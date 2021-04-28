Смазанные элементы, шрифты, шумные картинки
-
Всем привет, не знал что есть русскоязычный раздел.
Хочу переключиться с Firefox на Vivaldi, быстрее открывает ссылки и внешне современнее.
Но сначала я заметил, что значки закладок очень низкого качества, сброс настроек или добавление новых не меняет их. Также заметил, что шрифты и даже изображения на ВИВАЛЬДИ размыты.
Посмотрите на звезды - резкие на firefox, размытые на vivaldi.
Или Спанч Боб вообще бокэ.
Иконки вообще убожество
Шрифты на всех сайтах также напрягают, рыхлые и т.д.. Через час уже глаза болят
Но а это уже придирки.
Вконтакте открывается дольше, а меню уведомлений наверху, каждый раз с такой натяжкой открывается и потом дерганно закрывается, как будто комп немощный.
На сайтах Mail вообще неадекватно себя ведет, может зависнуть секунд на 20 на ровном месте и т.д.
Все плагины выключены, масштаб страницы и интерфейса 100%.
Windows 10 1903 с масштабированием шрифта 125% и Windows 7 на 115%
Что делать? Какие то дополнения шрифта скачивал, но он их делает или жирнее или Уже, но смазанность никуда не уходит.
Vivaldi 3.7.2218.58 (Stable channel) (32 бит) Версия c5602492bfee983ae50345020ace09854e38bcf5 ОС Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601) JavaScript V8 8.9.255.25 User Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
-
По шрифтам попробуйте это:
Скрипт дляTampermonkey
Изменяя в скрипте параметры можно добиться приемлемого качества.
-
@kichrot спасибо, попробую
сегодня пытался расширениями разными улучшить, даже шрифт менял, но типичный хромовский рендер всё равно остается, а картинки мыльные, даже с моим зрением выглядят ужасно
-
@kichrot
попробовал, просто жирнее становится шрифт от чего еще хуже читается на том же Mail
а влияют только эти значения?
```" text-shadow: transparent 0px 0px 0px, rgba(0,0,0, 0.3) 0px 0px 0px !important;", " -webkit-text-stroke-width: 0.1px !important;",```
-
Ищите проблему у себя.
Лично у меня это скрипт исправляет проблему с тонкими и тусклыми шрифтами. Эта проблема вообще у всех хромых присутствует.
С фотографиями вообще никогда проблем не было.
Насчет иконок. Посмотрите в настройках: Настройки-Темы- Цвета. Там есть ряд параметров, которые влияют на отображение элементов интерфейса. Поиграйтесь с ними.
-
@kichrot тоже думал "что я делаю не так", пока на работе не попробовал
два компа, две системы (Win 7/10), два разрешения экрана (full hd/2k) - проблема одна и та же, все что их объединяет, это версия Вивальди.
В любом случае спасибо за совет но то как смазывает картинки Вивальди - никаким движком хрома не оправдать. Сижу на лисичке, не хватает тутошней киллер фичи - группировки вкладок по домену.
-
-
@kurai спасибо, вчера прошелся по форуму, решения не нашел, еще поищу
пробовал отключать, менять шрифты и их толщину, также пробовал разные варианты коррекции размытия приложений в Windows, становилось только хуже
если к шрифтам еще можно привыкнуть, то картинки почему такие могут быть?
вторая картинка vivaldi, мало того что мыло, так еще и шум появился
-
sealbient1
@DJIGSTAR Похоже это глобальная проблема Вивальди. И программисты должны разобраться и устранить эту проблему полностью. И она началась с версий 3.6! Видимо, когда они стали подгонять код под эти вкладочные кирпичи. На картинках я не замечал, но размытее шрифты и иконки на вкладках тут это уже постоянное. Я как-то писал про это тоже https://forum.vivaldi.net/topic/56214/в-версии-3-6-размывает-иконки-вкладок/6?_=1619786836881
ПС ..Проверил кстати сейчас картинку со звездами в лисе и вивальди, самая первая которая с желтыми звездами. Точно.. в лисе есть четкость, в вивальди нет. Не сразу это заметно, но когда внимательно присматриваешься то видно.
-
@sealbient1
Два года Вивальди у меня был вторым браузером, особо активно не пользовался, до 3.6 и не замечал.
в теме https://forum.vivaldi.net/topic/47186 прочитал и добавил в свойства ярлыка --force-device-scale-factor=1 резкость появилась у картинок, но масштабирование на глаз стало ~80%, хотя показывает 100%, то есть чтобы сайт был читаем как раньше, нужно делать масштаб до 110-120 и опять размытость
на счет четкости картинок, в браузере сразу заметна разница, а на 2k мониторе тем более, это просто jpeg сожрал общую детализацию скринов
в общем, главное что косяк не только у меня и это обнадеживает, спасибо за ответ
-
sealbient1
@DJIGSTAR Ну костылики такое себе решение конечно. Одно решается, другое ломается. Причем наблюдая за вивальди, мелочи потихонечку копятся копятся, тут анимация вкладок странная стала, а именно ее вообще поломали, тут решение дизайна странное, тут шрифт мылится или интерфейс, если масштаб браузера увеличивает (а 100% по умолчанию с его маленькой адресной строкой и вкладками не очень) , тут с оптимизацией проблемы. И к сожалению уже не в пользу вивальди. И все эти коды моды костыли...модинг конечно хорош тут, но после каждого обновления моды ломаются коды больше не работают, тоже надоело потом их искать. В общем не знаю... (
-
xogorxogorich
-
@xogorxogorich открыл две картинки по ссылке, после пережатки imgur разницы в резкости не видно, но одна шумнее другой. по факту если в браузере смотреть, а не скрины, то мыло конкретное
-
@sealbient1 на Музилле много лет сижу, с Макстона начинал.
Недавно чёт душе нового захотелось и лисичка медленной показалась.
Поэтому пытался переехать на Вивальди вместе с закладками, плагинами (которые не все есть) и прочим.
В принципе, кроме группировки вкладок по домену и их реализации, меня на Вивальди ничего не держит. Потому что последняя версия лисы и кое какие настройки сняли тему скорости загрузки страниц.
-
sealbient1
@DJIGSTAR Я сам не так давно стал тоже пользоваться лисой. Мне у нее нравится дизайн и мягкость в интерфейсе. Мне в мазиле только две вещи не хватает, это встроенного переводчика (все остальные там костыли, которые в плане переводчиком расширений не очень конечно) и автоскрытия боковой панели, после активации вкладки..... и как бы все. Вот и три браузера едж, лиса и вивальди тут болтаются постоянно, то на одном посижу то на другом. Вивальди реально до проблем с 3.6 с этим мылом для меня интересен был, не хватало только переводчика встроенного ( благо сейчас они нашли партнера и переводчик теперь будет, пока правда переводит с проблемами, но думаю что все наладят), все остальные хотелки решал с помощью модов, но по выше описанным причинам модинг начинает надоедать. Едж конечно оптимизирован круто, особенно для моей слабой машины, но вся политика гугла тут как тут , файерфокс оперативочку поджирает, но реально нравится мне своим интерфейсом и мягкими анимациями, в вивальди очень много прикольный идей, отличная кастомизация, более конфиденциальный, но реализация этих идей, странные направления в дизайн моментах, и какая-то топорность в самом интерфейсе + к оптимизация иногда возникают вопросы, все никак надушу не могут нормально прилечь ))) Наблюдаю в общем. Пускай мыло вкладок чинят скорей.
-
xogorxogorich
@DJIGSTAR на Вашем примере я невооружённым взглядом сразу вижу разницу и явную замыленность правой картинки, несмотря на артефакты от пережатия у обеих. У себя же настолько чёткой разницы не замечаю даже "вживую", глядя в мониторы. Правда у меня один стандартный fullhd и ноут со смешными 1366х768, но всё же.
Складывается ощущение, что может быть Вивальди как-то криво взаимодействует с виндовым масштабированием, отличным от 100% (у меня везде 100)? И, видимо, это особенно сказывается на 2к/4к мониторах. В общем, нужно тестить
-
@sealbient1 said in Смазанные элементы, шрифты, шумные картинки:
встроенного переводчика <
а он где то есть? и там и тут пользуюсь ImTranslator абсолютный мастхев и всем устраивает и настройки есть, а так, со времен Макстона я тоннами качал плагины и прочее, чтобы серфинг был не только приятным но и удобным, как 10 лет назад остановился на одних плагинах, так и сижу.
Вивальди хвастаются, что настроить можно всё, а я тупо не могу кнопку ОБНОВИТЬ или плагины справа перенести между строками поиска и адреса и т.д. На лисе раньше плагин был, который даже контекстное меню всего и вся давало менять, но потом запретили.
кстати, на Майле или Хайтек Вивальди виснит, тупо страница ни на что не реагирует, не замечал?
-
@DJIGSTAR said in Смазанные элементы, шрифты, шумные картинки:
а он где то есть?
В тестовой версии есть.
@DJIGSTAR said in Смазанные элементы, шрифты, шумные картинки:
кстати, на Майле или Хайтек Вивальди виснит, тупо страница ни на что не реагирует, не замечал?
На чистой установке тоже виснет?
-
@DJIGSTAR в windows 10 1903 крайне плохо реализован механизм масштабирования, до этого было нормально, а на Windows 7 совсем красота. А на 2к мониторе жесть творилась, неделю искал решение.
поэтому первой мыслью было что вивальди некорректно работает с масштабирование системы, поэтому на работе посмотрел - там точно также, еще попробую там на 100% сбросить и посмотрю что получится
-
@kurai said in Смазанные элементы, шрифты, шумные картинки:
На чистой установке тоже виснет?
а тут можно как в лисе одноразово запустить браузер без плагинов?
я уже слишком много чего настроил под себя и плагинов понаставил, чтобы удалять и чистую ставить