Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37)
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Зачем браузер стал Принудительно добавлять эскизы сайтов в файл "Bookmarks" при открытии закладок?
Делает это он, без моего согласия, причём новые я не создавал, вивальди записывает данные в ранее сохранённые закладки.
Раньше такое происходило если открывалась или создавалась закладка (другой страницы) на одном домене (сайте).
Точно, не скажу, но такое поведение на 2-ой версии вивальди не наблюдалось, а началось как-бы с 3-ей.
По этой причине, я ни когда не создавал закладки из интерфейса адресной строки, зачем мне убогие скрины сайтов.
Всегда добавлял через контекстное меню папок на панели закладок, либо в боковой панели закладок (но реже).
Для тех кто в танке:
Фоточки страниц сайтов, не складируются в одну папку, как это было у старой "Оперы".
Эскиз кодируется в текстовую форму (кодировка base64) и записывается в файл закладок "Bookmarks", в профиле пользователя.
Каждый такой снимок добавляет, примерно, от 30 до 50 кб информации, на одну ссылку (закладку).
Кусок кода без эскиза - 3 ссылки (Ru.Board, Vivaldi Forum, AIMP Forum)
Тот же код, но с прописанным, Всего, одним эскизом. Скриншоты ниже
фоточки
_
Итак, - оригинальный "чистый" файл весил 3,62 мб.
После обновления до версии «3.8.2259.37» и 4 часа в интернете, файл "Bookmarks" потяжелел до 34,8 мб.
Файл, из за Эскизов, которые мне нах не нужны, увеличился почти в 10 раз.
10, Карл!, и это простой текстовый (*.json) файл.
Мало того что, это увеличивает время чтения файла закладок, так это ещё его фрагментирует.
Новую настройку для закладок видел. Переключение, вообще, ни чего не даёт. Для чего она нужна?
Я и так, каждую неделю его (Bookmarks) оптимизирую, через экспорт-импорт из HTML, тем самым "убивая весь хлам".
А тут за 4 часа. Ну что сказать? - Явахуе. Поискал во флагах - ни чего такого нет, чтобы отключить.
Чтобы узнать общее количество, импортировал закладки вивальди в штатный IE11, из ранее созданного файла HTML.
Боюсь представить, сколько будет весить файл закладок, если прокликать все 9K ссылок ...
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@coleslaw said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
Зачем браузер стал Принудительно добавлять эскизы сайтов в файл "Bookmarks" при открытии закладок?
Делает это он, без моего согласия, причём новые я не создавал, вивальди записывает данные в ранее сохранённые закладки.
Раньше такое происходило если открывалась или создавалась закладка (другой страницы) на одном домене (сайте).
Точно, не скажу, но такое поведение на 2-ой версии вивальди не наблюдалось, а началось как-бы с 3-ей.
По этой причине, я ни когда не создавал закладки из интерфейса адресной строки, зачем мне убогие скрины сайтов.
Всегда добавлял через контекстное меню папок на панели закладок, либо в боковой панели закладок (но реже).
Для тех кто в танке:
Фоточки страниц сайтов, не складируются в одну папку, как это было у старой "Оперы".
Эскиз кодируется в текстовую форму (кодировка base64) и записывается в файл закладок "Bookmarks", в профиле пользователя.
Каждый такой снимок добавляет, примерно, от 30 до 50 кб информации, на одну ссылку (закладку).
Кусок кода без эскиза - 3 ссылки (Ru.Board, Vivaldi Forum, AIMP Forum)
Тот же код, но с прописанным, Всего, одним эскизом. Скриншоты ниже
фоточки
_
Итак, - оригинальный "чистый" файл весил 3,62 мб.
После обновления до версии «3.8.2259.37» и 4 часа в интернете, файл "Bookmarks" потяжелел до 34,8 мб.
Файл, из за Эскизов, которые мне нах не нужны, увеличился почти в 10 раз.
10, Карл!, и это простой текстовый (*.json) файл.
Мало того что, это увеличивает время чтения файла закладок, так это ещё его фрагментирует.
Новую настройку для закладок видел. Переключение, вообще, ни чего не даёт. Для чего она нужна?
Я и так, каждую неделю его (Bookmarks) оптимизирую, через экспорт-импорт из HTML, тем самым "убивая весь хлам".
А тут за 4 часа. Ну что сказать? - Явахуе. Поискал во флагах - ни чего такого нет, чтобы отключить.
Чтобы узнать общее количество, импортировал закладки вивальди в штатный IE11, из ранее созданного файла HTML.
Боюсь представить, сколько будет весить файл закладок, если прокликать все 9K ссылок ...
Отправьте, пожалуйста, вот такой подробный баг-репорт. А я покажу разработчикам.
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@coleslaw есть такое. Файл "Bookmarks" потяжелел в семь раз.
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@Shpankov said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
Отправьте, пожалуйста, вот такой подробный баг-репорт
Хорошо, займусь, сегодня-завтра.
Хотя не особо уверен что это баг - вот не охота мне эджа или хром ставить, чтобы уж точно проверить.
А вот чек-бокс в настройках, это да, похоже на "недопил" функции.
Ну, немного поплачусь.
Тут ещё при создании закладки через панель, не всегда фав-иконка подгружается.
Бесит, - не то слово.
Приходится после создания-редактирования имени и ссылки закладки и дальнейшего сохранения в папку,
- снова переходить по панели закладок (либо в боковой панели - это вообще отдельная история)
- выбирать нужную папку
- искать сохранённую ссылку (закладку) без фав-иконки
- и снова по ней кликать (чтобы хоть со 2-го раза, загрузилась)
А помните, что я писал? Если открыто несколько вкладок с одного домена (сайта)?
Раньше такое происходило если открывалась или создавалась закладка (другой страницы) на одном домене (сайте).
Правильно!
В "девственно-чистую", новую закладку - залетает бл@ть эскиз страницы сайта.
Если есть время, и не так много "испорченных", можно назначить нужную папку (папки) как Экспресс-панель,
открыть (зайти во вложенные) и через контекстное меню ячеек поудалять все картинки, а для этого опять бл...
нужно лезть в боковую панель или открывать менеджер закладок.
Быстрый вариант, это экспорт-импорт из html. Убивает код всех картинок, плюс несёт в себе код фав-иконок.
Так что можно не боятся за иконки, при переносе закладок на другую машину.
Но здесь, "опять грабли", теряется код разделительных линий, а я ими пользуюсь в группах одной тематики.
Тут легче, - правка строк кода самих линий в Bookmarks-файле, но тоже занятие не из безопасных.
Ошибся символом, и остался без закладок, так как файл не будет читаться браузером.
Открытие закладок из боковой панели или из менеджера закладок в 90% загрузит эскиз в чистую закладку,
даже при "холодном" старте вивальди, с одной вкладкой экспресс-панели.
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@Shpankov said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
Отправьте, пожалуйста, вот такой подробный баг-репорт. А я покажу разработчикам.
VB-79329 Скопипастил отсюда, но более культурней +два видео в архиве,
но комменты только в одном, и только текстовые, но с дублем на английском.
"Убил" 2 дня но так и не смог запустить микрофон, зато с музычкой и шумом машин за окном.
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@coleslaw said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
@Shpankov said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
Отправьте, пожалуйста, вот такой подробный баг-репорт. А я покажу разработчикам.
VB-79329 Скопипастил отсюда, но более культурней +два видео в архиве,
но комменты только в одном, и только текстовые, но с дублем на английском.
"Убил" 2 дня но так и не смог запустить микрофон, зато с музычкой и шумом машин за окном.
Спасибо, но архив с видео не открывается, описание на английском как-то сильно отличается от того, что написано на русском. Сейчас буду править всё...
Если есть прямая ссылка на видео - пришлите, я добавлю в репорт.
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@Shpankov said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
Если есть прямая ссылка на видео - пришлите, я добавлю в репорт
Добавил ссылки ответом на уведомление о VB-79329
Спасибо, но архив с видео не открывается
Немного рекламы: облако, архиватор, видеоплеер
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@coleslaw said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
@Shpankov said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
Если есть прямая ссылка на видео - пришлите, я добавлю в репорт
Добавил ссылки ответом на уведомление о VB-79329
Спасибо, но архив с видео не открывается
Немного рекламы: облако, архиватор, видеоплеер
Спасибо!
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@coleslaw said in Закладки: Эскизы страниц сайтов в файле "Bookmarks" (v3.8.2259.37):
видеоплеер
cборочка от 7sh3?
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@sedative29rus Ага
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@coleslaw Тогда это просто 100%-ное совпадение с моим выбором облака, архиватора и плеера
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@coleslaw Там в тестовых выкатили
[Bookmarks] Shrink the Bookmarks file for existing users – move thumbnails to file (VB-100455)