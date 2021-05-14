Группы вкладок в стиле CHROME
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Добавить опцию изменения названия группы вкладок и задания ей определенного цвета, примерно как это сделано в Chrome
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nikolayworkbook
@jayksman переименовывать и так можно.
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Вот только если вкладка в группе закреплена то остается только на память полагаться
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Когда много вкладок и среди них несколько групп, то цветовое выделение очень удобно - сразу переходишь в нужную группу, без вчитывания в названия. Попробовал в Edge - понравилось. Но в Edge ограниченный выбор цветов, хотелось бы, чтобы пользователь мог назначить любой цвет.
Если не ошибаюсь, подобному запросу на английском форуме уже несколько лет.