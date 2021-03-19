@ircmaan2 said in Группировка вкладок по домену. Проблема по домену Youtube:

@Shpankov У меня строго то же самое - Все вкладки с Youtube запускаются вместе одновременно.

Только проц помощнее и потому не так и тормозит.

Это все после того, как я нажал (промахнувшись) какую-то комбинацию клавиш. Скорее всего с Контролом и еще чем-то.

Автоматическое воспроизведение в ютубе ВЫКЛЮЧЕНО

Нет, это уже другая история. Появился новый баг, когда при запуске браузера все вкладки Youtube начинают воспроизведение одновременно. Этот баг уже исправлен, проходит тестирование, и в должен появиться в ближайших минорных обновлениях браузера.