настройка отключения обновления страницы свайпом.
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вот в спешке попытаешся быстрее промототать страницу вверх, или потянуть системную шторку, промахнешься, а страница обновляется спрашивается, зачем мне эта "фича"? школоте нравится такое, но я не школьник. Сколько браузеров с такой приблудой ставил, всегда отключал, а на vivaldi не отключить
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@higol это стандартное поведение во всех программах (не только в браузерах), в которых есть обновляемое содержимое. К этому нужно привыкнуть как к данности. И да, это удобно. Школота упомянута не в тему.
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@Nikolay68 Это КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕУДОБНО! нигде, кроме браузеров этой "фичи" я не видел, да и это не имеет значения. Всегда должна быть предусмотрена возможность ее отключения.
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@higol said in настройка отключения обновления страницы свайпом.:
@Nikolay68 Это КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕУДОБНО! нигде, кроме браузеров этой "фичи" я не видел, да и это не имеет значения. Всегда должна быть предусмотрена возможность ее отключения.
Навскидку приложения, где это есть и, естественно, не отключается:
Госуслуги Москвы
Яндекс.Электрички
РЖД Пассажирам
Курсы валют
Booking
Почта Mi
Почта Mail.ru
ES Проводник
Kate Mobile
Aimp
Почта России
ЕМИАС
и т.д., и т.п., надоело перечислять, но если очень хочется, могу продолжить. И ни в одном из приложений это поведение не отключается.
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@Nikolay68 Перечисленные приложения бесполезный мусор, браузер прекрасно заменяет их все. В аимпе Артем по моей просьбе добавил пункт в контекстном меню - обновление содержимого плейлиста. И хватит спорить, мы антиподы, ваши понятия об удобстве - извращение для меня.
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@higol said in настройка отключения обновления страницы свайпом.:
@Nikolay68 Перечисленные приложения бесполезный мусор, браузер прекрасно заменяет их все. В аимпе Артем по моей просьбе добавил пункт в контекстном меню - обновление содержимого плейлиста. И хватит спорить, мы антиподы, ваши понятия об удобстве - извращение для меня.
Оу! Если так, то тут действительно спорить бессмысленно. Хотя... Попробуйте, все же, некоторые, вдруг понравится. Ах да, я забыл, они же убивают память вашего вечного телефона.
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@Nikolay68 said in настройка отключения обновления страницы свайпом.:
Попробуйте, все же, некоторые, вдруг понравится.
Спасибо, но захламлять телефон бессмысленными поделками, нет желания, захламляйте свой на здоровье. Да и аимпом давно не пользуюсь, неудобен в ряде важных аспектов. Всё, дискуссия окончена.
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FoxWMulder
ох, холивар... тоже негативно отношусь к обновление страницы по свайпу. насчëт случайных обновлений не уверен.. но, 1) хочу кнопку reload 2) т.е. то что сейчас чтобы обновить страницу надо скролить вверх, это круто? или надо тапать по адресной строке а там на адрес сайта.. почему бы просто не добавить кнопку reload на панель инструментов
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@FoxWMulder said in настройка отключения обновления страницы свайпом.:
- хочу кнопку reload... почему бы просто не добавить кнопку reload на панель инструментов
Нажмите (V) и под ней увидите свой reload (круглая стрелка). Все уже сделано.
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FoxWMulder
@Nikolay68 да, теперь вижу. я просто только вчера разобрался с webview который вечно крашился а следом за ним и Вивальди, и теперь радостный пользователь Вивальди и на телефоне. не уверен только что так удобно, а не кнопка прямо около адресной строки.
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@foxwmulder said in настройка отключения обновления страницы свайпом.:
не уверен только что так удобно, а не кнопка прямо около адресной строки.
Там и так места мало. Зачем еще одна кнопка будет сокращать и без того тесную адресную строку, если для этого все равно уже есть неотключаемый жест свайп вниз?
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Не важно есть это в других приложениях или нет, а вот в Вивальди хотелось бы иметь возможность отключить это.
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Поддерживаю предложение об опциональной отмене обновления свайпом и за добавление кнопки "Стоп/Перезагрузка" на панель управления или на адресную строку. Хочу подчеркнуть, что не у всех на адресной строке мало места - скажем, у меня его вполне достаточно. И ещё: перезагрузка свайпом очень неудобная штука, когда вы играете в онлайн-js-игры. Вот там это критично: неловкое движение пальцем и тап становится свайпом, а прогресс исчезает при перезагрузке.
ps А вот кнопку "скачать страницу" я бы убрал из адресной строки, заменил бы её на "режим чтения".
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@far4 said in настройка отключения обновления страницы свайпом.:
А вот кнопку "скачать страницу" я бы убрал из адресной строки
У меня эта кнопка в меню браузера, а не в адресной строке...
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@kurai А у меня дублируется: и в боковом меню «V» и в адресной строке, рядом с кнопкой "создать закладку".
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@far4 наверное, расположение кнопок зависит от диагонали экрана. Доберусь до планшета и посмотрю.
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@kurai да, у меня тоже такая мысль. На всякий случай, напишу, что мой планшет с диагональю 7.9".
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@far4 said in настройка отключения обновления страницы свайпом.:
@kurai да, у меня тоже такая мысль. На всякий случай, напишу, что мой планшет с диагональю 7.9".
Хмм... У меня на планшете (диагональ 10") кнопка закладок и загрузки страницы присутствует в адресной строке, а на телевизоре (диагональ 32") - нет.
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Лично мне чаще неудобно, когда свайпом обновляется страница. Не всегда знаешь, когда она заканчивается. Не всегда попадаешь по нужному элементу. Не всегда держишь устройство надежно и просто случайным движением свайпаешь.
Я бы хотел, чтобы была возможность попросту отключить эту фичу. Тем более это ни как не затронет тех, кому она нравится.
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@lddnsk знаете, в Опере для андроида очень маленький набор флагов, доступных для экспериментов. Но вот возможность отключить свайп-обновление там есть чётко - это один из трёх (!) доступных пунктов. Один из всего трёх - как важный и ценный.
Я - точно "за".
Тот, кто против, наверное, никогда не обновлял случайным свайпом страничку с ЖЖ с сотнями комментов. Когда половина прочитана, а древовидная структура ну очень заковыристая.