Поддерживаю предложение об опциональной отмене обновления свайпом и за добавление кнопки "Стоп/Перезагрузка" на панель управления или на адресную строку. Хочу подчеркнуть, что не у всех на адресной строке мало места - скажем, у меня его вполне достаточно. И ещё: перезагрузка свайпом очень неудобная штука, когда вы играете в онлайн-js-игры. Вот там это критично: неловкое движение пальцем и тап становится свайпом, а прогресс исчезает при перезагрузке.

ps А вот кнопку "скачать страницу" я бы убрал из адресной строки, заменил бы её на "режим чтения".