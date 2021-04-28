Всем привет, не знал что есть русскоязычный раздел.

Хочу переключиться с Firefox на Vivaldi, быстрее открывает ссылки и внешне современнее.

Но сначала я заметил, что значки закладок очень низкого качества, сброс настроек или добавление новых не меняет их. Также заметил, что шрифты и даже изображения на ВИВАЛЬДИ размыты.

Посмотрите на звезды - резкие на firefox, размытые на vivaldi.





Или Спанч Боб вообще бокэ.



Иконки вообще убожество





Шрифты на всех сайтах также напрягают, рыхлые и т.д.. Через час уже глаза болят

Но а это уже придирки.

Вконтакте открывается дольше, а меню уведомлений наверху, каждый раз с такой натяжкой открывается и потом дерганно закрывается, как будто комп немощный.

На сайтах Mail вообще неадекватно себя ведет, может зависнуть секунд на 20 на ровном месте и т.д.

Все плагины выключены, масштаб страницы и интерфейса 100%.

Windows 10 1903 с масштабированием шрифта 125% и Windows 7 на 115%

Что делать? Какие то дополнения шрифта скачивал, но он их делает или жирнее или Уже, но смазанность никуда не уходит.