У меня в настройках установлено положение новой вкладки после активной, а при закрытии активировать вкладку слева. После обновления до версии 3.8 новые вкладки (как ссылки при открытии в новой вкладке, так и пустые вкладки) стали открываться в конце (т.е. справа от всех). При закрытии по-прежнему активируется вкладка слева. Проверил настройки, там всё осталось как было. Эта проблема возникла сразу на четырёх компьютерах дома и на работе. Там, где я не обновлялся до версии 3.8, всё работает как и раньше. Прошу передать разработчикам данную информацию, потому что стало очень неудобно работать.