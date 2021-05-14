Когда много вкладок и среди них несколько групп, то цветовое выделение очень удобно - сразу переходишь в нужную группу, без вчитывания в названия. Попробовал в Edge - понравилось. Но в Edge ограниченный выбор цветов, хотелось бы, чтобы пользователь мог назначить любой цвет.

Если не ошибаюсь, подобному запросу на английском форуме уже несколько лет.