запорол верхений контейнер с "Bookmark Added" Короче, resize: vertical нужно засунуть поглубже, а не во внешний контейнер !
@RX21 вместо реального совета с именем класса (как делаю я -- NO Draggable Window ) потратил время на создание десятка New Folder, чтоб не показать ни одной своей закладки, или еще смешнее, даже папки нет. Мы все собрались с блокнотами записывать имена чужих папок -- наблюдаются явные проблемы психологического характера.
Т.е. у обоих эти скрины с НЕРАБОЧИХ профилей.
Конечно, какой resize: vertical ? Тяжело предвидеть 10000 закладок, если у тебя на рабочем компе только чистый профиль с 6 пустыми папками. Это я описал рабочий день разработчика Vivaldi.
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sedative29rus
@sphera said in Добавление закладок:
Короче, resize: vertical нужно засунуть поглубже, а не во внешний контейнер !
Ну так код в студию. Сказали А, говорите Б.
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sedative29rus
@sphera said in Добавление закладок:
Что только вы 2 знаете , где находится custom.css
Зачем вообще это знать? 1 раз в жизни его открывал.
upd. А, я перепутал с common. Тогда вообще непонятно.
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Shpankov Vivaldi Team
@sphera said in Добавление закладок:
@sedative29rus @RX21 ладно проведу анализ ваших ограниченных картинок. С искусственно ограниченными входными данными.
Мало того , что проблема из-за одной строки
resize: vertical
тянется годами , так она и остается . В версии 6,2 все по-старому.
Вы оба пришли сюда позубоскалить над остальными ? Что только вы 2 знаете , где находится custom.css ? А остальные 2,5 млн ( (с) -- Шпанков) пусть ждут ?
@sedative29rus доигрался не с теми стилями, что запорол верхений контейнер с "Bookmark Added" Короче, resize: vertical нужно засунуть поглубже, а не во внешний контейнер !
@RX21 вместо реального совета с именем класса (как делаю я -- NO Draggable Window ) потратил время на создание десятка New Folder, чтоб не показать ни одной своей закладки, или еще смешнее, даже папки нет. Мы все собрались с блокнотами записывать имена чужих папок -- наблюдаются явные проблемы психологического характера.
Т.е. у обоих эти скрины с НЕРАБОЧИХ профилей.
Конечно, какой resize: vertical ? Тяжело предвидеть 10000 закладок, если у тебя на рабочем компе только чистый профиль с 6 пустыми папками. Это я описал рабочий день разработчика Vivaldi.
Прошу соблюдать вежливость при общении на форуме.
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@Shpankov а как вы оцениваете посты ниже моих? Исправляют, но без ссылок на решения . На этом форуме есть целый раздел Modding. Там собираются профи посерьезнее местных.
Скажу про себя. Я не искал эти Закладки в Адресной.
Мне были интересны многострочные имена табов-- я нашел, что смог. И рассказал об этом, с подробными комментами. Это делается не за пару часов (с моим опытом). Поэтому, к подобным подвигам надо время.
А по теме -- меня устраивает перетаскивание в Боковую панель (хотя она тоже не доделана).
Это меня волнует гораздо больше -- нерабочий ПОИСК В ЗАКЛАДКАХ
@Shpankov -- VB-97059 (27,04,2023) (VB-95163 , VB-79240, VB-90843) ). Мы обсуждали это 3 дня (27,04,2023) без перерыва.