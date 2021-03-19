Группировка вкладок по домену. Проблема по домену Youtube
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Все вкладки с Youtube запускаются вместе одновременно и процессор улетает на 100%, сам ресурс не допускает отключения автоматического воспроизведения. Как решить данную проблему?
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Shpankov Vivaldi Team
@pogribor said in Группировка вкладок по домену. Проблема по домену Youtube:
Все вкладки с Youtube запускаются вместе одновременно и процессор улетает на 100%, сам ресурс не допускает отключения автоматического воспроизведения. Как решить данную проблему?
Не могу повторить такое поведение - вкладки группируются, но видео на фоновых вкладках не запускается. Проверьте, пожалуйста, с чистым профилем и без расширений.
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@pogribor said in Группировка вкладок по домену. Проблема по домену Youtube:
Как решить данную проблему?
Проголосуйте здесь - можно и сам топик поднять.
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@Shpankov У меня строго то же самое - Все вкладки с Youtube запускаются вместе одновременно.
Только проц помощнее и потому не так и тормозит.
Это все после того, как я нажал (промахнувшись) какую-то комбинацию клавиш. Скорее всего с Контролом и еще чем-то.
Автоматическое воспроизведение в ютубе ВЫКЛЮЧЕНО
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Shpankov Vivaldi Team
@ircmaan2 said in Группировка вкладок по домену. Проблема по домену Youtube:
@Shpankov У меня строго то же самое - Все вкладки с Youtube запускаются вместе одновременно.
Только проц помощнее и потому не так и тормозит.
Это все после того, как я нажал (промахнувшись) какую-то комбинацию клавиш. Скорее всего с Контролом и еще чем-то.
Автоматическое воспроизведение в ютубе ВЫКЛЮЧЕНО
Нет, это уже другая история. Появился новый баг, когда при запуске браузера все вкладки Youtube начинают воспроизведение одновременно. Этот баг уже исправлен, проходит тестирование, и в должен появиться в ближайших минорных обновлениях браузера.
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@Shpankov Спасибо, дорогой!