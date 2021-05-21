Расположение элементов интерфейса.
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На данный момент реализована замечательная возможность размещения строки адреса в нижней части экрана. Но есть один нюанс, если мы хотим отредактировать/скопировать/поделится текстом из этой строки, то при попытке это сделать появляются три кнопки share, copy и edit соответственно. Так вот проблема в том, что располагаются они в верхней части экрана и это не очень удобно при нижнем расположении строки адреса. Хотелось бы иметь возможность расположить их также внизу экрана.
UPD 21.05.2021 В текущем снапшоте (3.9.2299.3) данное пожелание учтено. Спасибо.
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@Shpankov Upd. В 6.8 сломали. Снова эти кнопки наверх залезли.
Это так задумано? Или ошибка?