21 совет для работы с вкладками в 2021 году
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Shpankov Vivaldi Team
Вкладки – важнейший инструмент при работе в браузере, но многие испытывают затруднения, когда дело доходит до их организации и управления.
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Dmitry3452
У вас Вивалди-апдейт поехал на Windows 7 x32, на 7-ки 64 и на Дебиане всё хорошо.
Скрин: https://i.ibb.co/SVfW16S/Screenshot-3.jpg
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Shpankov Vivaldi Team
@Dmitry3452 said in 21 совет для работы с вкладками в 2021 году:
У вас Вивалди-апдейт поехал на Windows 7 x32, на 7-ки 64 и на Дебиане всё хорошо.
Скрин: https://i.ibb.co/SVfW16S/Screenshot-3.jpg
Уже исправили - скоро будет в публичных версиях.
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А вы можете сделать управление вкладками как в Cent Browser?
Картинка мелкая, пришлось уменьшить масштаб.
https://ibb.co/SPjJcH7
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У меня в настройках установлено положение новой вкладки после активной, а при закрытии активировать вкладку слева. После обновления до версии 3.8 новые вкладки (как ссылки при открытии в новой вкладке, так и пустые вкладки) стали открываться в конце (т.е. справа от всех). При закрытии по-прежнему активируется вкладка слева. Проверил настройки, там всё осталось как было. Эта проблема возникла сразу на четырёх компьютерах дома и на работе. Там, где я не обновлялся до версии 3.8, всё работает как и раньше. Прошу передать разработчикам данную информацию, потому что стало очень неудобно работать.
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@azovian said in 21 совет для работы с вкладками в 2021 году:
У меня в настройках установлено положение новой вкладки после активной, а при закрытии активировать вкладку слева. После обновления до версии 3.8 новые вкладки (как ссылки при открытии в новой вкладке, так и пустые вкладки) стали открываться в конце (т.е. справа от всех). При закрытии по-прежнему активируется вкладка слева. Проверил настройки, там всё осталось как было. Эта проблема возникла сразу на четырёх компьютерах дома и на работе. Там, где я не обновлялся до версии 3.8, всё работает как и раньше. Прошу передать разработчикам данную информацию, потому что стало очень неудобно работать.
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RozenKrieg
6 Развлекайтесь с фоном панели вкладок
В Vivaldi вы можете делать несколько вещей с фоном панели вкладок. Одна из них – загрузить собственное фоновое изображение окна. Вы сделаете это, перейдя в «Настройки»> «Внешний вид»> «Фоновый рисунок окна».
Ну и где все это?
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@rozenkrieg эту функцию выпилили как раз в нынешней стабильной версии 3.8. Помянем. Представили альтернативу: в качестве фонового рисунка панели вкладок можно использовать фон экспресс панели. А возможность поставить любой рисунок или текстуру теперь отсутствует.
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RozenKrieg
@sorofix предоставили альтернативу? Мда, типа я раньше не мог туда поставить фон экспресс панели.
Просто урезание безо всяких альтернатив. А учитывая, что фон у меня анимированой гифкой, то вообще рофл
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@rozenkrieg согласен, но что поделать? С точки зрения разработчиков это альтернатива.
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@shpankov: А как можно посмотреть сколько в данный момент открыто вкладок?
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@devolver5 said in 21 совет для работы с вкладками в 2021 году:
@shpankov: А как можно посмотреть сколько в данный момент открыто вкладок?
В панели окон
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Такой вопрос. Создал несколько сессий по 4 экрана с одним сайтом. Мне необходимо открыть разные сессии в разных вкладках в одном окне, а у меня при открытии соединяет все сессии в одну вкладку. Не могу понять что в настройках надо нажать для решения проблемы ?
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Добрый вечер. Очень не хватает одной полезной функции - фиксирование значения вкладки. Например, я открыл вкладку, а потом по ссылкам оказался вообще на другом сайте. Решение проблемы - нажатие кнопки, которая возвращает меня в начальную позицию. Возможно, существует такое расширение, но я его пока не нашел
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@vladi928 Вероятно, Вам поможет долгое нажатие на кнопку "Назад", там история переходов по порядку.
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@sedative29rus said in 21 совет для работы с вкладками в 2021 году:
долгое нажатие на кнопку "Назад"
ПКМ по ней, оказывается, тоже так работает.
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@sedative29rus:
То есть Вы полагаете, что о существовании кнопки 'Назад' мне неизвестно. Если переходов 10-20-30, то стучать по клавише можно долго. Проблему решает одно(!) нажатие на специальную кнопку, которое возвращает нас к фиксированному значению вкладки. Осталось найти соответствующее расширение или разработчикам написать код.
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@vladi928 said in 21 совет для работы с вкладками в 2021 году:
@sedative29rus:
То есть Вы полагаете, что о существовании кнопки 'Назад' мне неизвестно. Если переходов 10-20-30, то стучать по клавише можно долго. Проблему решает одно(!) нажатие на специальную кнопку, которое возвращает нас к фиксированному значению вкладки. Осталось найти соответствующее расширение или разработчикам написать код.
Очевидно, вам неизвестно, что такое ПКМ и долгое нажатие.
Просто нажмите на нужную страницу. Та, с которой начался путь переходов по ссылкам, самая нижняя. Здесь 2 клика. Конечно, 2 больше, чем 1, но стучать нигде не надо.
Если вам нужна 1 специальная кнопка, есть раздел форума.
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@sedative29rus
Разобрался. Спасибо
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как сделать вид закладок как в хроме, импорт панели закладок сверху я сделал, а как закрепить как было папку другие закладки в конце панели закладок для быстрого доступа к остальным закладкам?