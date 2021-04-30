Зачем браузер стал Принудительно добавлять эскизы сайтов в файл "Bookmarks" при открытии закладок?

Делает это он, без моего согласия, причём новые я не создавал, вивальди записывает данные в ранее сохранённые закладки.

Раньше такое происходило если открывалась или создавалась закладка (другой страницы) на одном домене (сайте).

Точно, не скажу, но такое поведение на 2-ой версии вивальди не наблюдалось, а началось как-бы с 3-ей.

По этой причине, я ни когда не создавал закладки из интерфейса адресной строки, зачем мне убогие скрины сайтов.

Всегда добавлял через контекстное меню папок на панели закладок, либо в боковой панели закладок (но реже).

Для тех кто в танке:

Фоточки страниц сайтов, не складируются в одну папку, как это было у старой "Оперы".

Эскиз кодируется в текстовую форму (кодировка base64) и записывается в файл закладок "Bookmarks", в профиле пользователя.

Каждый такой снимок добавляет, примерно, от 30 до 50 кб информации, на одну ссылку (закладку).

Кусок кода без эскиза - 3 ссылки (Ru.Board, Vivaldi Forum, AIMP Forum)

Тот же код, но с прописанным, Всего, одним эскизом. Скриншоты ниже





фоточки

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Итак, - оригинальный "чистый" файл весил 3,62 мб.

После обновления до версии «3.8.2259.37» и 4 часа в интернете, файл "Bookmarks" потяжелел до 34,8 мб.

Файл, из за Эскизов, которые мне нах не нужны, увеличился почти в 10 раз.

10, Карл!, и это простой текстовый (*.json) файл.

Мало того что, это увеличивает время чтения файла закладок, так это ещё его фрагментирует.

Новую настройку для закладок видел. Переключение, вообще, ни чего не даёт. Для чего она нужна?

Я и так, каждую неделю его (Bookmarks) оптимизирую, через экспорт-импорт из HTML, тем самым "убивая весь хлам".

А тут за 4 часа. Ну что сказать? - Явахуе. Поискал во флагах - ни чего такого нет, чтобы отключить.

Чтобы узнать общее количество, импортировал закладки вивальди в штатный IE11, из ранее созданного файла HTML.

Боюсь представить, сколько будет весить файл закладок, если прокликать все 9K ссылок ...